به گزارش تابناک به نقل از مهر، متین مهدوی خواه اظهار کرد: خیلی خوشحالم که رتبه ۶ علوم تجربی را کسب کردم و این رتبه از ابتدا هدف من بود.
وی افزود: متأسفانه جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در زمان مطالعه برای من دغدغه ذهنی ایجاد میکرد و از طرفی تعویق کنکور هم باعث خستگی ذهنی ام شد اما سعی کردم در زمان جنگ خود کنترلی را تمرین کنم.
رتبه ۶ علوم تجربی ادامه داد: چند باری صدای فعالیت پدافند را شنیدیم ولی سعی میکردم بر روی مطالعه کتابها تمرکز کنم و مشکل زیادی برایم ایجاد نمیکرد.
وی با بیان اینکه دوست دارم به مردم ایران خدمت کنم ابراز کرد: قصد مهاجرت به هیچ کشوری را ندارم و توانم را برای خدمت به کشور میگذارم.
مهدوی خواه بیان کرد: من در روزهای تعطیلی بین ۱۲ تا ۱۳ ساعت مطالعه داشتم و در روزهای مدرسه نیز ۸ الی ۹ ساعت مطالعه داشتم.
وی خاطرنشان کرد: من به بچههای کنکوری توصیه میکنم که خیلی درگیر بازی مؤسسات کنکوری نشوند و بیشتر روی تلاش و پشتکار خود تمرکز کنند.
این رتبه برتر کنکور عنوان کرد: من به سمت کلاسهای مؤسسات کنکوری نرفتم و صرفاً فقط آزمونهای مؤسسات کنکوری را شرکت میکردم و توصیه ام اینکه هر کس میتواند خودش مطالعه بکند به سمت مؤسسات کنکوری نرود اما کسی اگر نیاز دارد استفاده کند.
وی گفت: پیام من به مردم ایران است که سعی کنند قدر خودشان و کشورشان را بدانند و تا میتوانند برای سربلندی این آب و خاک تلاش کنند.
