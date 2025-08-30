به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقامات ارشد کاخ سفید معتقدند برخی از رهبران اروپایی در حالیکه به طور علنی از اقدامات «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت میکنند، بیسروصدا تلاش میکنند پیشرفتی که پس از نشست آلاسکا میان واشنگتن و مسکو انجام شده بود را بیاثر کنند.
پایگاه خبری- تحلیلی آکسیوس در این باره گزارش داد: کاخ سفید از وزارت خزانهداری آمریکا خواسته فهرستی از تحریمهای احتمالی اروپا علیه روسیه را تهیه کند.
دو هفته پس از نشست ترامپ با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در آلاسکا، پیشرفت چندانی در زمینه پایان دادن به جنگ حاصل نشده است. دستیاران برآشفته ترامپ میگویند این متحدان اروپایی هستند که باید مقصر شناخته شوند، نه ترامپ یا پوتین.
رسانه آمریکایی نوشت: کاسه صبر مقامات کاخ سفید در برابر رهبران اروپایی در حال لبریز شدن است که به ادعای آنها، اوکراین را وادار میکنند امتیازات سرزمینی غیرواقعبینانهای از روسیه درخواست کند.
طبق بررسیهایی که آکسیوس انجام داه است، تحریمهایی که آمریکا از اروپا میخواهد علیه روسیه اعمال کند، شامل متوقف کردن کامل خریداری نفت و گاز و تعرفههای ثانویه از جانب اتحادیه اروپا علیه هند و چین است. آمریکا در حال حاضر این تعرفههای را علیه هند اعمال میکند.
یک مقام ارشد کاخ سفید به آکسیوس گفت: اروپاییها نمیتوانند این جنگ را طولانی و در پشت پرده انتظارات غیرمعقول مطرح کنند و از آمریکا انتظار داشته باشند که بهای آن را پرداخت کند. این به خود اروپاییها بستگی دارد که بخواهند جنگ را طولانی کنند. اما در این صورت، آنها از روی استیصال پیروزی را به شکست تبدیل خواهند کرد.
اروپا بر چه چیزی پافشاری میکند؟
در این مطلب مطرح شد: حلقه نزدیکان ترامپ معتقدند که ظاهرا اروپاییها به «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین فشار میآورند که به «توافقی بهتر» دست پیدا کند-رویکردی بیشینهگرایانه که به نظر آنها، جنگ را بدتر کرده است.
مقامات آمریکایی بر این باورند که همتایان انگلیسی و فرانسوی آنها در این میان رویکرد سازندهتری دارند. اما از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی شکایت دارند که به گفته آنها، میخواهند آمریکا هزینه کامل جنگ را بپردازد در حالی که خود آنها هیچ خطری را به جان نمیخرند.
یک مقام ارشد در این باره گفت: به توافق رسیدن هنر ممکنهاست. اما برخی از رهبران اروپایی در سرزمینی افسانهای به نظر میبرند که چشم روی این واقعیت میبندد که یک دست صدا ندارد.
چشمانداز رو به افول مذاکرات آلاسکا
آکسیوس در ادامه این مطلب نوشت: ترامپ پس از دیدارهای جداگانهاش با پوتین و زلنسکی بارها اعلام کرد که قدم بعدی باید دیداری میان پوتین و زلنسکی باشد. روسها تا کنون از این کار خودداری کردهاند.
در همین حال، اوکراینیها نیز هرگونه مذاکره درباره ارائه احتمالی امتیازان سرزمینی را در صورت موافقت روسیه با مذاکرات رد کردهاند.
ترامپ به وضوح در جلسه کابینه خود در سهشنبه گذشته از این موضوع ناامید بود. او گفته بود: «همه فقط خودنمایی میکنند. همهاش چرند است.»
حملات هوایی سنگین روسیه به کییف و حملات اوکراین به پالایشگاههای نفتی روسیه بیش از پیش نمایان ساخت که هنوز تا صلح فاصله زیادی وجود دارد.
احتمال کنارهگیری آمریکا از مذاکرات صلح
رسانه آمریکایی در ادامه این مطلب مطرح کرد: «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که «شاید دو طرف این جنگ هنوز خودشان آماده پایان دادن به آن نیستند. رئیسجمهور میخواهد پایان بیابد اما رهبران این دو کشور نیز خودشان باید بخواهند که به آن پایان دهند.»
یک مقام ارشد کاخ سفید به آکسیوس گفت که ترامپ به طور جدی در حال بررسی کنارهگیری از تلاشهای دیپلماتیک تا زمانی است که یکی از دو طرف انعطاف بیشتری نشان دهند.
این مقام رسمی گفت: ما میخواهیم عقب بکشیم و نظارهگر باشیم. بگذاریم مدتی بجنگند و ببینیم چه میشود.
برخی از مقامات آمریکایی نیز به رغم دیدار دوستانه ترامپ با رهبران اروپایی و زلنسکی در مدت کمتر از دو هفته پیش در کاخ سفید، رهبران اروپایی را مانعی بزرگ در روند صلح ارزیابی کردهاند.
در بخش پایانی این مطلب مطرح شد: یک مقام ارشد اروپایی که در مذاکرات با آمریکا درباره جنگ اوکراین مشارکت داشته است، از این انتقاد آمریکا ابراز تعجب کرد.
او که از دیدگاه مغایرت رفتار رهبران اروپایی با ترامپ و در پشت پرده متعجب شده بود، گفت که چنین چیزی واقعیت ندارد.
به گفته این مقام اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر روی بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه کار میکنند.
