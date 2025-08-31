رویداد اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴ با اتفاقات خاصی همراه بود به نحوی که سهم بالای مشهدی ها و نیز رتبه پنجم و ششمی خواهران دوقلوی اسلامشهری باعث شد برخی از کاربران به شوخی و طعنه از تقلب در این دو شهر نیز سخن بگویند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اعلام نتیجه کنکور که نقطه عطفی برای صدها هزار داوطلب و خانوادههایشان محسوب میشود، نهتنها دستاوردهای تلاش دانشآموزان را برجسته کرد، بلکه موضوعاتی مانند نابرابری آموزشی، شرایط مالی نفرات برتر، پراکندگی جغرافیایی رتبهها و تبلیغات مؤسسات کنکور را به موضوع داغ بحثها تبدیل کرد. در ادامه، به بررسی این حاشیهها و بازخوردهای کاربران در فضای مجازی میپردازیم.
هنر، دختران را پیش انداخت
برتری دختران و بحثهای جنسیتی یکی از حاشیههای پررنگ کنکور ۱۴۰۴، در اعلام رتبههای برتر بود. بر اساس گزارشها، از ۳۴ رتبه برتر در پنج گروه آزمایشی (علوم تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان)، ۱۸ نفر دختر و ۱۶ نفر پسر بودند. بهویژه در گروه علوم انسانی و هنر، دختران عملکرد خیرهکنندهای داشتند و در گروه هنر تمامی رتبههای برتر را به خود اختصاص دادند. این موضوع در شبکههای اجتماعی، بازتاب گستردهای یافت. کاربران بسیاری این موفقیت را نشانهای از تلاش و پشتکار دختران دانستند و پستهایی با هشتگهایی مانند #دختران_کنکور و #موفقیت_دختران وایرال شد. بااینحال، برخی کاربران با نگاهی طنزآمیز به این موضوع پرداختند و نوشتند که «دختران دارند بازار رقابت کنکور را قبضه میکنند!» در مقابل، گروهی دیگر این اختلاف را نشانهای از رقابت نزدیک بین دختران و پسران عنوان کردند و خواستار بازنگری در کلیشههای جنسیتی شدند.
در این میان جالب است بدانید رشته علوم ریاضی و فنی در قبضه ۹۰ درصدی مردان قرار گرفت و رشته هنر را به طور کامل زنان در اختیار گرفتند.
تعطیلی مدارس دولتی
در بررسیهای انجام شده از ۱۰ نفر برتر رشته علوم تجربی، ۹ نفر مدرسه سمپاد و یک نفر مدرسه ماندگار البرز درس خوانده است.
از ۱۰ نفر برتر رشته علوم انسانی، ۶ نفر مدرسه سمپاد، یک نفر غیردولتی، ۲ نفر مدرسه نمونه دولتی و یک نفر نامشخص است.
از ۱۰ نفر برتر رشته ریاضی، ۷ نفر در مدرسه سمپاد و ۳ نفر در مدرسه غیردولتی درس خواندهاند.
بررسی انجام شده از برترینهای ۳ گروه نشان میدهد از ۲۹ نفر مشخص شده ۲۲ نفر در مدارس سمپاد، ۴ نفر در غیردولتی، ۲ نفر در نمونه دولتی و یک نفر در مدرسه ماندگار که هیئت امنایی است، درس خواندهاند.
به عبارت دیگر ۷۶ درصد برترینها از مدارس سمپاد هستند و بررسیها تاکنون نشان میدهد هیچ برتری از مدارس دولتی عادی نبودهاند.
رونمایی از ایرادات سبک جدید کنکور
پراکندگی جغرافیایی و عدالت آموزشی موضوع توزیع جغرافیایی نفرات برتر نیز بحثهای زیادی را برانگیخت. تهران با ۸ رتبه برتر و مشهد با ۶ رتبه، صدرنشین بودند. موفقیت چشمگیر مشهدیها، بهویژه در گروه علوم تجربی (رتبههای ۱، ۳ و ۶)، باعث شد کاربران خراسانی با افتخار از زیرساختهای آموزشی شهرشان سخن بگویند. بااینحال، این تمرکز رتبهها در کلانشهرها انتقادهایی را به دنبال داشت.
برخی کاربران با اشاره به میانگین پایین نمرات امتحانات نهایی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، این موضوع را نشانهای از نابرابری آموزشی دانستند. پستی در ایکس که نقشهای از توزیع نمرات امتحانات نهایی را منتشر کرده بود، با بیش از ۵ هزار بازنشر، به بحث داغی درباره لزوم توجه به مناطق محروم تبدیل شد. کاربران خواستار سرمایهگذاری بیشتر در آموزش مناطق کمتربرخوردار شدند و نوشتند: «کنکور فقط برای تهران و مشهد نیست، عدالت کجاست؟»
پول
یکی دیگر از موضوعات داغ، شرایط مالی و امکانات آموزشی نفرات برتر بود. برخی کاربران ادعا نوشتند که بسیاری از رتبههای برتر از خانوادههای مرفه یا دانشآموزان مدارس غیردولتی هستند که به کلاسهای کنکور گرانقیمت دسترسی دارند. این ادعا با اظهارات برخی رتبههای برتر، مانند رتبه اول علوم ریاضی که اعلام کرد در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکرده، یا دوقلوهای رتبه ۵ و ۶ علوم انسانی که بدون کلاس خصوصی موفق شده بودند، به چالش کشیده شد. بااینحال، بحث نابرابری آموزشی داغتر شد وقتی کاربران به هزینههای میلیونی مشاورههای تحصیلی (بین ۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان) اشاره کردند.
شرایط مالی خانواده نفر اول تجربی و سفرهای خارجی وی در سال کنکورش برای مخاطبان جالب توجه بوده و خبرسازی زیادی داشته است.
بازهم موسسات کنکوری
فرصتطلبی مؤسسات کنکور همزمان با اعلام نتایج، مؤسسات کنکور با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، ادعای نقش در موفقیت رتبههای برتر را مطرح کردند. این موضوع موجی از انتقادات را به دنبال داشت. کاربران این تبلیغات را «فرصتطلبی» خواندند و خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت این مؤسسات شدند. پستی طنزآمیز با بیش از ۳ هزار لایک نوشت: «هر آموزشگاهی ادعا داره رتبه یک رو تربیت کرده، انگار نفرات برتر تو ده تا کلاس همزمان شرکت کردن!» همچنین، گزارشهایی از کلاهبرداریهای مرتبط با کنکور، مانند وعدههای تغییر رتبه، واکنشهای منفی کاربران را برانگیخت.
موفقیت دوقلوهای اسلامشهری
یک داستان الهامبخش یکی از حاشیههای مثبت و پربازدید، موفقیت فاطمه و زهرا ناطقی، دو خواهر دوقلوی اسلامشهری بود که رتبههای ۵ و ۶ گروه علوم انسانی را کسب کردند. این دستاورد، که برای اولین بار در تاریخ کنکور رخ داد، موجی از واکنشهای مثبت را به دنبال داشت. تصاویر این دو خواهر در شبکههای اجتماعی وایرال شد و کاربران آن را نمادی از تلاش خانوادگی و همدلی دانستند.
