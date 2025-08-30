En
انصارالله: روزهای سیاهی در انتظار اسرائیل خواهد بود

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه ای شدید اللحن به رژیم صهیونیستی هشدار داد که انتقام شهادت نخست وزیر و وزیران کابینه یمن را از تل آویو خواهد گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از مهر از شبکه المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای شهادت نخست‌وزیر و شماری از وزیران این کشور را در پی حمله هوایی اسرائیل تسلیت گفت و این اقدام را «جنایت جنگی و تجاوز صهیونیستی بزدلانه» خواند.

این بیانیه تأکید کرد: یمن با عزم و استقامت به نبرد و حمایت از غزه و فلسطین ادامه خواهد داد و روزهای سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی و اشغالگران است. خون شهدای یمن هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

انصارالله تأکید کرد: این جنایت دشمن اسرائیلی بخشی از سلسله کشتارها و نسل‌کشی است که از غزه و فلسطین تا لبنان، سوریه و ایران ادامه داشته و اکنون به یمن رسیده است.

در این بیانیه آمده است: ارتقای گروهی از رهبران یمنی به مقام شهادت در مسیر قدس و در میانه طوفان الاقصی و معرکه فتح موعود، افتخار بزرگی برای آنان و ملت یمن است.

دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد: ملت یمن با خون و فداکاری‌های عظیم ثابت کرده که فلسطین تنها نیست و یمن در کنار آنها تا توقف تجاوز و رفع محاصره خواهد ایستاد.

در این بیانیه تأکید شده است: ریختن خون شهدای یمنی در کنار خون فلسطینیان مظلوم، والاترین نماد یاری مسلمان به مسلمان است.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد: نخست‌وزیر و همراهانش در حال دفاع از فلسطین به شهادت رسیدند که این گواه صداقت، ایمان و حسن ختام تاریخ جهاد آنان است.

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز دقایقی پیش تأکید کرد که هدف قرار دادن نشست دولت، عبور از خطوط قرمز محسوب می‌شود.

وی افزود: جنگ وارد مرحله جدیدی شده است و گرفتن انتقام امری اجتناب‌ناپذیر است. ما پیش از آنکه سخن بگوییم، دست به اقدام می‌زنیم.

رژیم صهیونیستی چند روز پیش صنعا را هدف قرار داد که در جریان آن نخست وزیر و شماری از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.

بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
