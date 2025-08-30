ترور سخنگوی حماس تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین در بیانیه ای ضمن هشدار به کسانی که شایعات ترور ابوعبیده را مطرح می کنند، گفت: منبع این شایعه‌ها، اسرائیل است؛ بدین معنا که شایعه‌پراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: تجربه ثابت کرده اسرائیل با شایعه‌پراکنی درباره ترور فرماندهان، فقط قصد دارد اطلاعات جمع‌آوری کند و پس از به روز کردن اطلاعات خود، این فرماندهان را هدف قرار دهد.

مقاومت فلسطین از ملت خود خواست که به این شایعات توجهی نکنند؛ زیرا «چنین اقدامات، در راستای جنگ روانی است و با هدف تزلزل در جبهه داخلی صورت می‌گیرد».