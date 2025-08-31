En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شریعتمداری از صداقت پزشکیان گله‌مند شد!

آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم کشورمان در مصاحبه جمعه شب خود فرمودند: «اگر ما صداقت و انسانیت و عدالت داشته باشیم، چه موشک داشته باشیم چه نداشته باشیم کسی نمی‌تواند به آب و خاک ما طمع کند»!
کد خبر: ۱۳۲۵۶۴۲
| |
1239 بازدید
|
۳
شریعتمداری از صداقت پزشکیان گله‌مند شد!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری با نقل این جمله خطاب به رئیس جمهور نوشت: تاکید جناب پزشکیان بر «صداقت و انسانیت و عدالت» و ضرورت آراستگی ملت و دولت به این خصوصیات پسندیده و ملکوتی را می‌توان و باید برگرفته از درون پاک و بی‌پیرایه ایشان دانست و نگارنده کمترین تردیدی ندارد که منظور جناب ایشان غفلت از تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات جنگی نیست، ولی از آنجا که سوءاستفاده بدخواهان از این گفتار دور از انتظار نیست، اشاره به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.


از این نکته بدیهی نمی‌توان و نباید غافل بود که بیشترین و اصلی‌ترین دشمنی نظام سلطه و قدرت‌های استکباری با همین سه عنصر صداقت و عدالت و انسانیت است چرا که این ویژگی‌ها با موجودیت نظام سلطه در تعارض است و دقیقاً به همین علت است که ملت‌هایی با این خصوصیات را سد راه خود می‌دانند و برای مقابله با آنها هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.

 آیا می‌توان دشمنی قدرت‌های استکباری با ملتی که به این خصوصیات آراسته است و به دشمن اجازه غارتگری و استثمار نمی‌دهد را انکار کرد؟!

 اگر پاسخ منفی است -که نمی‌تواند مثبت باشد- باید پرسید برای مقابله با تجاوز و خونریزی و غارتگری دشمن چه نسخه‌ای قابل تجویز است؟!

 به یقین جناب پزشکیان دست روی دست گذاشتن و به تجاوز دشمن تن دادن را نمی‌پسندند؟! و می‌دانند که بی‌تفاوتی در برابر تجاوز دشمن با صداقت و انسانیت و عدالت در تضاد است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین شریعتمداری نامه به پزشکیان نامه به رئیس جمهور روزنامه کیهان خبر فوری انتقاد موشک صداقت
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ حسین شریعتمداری به یک پرسش انتخاباتی مهم
طعنه برجامی عباس عبدی به مدیرمسئول کیهان
آقای رئیس جمهور، مراقب این دسیسه باشید!
پاسخ وکلای خاتمی به حسین شریعتمداری
شریعتمداری: منافع امریکا و انگلیس درمنطقه را می‌زنیم
سگ‌ها را گشوده‌اند و سنگ‌ها را بسته‌!
درخواست شریعتمداری از ظریف: پوزش بخواهید!
پاسخ حسین شریعتمداری درباره کامپیوتر امریکایی
عصبانیت «کیهان» از توجه زیاد به کامپیوتر شریعتمداری
حمله تند حسین شریعتمداری به سیدمحمد خاتمی
حمله تند «کیهان» به بیانیه عبدالله نوری
عصبانیت کیهان: اهدای جوایز جشنواره به آثار ضدمردمی
آخرین وضعیت پرونده شکایت از مدیرمسئول کیهان
شریعتمداری: حسن شایانفر ما، نام‌آوری گمنام بود
شریعتمداری چگونه مدیرمسئول کیهان شد؟
نباید رئیس قوه‌قضائیه را گرفتار تملق کرد/ نه مخالف «مبارزه با فساد» هستم؛ نه به «حجاب» تاخته‌ام
صفحه اول روزنامه کیهان پس از توقیف دو روزه
یوز ایرانی یا جاسوس‌آمریکایی؟!
انتقاد حسین شریعتمداری از مسیح مهاجری
توضیح شریعتمداری درباره واکنش‌ها به عذرخواهی‌اش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
بدبختی ما از امثال شریعتمداری هست
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
مشت حسین همه کاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
تنگه رو کی می بندی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۵ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۷۷ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YrK
tabnak.ir/005YrK