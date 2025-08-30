نخستین اظهارات ترامپ پس از غیبت چند روزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که غیبت چند روزه او در انظار عمومی موجب بحث‌های داغی در شبکه‌های اجتماعی شده و این مسئله تا حدی پیش رفت که تعدادی از رسانه‌ها مدعی «مرگ» او شدند، در اظهار نظری در مصاحبه‌ با پایگاه خبری «دیلی کالر» که گفته می‌شود مربوط به امروز شنبه است، اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرد اما اظهار داشت که تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف ممکن است شامل «گشت‌های هوایی توسط هواپیماهای جنگی آمریکایی و اروپایی» باشد.

ترامپ به این رسانه خبری آمریکایی که در سال ۲۰۱۰ توسط «تاکر کارلسون» خبرنگار برجسته آمریکایی تاسیس شد، گفت: «ما قرار نیست نیروی زمینی یا چیز دیگری در اوکراین داشته باشیم.»

وی افزود: «بدون تضمین‌های امنیتی به نوعی این بحران حل نخواهد شد. ایالات متحده آماده ارائه کمک هوایی است اما انتظار می‌رود که بیشتر حضور اروپایی‌ها در آنجا باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه‌ گفت که به احتمال برگزاری یک نشست سه جانبه با روسیه و اوکراین اعتقاد دارد اما اذعان کرد که احتمال برگزاری اجلاس بین روسیه و اوکراین کمتر به نظر می‌رسد.

ترامپ تاکید کرد: «یک نشست سه‌جانبه اتفاق خواهد افتاد. یک نشست دو جانبه، من در مورد آن اطلاعی ندارم، اما یک نشست سه جانبه اتفاق خواهد افتاد. اما، می‌دانید، گاهی اوقات مردم برای آن آماده نیستند.»

ترامپ همچنین گفت که دوست دارد جنگ اوکراین به‌زودی حل شود و در عین حال افزود که این جنگ «مدت زیادی است که ادامه دارد».

«باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی «آکسیوس» در پی شایعاتی که درباره وضعیت سلامتی دونالد ترامپ منتشر شده بود، در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام آمریکایی به من گفت که حال ترامپ خوب است و امروز قرار است گلف بازی کند.»