«نحیط»؛ روایت ایستادگی پرستار غزه روی آنتن افق

«نحیط» روایتگر داستان واقعی زنی پرستار از غزه است که در اوج جنگ و زیر باران حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی، با ایستادگی و از خودگذشتگی به یاری مجروحان فلسطینی شتافت.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شبکه افق، ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله، در بیمارستانهای شفا و محمدانیه غزه به صورت داوطلبانه به مجروحین خدماترسانی میکرد و در جریان این تلاشها خود نیز مجروح شد. تولید مستند در نتیجه این حادثه با وقفهای ۴۵ روزه روبهرو شد و سپس ادامه یافت.
این مستند همچون آثار «آن هفت روز»، «داستان ساحل شرقی» و «سرزمین ققنوس»، حاصل همکاری تیم مشترک ایرانی و فلسطینی در غزه است. بخشهایی از این اثر در سال ۱۴۰۳ در باریکه غزه و نیز مناطقی در شمال غزه که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، ساخته شده است.
«نحیط» به تهیهکنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی احسان شادمانی به سه زبان انگلیسی, عربی و فارسی در واحد مستند شبکه پرس تیوی تولید شده است.
این مستند برای نخستین بار روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق روی آنتن خواهد رفت و بازپخش آن نیز روز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۰۹:۳۰ و ۱۴:۰۰ پخش میشود.
