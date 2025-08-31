آقای پزشکیان «مکانیسم واژه» را فعال کنید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هممیهن؛ این روزها و شبها، زیر سایه سیاه جنگ، و حالا که چپ و راست از «ماشه» و مکانیسماش میشنویم، طبیعتاً اگر بگویند «مُهمّات»، سرمان سوت میکشد بهسمت آلات و ادوات جنگ، تیر و تفنگ و البته موشک! اما بخوانیم از حضرت سعدی -علیهالرّحمه- که قرنها پیش در «نصیحةالملوک» نوشته که دولتمرد باید «کاروانزده و کشتیشکسته و مردمِ زیانرسیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظمِ مهمّات است».
آقای رئیسجمهور! هرجور حساب کنیم، امروز مردم ایران، دستکم از منظر اقتصاد، کاروانزده و کشتیشکسته و زیانرسیدهاند؛ پس تفقد حالشان، اعظمِ مهمّات است.
تو چراغ خود برافروز!
گیریم که آن سهگانه بیگانه اروپایی – انگلیس، آلمان و فرانسه – که چندی پیش حضور منفعلانه آنها را در محضر پرزیدنتِ آمریکا دیدیم، حالا از فعالسازی «مکانیسم ماشه» سخن بهمیان آورده باشند، مردم اما «شما» را میشناسند؛ پس شما هم «مکانیسم واژه» را فعال کنید. «مکانیسم واژه» چیست؟ عرض میکنم.
آقای پزشکیان! ما مردم ایران، پشتمان به قرنها واژه، ادبیات، فرهنگ و تمدن گرم است؛ قدر واژههایمان را بدانید و با یک زبان روشن غیراداری، با مردم ایران حرف بزنید. بیایید قدرت گفتوگو را جدیتر بگیرید، مردم را محرمتر بدانید و همه مسائل را با آنها در میان بگذارید.
حالا که سهگانه اروپایی ازیکسو، و دوگانه اسرائیل- آمریکا ازدیگرسو، پنجه انداختهاند به روی مردم ایران؛ پس شما با مردمتان روبهرو شوید و با آنها بیپرده و بیپروا سخن بگویید. بهقولِ فردوسی بزرگ: «ایا دانشیمردِ بسیارهوش!»، شما که اهل خرد و دانشاید و حتماً از نظریه «رهبری تحولآفرین» آگاهید، پس خوب میدانید که پایه چنین راهبردی، ارتباطات شفاف و الهامبخش است تا مردم -بهرغم گرفتاریهای فردی- به هدفهای جمعی بیاندیشند و چراغ انسجام اجتماعی و اتحاد ملی را فروزانتر کنند؛ چنانکه روشنایش را در آن ۱۲روز دیدیم.
آقای رئیسجمهور! بهقول مولانا: تو یکی نِهای، هزاری، تو چراغ خود برافروز! «مکانیسم واژه» را فعال کنید تا مردم بدانند که در داخل و خارج از این مرز پُرگهر، چهخبر است؛ به مردم اعتماد کنید تا اعتماد مردم هم بازسازی شود.
برای بازسازی اعتماد، البته، باید واژه را به عمل گره بزنید. مردم میبینند، خوب هم میبینند. مردم، فرق خادم و خائن را میدانند و از شما که – بهباور رأیدهندگان – خادمانه و مومنانه پا به این عرصه دشوار و ناهموار گذاشتید، انتظار بیشتری دارند. سخنان یکسال پیش خود را مرور کنید و ببینید در آن حضور صادقانه انتخاباتی، گردنتان را برای چه حرفهایی گرو گذاشتید.
داستان را شما بنویسید
فعالسازی «مکانیسم واژه»، وجه دیگری هم دارد. آن سهتا، با زبان سخت «ماشه» سخن میگویند؛ شما اما با اتکا به سرچشمههای حکمت ایرانی، از قدرت نرم «واژه» بهره بگیرید و در برابر آن آدمهای بیمایه و تهدیدهای بیپایه، روایتی نو بسازید تا دنیا از زبان شما بشنود که طرف مقابل، حرف باطل میزند و حق ایران بزرگ و مردمان شریفاش را نادیده میگیرد. شما میتوانید با «مکانیسم واژه»، بازتعریف روایتهای حقوقی را پی بگیرید و تحریمبازیهای آنها را به چالش بکشید.
مزیت فرهنگی و ادبی ایران بزرگ ما، پشتوانه این روایتسازی است. اکنون وقت آن است که داستان را شما بنویسید و قصه این خاک پاک و مردماناش را، چنانکه شایسته است، بازگو کنید. شما درست بگویید؛ رسانهها و مردم میشنوند. شما میتوانید با همین حروف الفبای فارسی، حکمت فرهنگی ایران را به دنیا نشان بدهید.
آقای پزشکیان! ختم کلام؛ داستانگوی راستین این سرزمین باشید، اما اول – تا دیرتر نشده – حرف مردم را بشنوید و با مردم حرف بزنید.
باز هم بهقول سعدی:
«نبایدت که پریشان شود قواعد مُلک
نگاه دار دل مردم از پریشانی
چنانکه طایفهای در پناهِ جاه تواند
تو در پناه دعا و نماز ایشانی».
