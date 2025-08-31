اما شخصیت خود شیفته او معمولا سوار بر بازی و گاهی بازی ساز است. چنانچه صدام چند دهه قبل بازی کرد که کل حزب بعث در انفعال بیفتد و مخالفی برای او نماند. خودشیفتگان حقیقت و خبر واقعی برایشان مهم نیست. فقط میخواهند بر خبری در اوج و در مسیر قدرت گرفتن باشند. از طرفی خبر مرگ یا بازی ((بازهم گول خوردید)) ترامپ یک مساله جالبی است.
روانشناسی اجتماعی یکی از جذابترین شاخههای روانشناسی است که به بررسی تأثیرات متقابل میان فرد و جامعه میپردازد.
ماجرای شایعه مرگ ترامپ نمونهای است از کاربرد این علم در فضای رسانهای و سیاسی امروز. در این ماجرا، چند عنصر کلیدی روانشناختی نقشآفرینی کردهاند:
نخست، وقتی اطلاعات رسمی مبهم باشد، مردم به منابع غیررسمی رجوع میکنند. جملهای مبهم از معاون ترامپ، سابقه بیماری و تصاویر ظاهری، زمینهساز شکلگیری شایعه شد.
دوم، تأثیر رسانهها و شبکههای اجتماعی بسیار مهم است. رسانهها با تیترهای تحریکآمیز احساسات جمعی را هدایت میکنند و الگوریتمهای شبکههای اجتماعی محتواهای هیجانی را بیشتر نمایش میدهند. این روند باعث میشود شایعات حتی اگر بیاساس باشند، بیشتر دیده شوند و باورپذیرتر جلوه کنند.
سوم، خطای شناختی و سوگیری تأییدی نقش دارد. افرادی مثل من و شما (مخالف و یا موافق ترامپ) تمایل دارند اطلاعاتی را بپذیرند که با باورهای قبلیشان همخوانی دارد. اگر کسی از قبل فکر میکرد ترامپ بیمار است، احتمال بیشتری دارد که شایعه مرگ او را باور کند.
چهارم، اثر هالهای باعث میشود مردم بر اساس یک ویژگی ظاهری مانند تورم پا یا کبودی دست، درباره کل وضعیت جسمانی فرد قضاوت کنند. چنانچه بایدن از نیمه راه ریاست جمهوری با این اثر هالهای، کار را به کاملا هریس سپرد.
این نوع برداشت و عجیبتر، تحقق آنچه شبکهها میپندارند در واقعیت، تاثیر اول را دارد و دیگر هیچ رسانهای تاب ایستادگی در برابر آن را ندارد. سانسور کار را بدتر میکند؛ لذا کسی برنده است که بر شبکههای اجتماعی سوار باشد (قابل توجه مدیران داخلی که صدها بار به این قانون باختهاند)
پنجم، هویت گروهی و قطبیشدن سیاسی موجب شد طرفداران و مخالفان ترامپ برداشتهای کاملاً متفاوتی داشته باشند. برخی آن را آرزو دانستند، برخی حملهای سیاسی.
این قطعا بازی است ولی آیا مبنای این بازی مرگ ترامپ ترامپ است یا هدفی که از خبرمرگش دنبال آن هستند.
ماجرای این خبر تا حالا نشان داده که چگونه ترکیب اضطراب، رسانه، خطاهای شناختی و هویت گروهی میتواند یک خبر را به بحران اجتماعی جهان تبدیل کند./ماشین تحریر