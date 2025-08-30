دیدار خداحافظی سفیر عراق در ایران با عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، نصیر عبدالمحسن عبدالله تکی سفیر جمهوری عراق در تهران در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در ایران، امروز شنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و ضمن تشکر از همکاری خوب وزارت امور خارجه با وی در دوره مأموریت، از وزیر امور خارجه کشورمان خداحافظی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت ویژه روابط دو کشور دوست و همسایه، از تلاش‌های پرثمر سفیر عراق در دوران ده ساله مأموریت در ایران در جهت پیشبرد و تقویت روابط دو کشور قدردانی کرد.