آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم کشورمان در مصاحبه جمعه شب خود فرمودند: «اگر ما صداقت و انسانیت و عدالت داشته باشیم، چه موشک داشته باشیم چه نداشته باشیم کسی نمی‌تواند به آب و خاک ما طمع کند»!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری با نقل این جمله خطاب به رئیس جمهور نوشت: تاکید جناب پزشکیان بر «صداقت و انسانیت و عدالت» و ضرورت آراستگی ملت و دولت به این خصوصیات پسندیده و ملکوتی را می‌توان و باید برگرفته از درون پاک و بی‌پیرایه ایشان دانست و نگارنده کمترین تردیدی ندارد که منظور جناب ایشان غفلت از تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات جنگی نیست، ولی از آنجا که سوءاستفاده بدخواهان از این گفتار دور از انتظار نیست، اشاره به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.



از این نکته بدیهی نمی‌توان و نباید غافل بود که بیشترین و اصلی‌ترین دشمنی نظام سلطه و قدرت‌های استکباری با همین سه عنصر صداقت و عدالت و انسانیت است چرا که این ویژگی‌ها با موجودیت نظام سلطه در تعارض است و دقیقاً به همین علت است که ملت‌هایی با این خصوصیات را سد راه خود می‌دانند و برای مقابله با آنها هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.

آیا می‌توان دشمنی قدرت‌های استکباری با ملتی که به این خصوصیات آراسته است و به دشمن اجازه غارتگری و استثمار نمی‌دهد را انکار کرد؟!

اگر پاسخ منفی است -که نمی‌تواند مثبت باشد- باید پرسید برای مقابله با تجاوز و خونریزی و غارتگری دشمن چه نسخه‌ای قابل تجویز است؟!

به یقین جناب پزشکیان دست روی دست گذاشتن و به تجاوز دشمن تن دادن را نمی‌پسندند؟! و می‌دانند که بی‌تفاوتی در برابر تجاوز دشمن با صداقت و انسانیت و عدالت در تضاد است.