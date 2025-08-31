En
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی

اعلام نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ در هشتم شهریورماه، همانند سال‌های گذشته، موجی از واکنش‌ها و حاشیه‌ها را در جامعه و میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی

  رویداد اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴ با اتفاقات خاصی همراه بود به نحوی که سهم بالای مشهدی ها و نیز رتبه پنجم و ششمی خواهران دوقلوی اسلامشهری باعث شد برخی از کاربران به شوخی و طعنه از تقلب در این دو شهر نیز سخن بگویند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اعلام نتیجه کنکور که نقطه عطفی برای صدها هزار داوطلب و خانواده‌هایشان محسوب می‌شود، نه‌تنها دستاوردهای تلاش دانش‌آموزان را برجسته کرد، بلکه موضوعاتی مانند نابرابری آموزشی، شرایط مالی نفرات برتر، پراکندگی جغرافیایی رتبه‌ها و تبلیغات مؤسسات کنکور را به موضوع داغ بحث‌ها تبدیل کرد. در ادامه، به بررسی این حاشیه‌ها و بازخوردهای کاربران در فضای مجازی می‌پردازیم.

 

هنر، دختران را پیش انداخت

برتری دختران و بحث‌های جنسیتی یکی از حاشیه‌های پررنگ کنکور ۱۴۰۴، در اعلام رتبه‌های برتر بود. بر اساس گزارش‌ها، از ۳۴ رتبه برتر در پنج گروه آزمایشی (علوم تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان)، ۱۸ نفر دختر و ۱۶ نفر پسر بودند. به‌ویژه در گروه علوم انسانی و هنر، دختران عملکرد خیره‌کننده‌ای داشتند و در گروه هنر تمامی رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی، بازتاب گسترده‌ای یافت. کاربران بسیاری این موفقیت را نشانه‌ای از تلاش و پشتکار دختران دانستند و پست‌هایی با هشتگ‌هایی مانند #دختران_کنکور و #موفقیت_دختران وایرال شد. بااین‌حال، برخی کاربران با نگاهی طنزآمیز به این موضوع پرداختند و نوشتند که «دختران دارند بازار رقابت کنکور را قبضه می‌کنند!» در مقابل، گروهی دیگر این اختلاف را نشانه‌ای از رقابت نزدیک بین دختران و پسران عنوان کردند و خواستار بازنگری در کلیشه‌های جنسیتی شدند.

در این میان جالب است بدانید رشته علوم ریاضی و فنی در قبضه ۹۰ درصدی مردان قرار گرفت و رشته هنر را به طور کامل زنان در اختیار گرفتند.

 

تعطیلی مدارس دولتی

در بررسی‌های انجام شده از ۱۰ نفر برتر رشته علوم تجربی، ۹ نفر مدرسه سمپاد و یک نفر مدرسه ماندگار البرز درس خوانده است.

از ۱۰ نفر برتر رشته علوم انسانی، ۶ نفر مدرسه سمپاد، یک نفر غیردولتی، ۲ نفر مدرسه نمونه دولتی و یک نفر نامشخص است. 

از ۱۰ نفر برتر رشته ریاضی، ۷ نفر در مدرسه سمپاد و ۳ نفر در مدرسه غیردولتی درس خوانده‌اند.

بررسی انجام شده از برترین‌های ۳ گروه نشان می‌دهد از ۲۹ نفر مشخص شده ۲۲ نفر در مدارس سمپاد، ۴ نفر در غیردولتی، ۲ نفر در نمونه دولتی و یک نفر در مدرسه ماندگار که هیئت امنایی است، درس خوانده‌اند.

به عبارت دیگر ۷۶ درصد برترین‌ها از مدارس سمپاد هستند و بررسی‌ها تاکنون نشان می‌دهد هیچ برتری از مدارس دولتی عادی نبوده‌اند.

جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی

رونمایی از ایرادات سبک جدید کنکور

پراکندگی جغرافیایی و عدالت آموزشی موضوع توزیع جغرافیایی نفرات برتر نیز بحث‌های زیادی را برانگیخت. تهران با ۸ رتبه برتر و مشهد با ۶ رتبه، صدرنشین بودند. موفقیت چشمگیر مشهدی‌ها، به‌ویژه در گروه علوم تجربی (رتبه‌های ۱، ۳ و ۶)، باعث شد کاربران خراسانی با افتخار از زیرساخت‌های آموزشی شهرشان سخن بگویند. بااین‌حال، این تمرکز رتبه‌ها در کلان‌شهرها انتقادهایی را به دنبال داشت.

برخی کاربران با اشاره به میانگین پایین نمرات امتحانات نهایی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، این موضوع را نشانه‌ای از نابرابری آموزشی دانستند. پستی در ایکس که نقشه‌ای از توزیع نمرات امتحانات نهایی را منتشر کرده بود، با بیش از ۵ هزار بازنشر، به بحث داغی درباره لزوم توجه به مناطق محروم تبدیل شد. کاربران خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش مناطق کمتربرخوردار شدند و نوشتند: «کنکور فقط برای تهران و مشهد نیست، عدالت کجاست؟»

 

پول

یکی دیگر از موضوعات داغ، شرایط مالی و امکانات آموزشی نفرات برتر بود. برخی کاربران  ادعا نوشتند که بسیاری از رتبه‌های برتر از خانواده‌های مرفه یا دانش‌آموزان مدارس غیردولتی هستند که به کلاس‌های کنکور گران‌قیمت دسترسی دارند. این ادعا با اظهارات برخی رتبه‌های برتر، مانند رتبه اول علوم ریاضی که اعلام کرد در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکرده، یا دوقلوهای رتبه ۵ و ۶ علوم انسانی که بدون کلاس خصوصی موفق شده بودند، به چالش کشیده شد. بااین‌حال، بحث نابرابری آموزشی داغ‌تر شد وقتی کاربران به هزینه‌های میلیونی مشاوره‌های تحصیلی (بین ۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان) اشاره کردند. 

شرایط مالی خانواده نفر اول تجربی و سفرهای خارجی وی در سال کنکورش برای مخاطبان جالب توجه بوده و خبرسازی زیادی داشته است.

جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی

بازهم موسسات کنکوری

فرصت‌طلبی مؤسسات کنکور همزمان با اعلام نتایج، مؤسسات کنکور با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، ادعای نقش در موفقیت رتبه‌های برتر را مطرح کردند. این موضوع موجی از انتقادات را به دنبال داشت. کاربران این تبلیغات را «فرصت‌طلبی» خواندند و خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت این مؤسسات شدند. پستی طنزآمیز  با بیش از ۳ هزار لایک نوشت: «هر آموزشگاهی ادعا داره رتبه یک رو تربیت کرده، انگار نفرات برتر تو ده تا کلاس همزمان شرکت کردن!» همچنین، گزارش‌هایی از کلاهبرداری‌های مرتبط با کنکور، مانند وعده‌های تغییر رتبه، واکنش‌های منفی کاربران را برانگیخت.

 

موفقیت دوقلوهای اسلامشهری

 یک داستان الهام‌بخش یکی از حاشیه‌های مثبت و پربازدید، موفقیت فاطمه و زهرا ناطقی، دو خواهر دوقلوی اسلامشهری بود که رتبه‌های ۵ و ۶ گروه علوم انسانی را کسب کردند. این دستاورد، که برای اولین بار در تاریخ کنکور رخ داد، موجی از واکنش‌های مثبت را به دنبال داشت. تصاویر این دو خواهر در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و کاربران آن را نمادی از تلاش خانوادگی و همدلی دانستند. 

 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Romania
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
5
5
پاسخ
تهرانی ها خیلی حسود اند.
فکر کنم بخاطر سرب هوا باشه.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
قشنگ مشخصه سوالها لو رفته برا یک عده
مهسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
هر چی گفتم جواب بایسته بدم، به خودم گفتم بحثهای قومیتی مخرب رو ولش کن. زنده باد ایرانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
تهرانی ها نه بلکه ساکنین تهران پرمدعا هستن در صورتیکه واماندگان شهرها و دهات خود هستن
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
ما چند وقت پیش برای انجام یک ماموریت کای به تهران رفته بودیم. در جمع چند نفری ما، کارآفرین نمونه کشوری و یک استاد دانشگاه و 2 نفر دکترای تخصصی بودن.
در همین زمان یک نفر با لهجه خاص که همه رو شهرستانی میشناسه و احساس میکنه کشیدن دنباله حروف نشانه کلاس و شخصیت هست وارد آسانسور شد. کمی بعد به خاطر کمبود جا وارد مجادله با ما شد و حس کرد چون ما توانایی صحبت کش دار نداریم افرادی خوار و خفیف شهرستانی هستیم و با تمسخر لهجه ما و استفاده از واژه شهرستانی سعی در تحقیر ما داشت.
واسم جای بسی تعجب بود که یک جمع فرهیخته و البته ثروتمند بابت نداشتن لهجه تهرانی توسط یک فرد مثلا پایتخت نشین مسخره میشن
واقعا نیاز به فرهنگ سازی بسیار زیاد داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
9
پاسخ
اگر سطح تفاوت درآمد پزشکان با سایر رشته ها اینقدر زیاد نبود هر کس میرفت دنبال همون رشته ای که علاقه داشت. مثل کشورهای پیشرفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
3
17
پاسخ
قبول شدن در کنکور یا عدم قبولی در کنکور هیچ تاثیری در موفقیت، شرایط مالی و آینده ندارد. بزرگنمایی این مسله فقط منفعتی برای مافیای کنکور و ناشران کتاب است.
بسیار افرادی را می شناسم که حتی کنکور هم ندادند ولی امروز از لحاظ شرایط مالی و موفقیت به مراتب شرایط بهتری نسبت به بقیه دارند.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
احسنت
کنکور در ایران باید شرایطش تغییر کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
10
پاسخ
من خودم مشهدهستم ولی نابرابری آموزشی وامکانات واقعاًدرکسب رتبه تاثیرگزارهست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
4
9
پاسخ
با توجه به سبک جدید کنکور و دخیل بودن نمرات امتحان نهایی، پشت سر هم شدن رتبه دو خواهر از نظر احتمال تقریبا غیر ممکن است.چون تصحیح برگه امتحانات نهایی تقریبا سلیقه ای بوده (با توجه به نظر مصحح) و کسب نمرات یکسان حتی با برگه جواب امتحانی یکسان غیر ممکن است چون مصحح های برگه ها افراد متفاوت هستند
ناشناس
|
France
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
11
پاسخ
به این حرف رتبه های برتر که در هیچ کلاس شرکت نکردن توجه نکنید!
هر سال اینو می گن اما از فرداش تصویر اسمشون در تمام کلاس ها و موسسات هست!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شرکت میکنن ولی نه اونقدری که میگن. پول میگیرن و تبلیغ میکنن.
آراد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
خیلی از اون تبلیغات موسسه ها با اهدای پول قابل توجه و بدون داشتن واقعیت انجام میگیره، بله البته اکثرا به مدارس خوب میرن اون هم لزوما با پول قابل توجه بلکه مثلا با قبول شدن در آزمونهای سخت سمپاد یا همون استعدادهای درخشان
ناشناس
|
France
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
4
پاسخ
طراح سوالات نسبتی با بعضی برترین ها داشته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
نه عزیزم نداشته . تمام طراحان ، و دست اندرکاران برگزاری کنکور ، فرشته هایی هستند که لحظه ای و ذره ای دنبال منافع شخصی نیستند . اینقدر سیاه نبین .‌
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
6
پاسخ
من در سال ۵۴ دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم به نظر من بعد از انقلاب بیشترین آسیب را سیستم آموزشی ما دیده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
چه تیتر مسخره ای در مورد تقلب ان هم بدون مدرک. حالا یکبار رتبه یک از مشهد بوده... همه رتبه های برتر مشهد هم سمپادی بودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
پول و امکانات در اختیار جامعه به شدت به سمت شکاف های عمیقتر در همه زمینه‌ها هدایت می کند با اینکه بیش از 90 درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می خوانند ولی در رتبه های برتر جایی ندارند.
آموزش و پرورش بنیادی باید به تغییر بیاندیشد و اگر چنین نشود آینده ی سختی از نظر شکاف طبقاتی در انتظار جامعه هست. آقایان مسپول لطفا به این زنگ خطرها گوش فرا دهید و تا دیر نشده تمهیدهای لازم را بیاندیشید. از جمله:
1. عدالت در پذیرش بر اساس نسبت شرکت کنندگان در آزمون ها
2. حذف تمامی سهمیه‌ها و صرفا تمهید امکانات برای ارائه دهندگان خدمت در مناطق محروم
3. پذیرش معلمان بر اساس تخصص و علاقه و حذف سایر روش هایی که ریاکاران را بالاتر می برد و پذیرش آن ها سبب افت شدید نظام آموزشی کشور شده است. میانگین آزمون های نهایی در سطح کشور و استان ها گویای این موضوع است. لطفا سرمان را زیر برف در‌ آوریم.
4. بازنگری اساسی در برگزاری آزمون ها
5. برگرداندن آزمون هوش و استعدادها به نظام پذیرش دانشجو و کنکور
6. اصلاح ساختار آموزشی کشور
