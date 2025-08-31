En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای پزشکیان «مکانیسم واژه» را فعال کنید

گیریم که آن سه‌گانه بیگانه اروپایی – انگلیس، آلمان و فرانسه – که چندی پیش حضور منفعلانه آن‌ها را در محضر پرزیدنتِ آمریکا دیدیم، حالا از فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» سخن به‌میان آورده باشند، مردم اما «شما» را می‌شناسند؛ پس شما هم «مکانیسم واژه» را فعال کنید.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۴۴
| |
675 بازدید
|
۲
آقای پزشکیان «مکانیسم واژه» را فعال کنید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم‌میهن؛ این روزها و شب‌ها، زیر سایه سیاه جنگ، و حالا که چپ و راست از «ماشه» و مکانیسم‌اش می‌شنویم، طبیعتاً اگر بگویند «مُهمّات»، سرمان سوت می‌کشد به‌سمت آلات و ادوات جنگ، تیر و تفنگ و البته موشک! اما بخوانیم از حضرت سعدی -علیه‌الرّحمه- که قرن‌ها پیش در «نصیحةالملوک» نوشته که دولتمرد باید «کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و مردمِ زیان‌رسیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظمِ مهمّات است». 

آقای رئیس‌جمهور! هرجور حساب کنیم، امروز مردم ایران، دست‌کم از منظر اقتصاد، کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و زیان‌رسیده‌اند؛ پس تفقد حال‌شان، اعظمِ مهمّات است. 

تو چراغ خود برافروز! 

گیریم که آن سه‌گانه بیگانه اروپایی – انگلیس، آلمان و فرانسه – که چندی پیش حضور منفعلانه آن‌ها را در محضر پرزیدنتِ آمریکا دیدیم، حالا از فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» سخن به‌میان آورده باشند، مردم اما «شما» را می‌شناسند؛ پس شما هم «مکانیسم واژه» را فعال کنید. «مکانیسم واژه» چیست؟ عرض می‌کنم. 

آقای پزشکیان! ما مردم ایران، پشت‌مان به قرن‌ها واژه، ادبیات، فرهنگ و تمدن گرم است؛ قدر واژه‌هایمان را بدانید و با یک زبان روشن غیراداری، با مردم ایران حرف بزنید. بیایید قدرت گفت‌وگو را جدی‌تر بگیرید، مردم را محرم‌تر بدانید و همه مسائل را با آن‌ها در میان بگذارید. 

حالا که سه‌گانه اروپایی ازیک‌سو، و دوگانه اسرائیل- آمریکا ازدیگرسو، پنجه انداخته‌اند به روی مردم ایران؛ پس شما با مردم‌تان روبه‌رو شوید و با آن‌ها بی‌پرده و بی‌پروا سخن بگویید. به‌قولِ فردوسی بزرگ: «ایا دانشی‌مردِ بسیارهوش!»، شما که اهل خرد و دانش‌اید و حتماً از نظریه «رهبری تحول‌آفرین» آگاهید، پس خوب می‌دانید که پایه چنین راهبردی، ارتباطات شفاف و الهام‌بخش است تا مردم -به‌رغم گرفتاری‌های فردی- به هدف‌های جمعی بیاندیشند و چراغ انسجام اجتماعی و اتحاد ملی را فروزان‌تر کنند؛ چنان‌که روشنایش را در آن ۱۲روز دیدیم. 

آقای رئیس‌جمهور! به‌قول مولانا: تو یکی نِه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز! «مکانیسم واژه» را فعال کنید تا مردم بدانند که در داخل و خارج از این مرز پُرگهر، چه‌خبر است؛ به مردم اعتماد کنید تا اعتماد مردم هم بازسازی شود. 

برای بازسازی اعتماد، البته، باید واژه را به عمل گره بزنید. مردم می‌بینند، خوب هم می‌بینند. مردم، فرق خادم و خائن را می‌دانند و از شما که – به‌باور رأی‌دهندگان – خادمانه و مومنانه پا به این عرصه دشوار و ناهموار گذاشتید، انتظار بیشتری دارند. سخنان یک‌سال پیش خود را مرور کنید و ببینید در آن حضور صادقانه انتخاباتی، گردن‌تان را برای چه حرف‌هایی گرو گذاشتید. 

داستان را شما بنویسید

فعال‌سازی «مکانیسم واژه»، وجه دیگری هم دارد. آن سه‌تا، با زبان سخت «ماشه» سخن می‌گویند؛ شما اما با اتکا به سرچشمه‌های حکمت ایرانی، از قدرت نرم «واژه» بهره بگیرید و در برابر آن آدم‌های بی‌مایه و تهدیدهای بی‌پایه، روایتی نو بسازید تا دنیا از زبان شما بشنود که طرف مقابل، حرف باطل می‌زند و حق ایران بزرگ و مردمان شریف‌اش را نادیده می‌گیرد. شما می‌توانید با «مکانیسم واژه»، بازتعریف روایت‌های حقوقی را پی بگیرید و تحریم‌بازی‌های آن‌ها را به چالش بکشید.

مزیت فرهنگی و ادبی ایران بزرگ ما، پشتوانه این روایت‌سازی است. اکنون وقت آن است که داستان را شما بنویسید و قصه این خاک پاک و مردمان‌اش را، چنان‌که شایسته است، بازگو کنید. شما درست بگویید؛ رسانه‌ها و مردم می‌شنوند. شما می‌توانید با همین حروف الفبای فارسی، حکمت فرهنگی ایران را به دنیا نشان بدهید. 

آقای پزشکیان! ختم کلام؛ داستان‌گوی راستین این سرزمین باشید، اما اول – تا دیرتر نشده – حرف مردم را بشنوید و با مردم حرف بزنید. 

باز هم به‌قول سعدی: 

«نبایدت که پریشان شود قواعد مُلک

نگاه دار دل مردم از پریشانی

چنان‌که طایفه‌ای در پناهِ جاه تواند

تو در پناه دعا و نماز ایشانی».

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور مکانیسم ماشه مردم توافق وفاق ملی خبر فوری مسعود پزشکیان
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافقات اخیر زمینه‌ساز دسترسی ریلی ایران به دریای سیاه
دولت پزشکیان دغدغه حفظ ظریف را نداشت!
پزشکیان: در مذاکره به دنبال توافق هستیم
پزشکیان: درکنار هم می‌توانیم به قدرت و وفاق ملی برسیم
پزشکیان: وفاق بر اساس حق و عدالت امکان‌پذیر است
پزشکیان: رفتار صادقانه کلید همراهی مردم با حاکمان است
پزشکیان: ما باید کابینه وفاق ملی انتخاب کنیم
رئیس‌جمهور وارد خراسان شمالی شد
اولین تغییرات کابینه پزشکیان بعد از ۶ ماه؛ تشکیل دو سازمان و جابجایی دو وزیر
پزشکیان: با حفظ منافع ملی آماده توافق با آمریکا هستیم
فاکتور "وفاق ملی" را چه کسی حساب خواهد کرد؟
آقای پزشکیان؛ مراقب کمپین‌های من پشیمانم باشید
شفاف‌سازی مفهوم وفاق برای جلوگیری از سوءتفاهم
شریعتمداری خطاب به پزشکیان: کفش دزد را امام جماعت نکنید
برخی معضلات پایتخت از زبان رئیس‌جمهور
وفاق ملی ، همبستگی ملی و مشارکت ملی؛ نوبت مجلس 
سفارش رئیس جمهور به استانداران
پزشکیان: هدف ما در دولت، خدمت بی چشم‌داشت به مردم است
نسخه علم‌الهدی برای دولت پزشکیان
انتقاد به انتصابات رفاقتی پزشکیان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
تندروهاي رسايي مكانيزم سكوت را فعال كنيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
من كه چيزي متوجه نشدم
نويسنده خودش هم نفهميده چي نوشته
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۵ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۲ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۷۷ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YrM
tabnak.ir/005YrM