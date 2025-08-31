En
اسرائیل مانع پیوستن ابوبکر به پرسپولیس؛ فرصت ۴۸ ساعته درویش برای فرار!

یک آژانس که وابستگی‌هایش به اسرائیل روشن است، کارهای مربوط به انتقال مهاجم مدنظر پرسپولیس را انجام می‌دهد و انگار همین موضوع، موجب منتفی شدن ستاره کامرونی در جمع سرخپوشان شده است.
اسرائیل دلیل منتفی شدن ابوبکر-پرسپولیس؛ درویش به دنبال راه نجات در ۴۸ ساعت

همکاری وینسنت ابوبکر، مهاجم کامرونی با یک آژانس وابسته به اسرائیل از جمله دلایل عقب‌نشینی پرسپولیس برای مذاکره با این بازیکن بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از جدایی سردار دورسون از پرسپولیس، هنوز جانشین او معرفی نشده و فرصت کمی تا پایان نقل‌وانتقالات بین‌المللی باقیمانده است. آن هم در شرایطی که اگر تا پایان مهلت نقل‌وانتقالات بین‌المللی مهاجمی به جمع سرخپوشان اضافه نشود، عملاً اضافه شدن مهاجم تراز یک به این تیم نشدنی است و وحید هاشمیان باید از میان گزینه‌های جا مانده، بازیکن مدنظرش را انتخاب کند.

البته که سرمربی پرسپولیس پیش از این گفته بود، در خریدهای خارجی خود دقت دارد و صرف داشتن اسم بزرگ، لیست خود را پر نمی‌کند و بازیکن خارجی حتماً باید بهتر از بازیکنان فعلی تیم باشند. بنابراین احتمال اینکه گزینه‌های جامانده در نقل‌وانتقالات نظر هاشمیان را جلب کنند، کم است. از همین‌رو وینسنت ابوبکر جزو معدود بازیکنانی بود که می‌توانست لیست پرسپولیس را تکمیل کند که حالا خبر آمده که حضور او هم منتفی شده است.

در ۴۸ ساعت اخیر که بحث حضور مهاجم کامرونی در پرسپولیس مطرح شد، برخی منتظر جدی شدن این اتفاق بودند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان ابوبکر و پرسپولیس شکل نگرفت. هرچند به نظر می‌رسد پیش از اینکه پیشنهاد رسمی از سوی پرسپولیس ارائه شود، مدیران باشگاه متوجه همکاری این بازیکن با آژانسی شدند که گویا به اسرائیلی‌ها وابستگی داشته و همین موضوع باعث عقب‌نشینی مدیران پرسپولیس شده است.

حالا مدیران پرسپولیس که با سردار دورسون خداحافظی کردند و قطع همکاری با وحید امیری هم نهایی شد تا بازیکنان کارآمدتری سرخپوش شوند، فقط ۴۸ ساعت فرصت دارند تا بازیکنی شاخص را جذب کنند. چراکه روز اول سپتامبر (۱۰ شهریور) پنجره نقل‌وانتقالات بین‌المللی بسته می‌شود و پرسپولیس پس از آن فقط می‌تواند بازیکنی را جذب کند که آزاد باشد. کریم انصاری‌فرد، مهاجم ۳۵ ساله ایرانی هم یکی از گزینه‌ها بوده که البته بعید به نظر می‌رسد هاشمیان با جذب این بازیکن موافقت کند. البته که پرسپولیس به جز مهاجم، به یک دفاع چپ مطمئن هم نیاز دارد که عملاً جذب دو بازیکن مطمئن در فرصتی کوتاه، کار سختی به نظر می‌رسد.

در این میان، رضا درویش موقعیت خوبی نزد مدیران کنسرسیوم بانکی ندارد. از ماجرای نقل‌وانتقالات و خسارت‌هایی که پرسپولیس بابت فسخ قراردادها داد تا اشتباه بزرگی که در هفته نخست لیگ برتر رخ داد و عبور از سقف قراردادها منجر به عدم ثبت قرارداد تعدادی از بازیکنان شد. اتفاقی که در نهایت باعث مداخله مدیران بانک شد و بازیکنان پرسپولیس با تضمین مدیران بانکی حاضر به کم کردن قراردادها شدند تا مشکل صدور کارت بازی‌ها حل شود. از طرفی موفقیت مدیران استقلال در نقل‌وانتقالات هم عامل دیگری برای عدم رضایت از عملکرد مدیریت باشگاه پرسپولیس است.

البته مدیرعامل پرسپولیس هم کمی خوش شانس بود که شاگردان وحید هاشمیان در بازی خارج از خانه مقابل سپاهان، پیروز میدان شدند و چه بسا اگر نتیجه دیگری رقم خورده بود، درویش یا مجبور به استعفا می‌شد یا از سوی هیأت مدیره برکنار شده بود. حالا هم درویش موقعیت متزلزلی دارد و اگر تا پایان نقل‌وانتقالات موفق به جذب بازیکن مناسبی نشود، جدایی‌اش از پرسپولیس دور از ذهن نیست. برای همین می‌توان گفت که درویش برای نجات، کمتر از ۴۸ ساعت فرصت دارد.

