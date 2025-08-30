En
موضع عجیب قلعه‌نویی درباره تورنمنت کافا؛ پشیمانی از آنچه چاره‌ای نبود!

نخستین بازی تیم ملی فوتبال در تورنمنت کافا با برتری شاگردان قلعه‌نویی مقابل افغانستان به پایان رسید و حالا ملی‌پوشان آماده مصاف با هند می‌شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه بعد از این دیدار اظهارات قابل‌توجه و بعضا عجیبی از سوی سرمربی و مدیر تیم ملی مطرح شد.
امیر قلعه‌نویی گفت: «تیم خسته‌ای داشتیم و بدون تمرین برای این بازی آماده شدیم. با این مدل نباید وارد تورنمنت شویم. فکر می‌کنم مقصر من هستم. باید با تیم‌های سطح بالاتری بازی کنیم.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران تحت هدایت امیر قلعه‌نویی، گام نخست در تورنمنت کافا را پشت سرگذاشت. مصاف با افغانستان که با برتری ۳ بر یک ایران به پایان رسید و حاوی نکات مثب و منفی زیادی بود. از ضعف ساختاری در دفاع که همچنان مشهود است تا درخشش علیاری که نخستین بازی ملی خود را انجام داد.

در حالی که انتظار می‌رفت در پایان این مسابقه، درباره نکات آن و دستاورد‌هایی که می‌تواند برای تیم ملی و کادرفنی‌اش داشته باشد، صحبت شود، اما در عین ناباوری بخش قابل‌توجهی از پرسش و پاسخ‌ها درباره نفس حضور تیم ملی فوتبال ایران در این تورنمنت بود. در واقع صحبت درباره مفید بودن یا غیرمفید بودن حضور تیم ملی در تورنمنت کافا، برای قبل از مسابقات است نه پس از انجام نخستین بازی.

این مسأله نشان از تفکر غیرحرفه‌ای در محدوده تیم است که از سرمربی تا بازیکن و مدیر تیم، بخشی مهمی از صحبت‌های خود پس از مصاف با تیم افغانستان را به این موضوع اختصاص دادند. بدیهی است که ارزیابی و جمع‌بندی فدراسیون و کادرفنی تیم ملی بر مفید بودن این تورنمنت (حداقل در شرایط فعلی) بود که تیم راهی تاجیکستان شد. اگر حالا تعدادی از اعضای تیم از جمله سرمربی بگویند مفید نیست، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا مسابقات را نیمه‌کاره رها کرده و به تهران برمی‌گردید؟ یا اینکه مستقیم به فلان کشور اروپایی می‌روید تا دیداری تدارکاتی برگزار کنید! قطعاً هیچ‌کدام.

امیر قلعه‌نویی حدود دو هفته پیش میهمان حضوری برنامه فوتبال‌برتر بود. او وقتی با انتقاد مجری برنامه برای حضور در تورنمنت کافا و اشتباه بودن شرکت در آن مواجه شد، چنین پاسخی داد: «بدون تمرین باید به تورنمنت کافا برویم. می‌دانیم اشتباه است، اما نمی‌توانیم در فیفادی بدون بازی باشیم. یعنی شما می‌گویید اگر بازی تدارکاتی دیگری هم هماهنگ نشد بازهم به کافا نرویم؟ نه، این درست نیست.» این در حالی است که سرمربی تیم ملی بعد از بازی با افغانستان، رویکردی متفاوت داشت و در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «تیم خسته‌ای داشتیم و بدون تمرین برای این بازی آماده شدیم. با این مدل نباید وارد تورنمنت شویم. فکر می‌کنم مقصر من هستم. باید با تیم‌های سطح بالاتری بازی کنیم. حدود ۸ ماه پیش برنامه دادم و گفته بودم به تورنمنت کافا نیاییم، اما همیشه باید شرایط را در نظر گرفت.»

در این شرایط پرسش این است که اگر قلعه‌نویی چاره‌ای جز حضور در تورنمنت کافا نداشته و طبق گفته خودش شرایط را در نظر گرفته، پس چرا بعد از بازی با افغانستان موضع مشابهی نداشت و تلویحاً از شرکت در این تورنمنت، ابراز پشیمانی کرد! از سویی قلعه‌نویی صحبت از خسته بودن تیمش داشت. تیمی که با توجه به غیبت تعداد زیادی از بازیکنان ثابت اردو‌های پیشین، متشکل از بازیکنان شاغل در لیگ برتر بود و در واقع با گذشت تنها دو هفته از مسابقات فصل جاری، بازیکنان چگونه آنقدر خسته هستند که در کیفیت تیم اثر منفی بگذارد. در ضمن لژیونر‌های دعوت شده هم مشابه چنین شرایطی دارند و گل سرسبد آنها یعنی مهدی طارمی هم که با توجه به شرایطش، در فصل جدید هنوز برای تیم باشگاهی‌اش به میدان نرفته است.

علاوه بر امیر قلعه‌نویی، مدیر تیم ملی هم اظهارات قابل توجه و بعضاً عجیبی داشت. مهدی محمدنبی، در واکنش به انتقادات از سطح تورنمنت کافا، گفت که تیم‌های حاضر در این مسابقات باکیفیت هستند، اما چون «موی زرد و چشم آبی» ندارند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. جمله‌ای کلیشه‌ای و تکراری که در تمام سال‌های گذشته معمولاً در مواقعی که از مربیان وطنی انتقاد می‌شد، شاهد بیان آن از سوی افراد بودیم و یک معنای مشخص داشت؛ اینکه انتقادات از مربیان ایرانی و مقایسه با همتایان خارجی آنها، نه‌تنها درست نیست بلکه دلیلش این است که برخی خارجی‌پسند هستند و اگر مربیان ایرانی هم ظاهرشان شبیه اروپایی‌ها بود، از آنها انتقاد نمی‌شد. حال اینکه سرپرست تیم ملی فوتبال به این نکته توجه ندارد که اتفاقاً قلعه‌نویی و دستیارانش خواهان بازی تدارکاتی سطح بالا با تیم‌های قدرتمند از جمله اروپایی هستند.

البته نبی درباره احتمال برگزاری بازی‌های دوستانه قوی‌تر در فیفادی‌های بعدی، گفت: «علاوه بر روسیه، با تیم‌های دیگر نیز هماهنگ شده، اما باید اجازه بدهیم قرارداد بازی‌های نهایی شود و سپس نام تیم‌ها را اعلام کنیم. حتماً بازی‌های خوبی خواهیم داشت. با این حال مثال می‌گویم شاید تیم‌هایی که در اروپا، آفریقا یا حتی آمریکای جنوبی هستند، رنکینگ پایین‌تری از ایران داشته باشند، اما تیم‌های بسیار خوبی هستند.»

امیر قلعه نویی کافا تورنمنت کافا افغانستان هند
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
