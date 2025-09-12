۲۱/شهريور/۱۴۰۴
فیلم
>>
موسیقی
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2096501" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1325561/2096501?width=700&height=400"></script></div>
175
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱
12 September 2025
ریتم
شب ؛ آرمان گرشاسبی
شب قطعه ای از آرمان گرشاسبی خواننده پاپ کشور است.اجرای این قطعه را در تابناک میبینید و میشنوید
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
فیلم
موزیک ویدیو
موزیک
موسیقی ایران
آرمان گرشاسبی
لیریک
لیریک آهنگ
موسیقی پاپ
متن آهنگ
ترانه
