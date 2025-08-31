En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«نحیط»؛ روایت ایستادگی پرستار غزه روی آنتن افق

مستند «نحیط» که زندگی و مجاهدت‌های ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله اهل غزه را در میانه جنگ و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به تصویر می‌کشد، برای نخستین‌بار روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۷۱
| |
247 بازدید

«نحیط» روایتگر داستان واقعی زنی پرستار از غزه است که در اوج جنگ و زیر باران حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی، با ایستادگی و از خودگذشتگی به یاری مجروحان فلسطینی شتافت. 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شبکه افق، ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله، در بیمارستان‌های شفا و محمدانیه غزه به صورت داوطلبانه به مجروحین خدمات‌رسانی می‌کرد و در جریان این تلاش‌ها خود نیز مجروح شد. تولید مستند در نتیجه این حادثه با وقفه‌ای ۴۵ روزه روبه‌رو شد و سپس ادامه یافت.

این مستند همچون آثار «آن هفت روز»، «داستان ساحل شرقی» و «سرزمین ققنوس»، حاصل همکاری تیم مشترک ایرانی و فلسطینی در غزه است. بخش‌هایی از این اثر در سال ۱۴۰۳ در باریکه غزه و نیز مناطقی در شمال غزه که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، ساخته شده است.

«نحیط» به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی احسان شادمانی به سه زبان انگلیسی, عربی و فارسی در واحد مستند شبکه پرس تی‌وی تولید شده است.

این مستند برای نخستین بار روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق روی آنتن خواهد رفت و بازپخش آن نیز روز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۰۹:۳۰ و ۱۴:۰۰ پخش می‌شود.

«نحیط»؛ روایت ایستادگی پرستار غزه روی آنتن افق

اشتراک گذاری
برچسب ها
نحیط مستند غزه پرستار پرستار غزه خبر فوری ساره فوزی ناصر
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی بخش‌های بیمارستانی بخاطر نبود پرستار
دو پرستار، دو ورزشکار
قرار مجرميت براي ضارب پرستار ياسوجي
استخدام‌های جدید در وزارت بهداشت
پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س)
اخراج پرستارنمونه در نیویورک به دلیل همدردی با غزه
دستگیری پرستار ایرانی،خلاف‌قواعد و محکوم‌است
قانونی که هشت سال بر زمین ماند
شهادت ۶۶ پرستار مدافع سلامت قطعی شده است‌/ علت تفاوت آمار وزارت بهداشت و نظام پرستاری/ باید برای فرار از چالش پیری جمعیت تدبیر کنیم
تصویر مراسم عقد دو پرستار بیمارستان قلب با حضور امام
کمبود 120 هزار پرستار در کشور
پرستاران ۸۹ روزه فرصت گزینش و استخدام پیدا می‌کنند؟
فعالیت پرستاران بدون پروانه صلاحیت ممنوع است
پرستاران را دریابیم
بیمارستان‌ها در خطر تعطیلی
عکسی که بیننده را شوکه می‌کند
گزارشی از "دو جشن" برای "یک روز"
خبر خوش برای پرستاران تامین اجتماعی
کمبود 100هزار پرستار در کشور
حکم جدید وزیر بهداشت برای پرستاران
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Yrn
tabnak.ir/005Yrn