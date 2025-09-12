En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 6
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۲۵۵۶۱
کد خبر:۱۳۲۵۵۶۱
175 بازدید
ریتم

شب ؛ آرمان گرشاسبی

شب قطعه ای از آرمان گرشاسبی خواننده پاپ کشور است.اجرای این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو فیلم موزیک ویدیو موزیک موسیقی ایران آرمان گرشاسبی لیریک لیریک آهنگ موسیقی پاپ متن آهنگ ترانه
ویدیوهای مرتبط
عطر تو؛ مهدی مقدم

عطر تو؛ مهدی مقدم

عطر تو قطعه‌ای از مهدی مقدم خواننده پاپ ایرانی است، موزیک ویدیو این قطعه...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟