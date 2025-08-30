En
وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بابل گفت: آتش‌سوزی بیمارستان شهید بهشتی این شهر که از تاسیسات این مرکز درمانی آغاز شده بود با حضور ۲۰ آتش‌نشان مهار شد.
وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهدی اکبری، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بابل اظهار کرد: بعد از تماسی مبنی بر آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل که ساعاتی قبل به وقوع پیوست، در کمترین زمان ممکن آتش‌نشانان ایستگاه ۱ و ۲ واقع در این شهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با توجه به این که اتاق عمل و بستری بیماران در طبقه همکف این مرکز درمانی واقع شد در کمترین زمان ممکن بیماران به قسمت های امن تر این مرکز درمانی منتقل شدند.

اکبری با اشاره به این مطلب که پنج خودروی آتش نشان به همراه یک خودری حمل آب به سرعت این آتش سوزی را مهار کردند، اظهار کرد: همه تلاش ها بر آن بود تا آتش به بخش های دیگر این مرکز درمانی سرایت نکند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بابل تصریح کرد: با تلاش ۲۰ آتش نشان بابلی آتش به طور کامل مهار و فرایند تخلیه دود در بخش های از این مرکز درمانی هم به سرعت انجام شد.

اکبری گفت: آتش سوزی در این مرکز درمانی هیچ مصدومی نداشت.

tabnak.ir/005YqP
