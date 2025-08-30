پسر پزشکیان وسط مصاحبه در گوش پدرش چه گفت؟

«مصاحبه با رئیس‌جمهور پخش شد. امیدوارم از پرسش‌های ما _ آقای معزی و آقای گنجی مشاور آقای زاکانی و رئیس قبلی روزنامه جوان _ و پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور خوشتان آمده باشد. آقای پزشکیان بسیار مرد باهوش و مسلطی است، ولی کاش به‌طور مشخص پاسخ سؤال را می‌داد و کوتاه‌تر جواب می‌داد. اما حرف‌های مهم و خوبی زد.»

ابطحی فعال سیاسی ضمن ارائه جزئیاتی از مصاحبه با رئیس جمهور، از دفتر رئیس جمهور و سازمان صدا و سیما به منظور فراهم کردن بستر گفت وگوی چهره‌های شناخته شده عرصه رسانه‌ای کشور با شخص رئیس جمهور قدردانی کرد.

گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با سه فعال رسانه‌ای کشور، شب گذشته (جمعه هفتم شهریور) مصادف با هفته دولت از صدا و سیما پخش شد. در این گفت وگوی متفاوت تلویزیونی، مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم با حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی به صورت مشروح درباره مهمترین مسائل روز و عملکرد یک‌ساله دولت به گفت‌وگو نشست.

به گزارش تابناک؛ سید محمد علی ابطحی با انتشار یادداشتی، گزارشی از جزئیات مصاحبه با رئیس‌جمهور، ارائه کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مصاحبه با رئیس‌جمهور پخش شد. امیدوارم از پرسش‌های ما _ آقای معزی رئیس خبرآنلاین و آقای گنجی مشاور آقای زاکانی و رئیس قبلی روزنامه جوان _ و پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور خوشتان آمده باشد. آقای پزشکیان بسیار مرد باهوش و مسلطی است، ولی کاش به‌طور مشخص پاسخ سؤال را می‌داد و کوتاه‌تر جواب می‌داد. اما حرف‌های مهم و خوبی زد.

خدایی تا موقع مصاحبه جز خودم کسی نمی‌دانست چه خواهم پرسید و کسی سؤالات را ندید و هماهنگ نکرد. یکی‌دو روز پیش آقای طباطبایی، معاونت رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهور، زنگ زد که می‌خواهیم مصاحبه متفاوتی برای هفته دولت داشته باشیم. یکی از مهمان‌ها من بودم. اسامی دو نفر دیگر را هم گفت. کمی بحث کردیم که این مصاحبه دو نفر کم دارد؛ یکی تحلیلگر و فعال خانم و دیگری یک فرد اقتصادی.

اسامی چند نفر از خانم‌های کارآشنا را دادیم، مقبول نیفتاد. در مورد مسائل معیشتی هم گفتند یک مصاحبه دیگری خواهد داشت. پنجشنبه در سالن اجلاس ضبط برنامه بود. نمی‌دانم چرا موبایلم را نگرفته بودند. داشتم کلی عکس از جلسه می‌گرفتم که سر تیم آمد و گرفت. قبلش آقای گنجی به شوخی گفت چرا موبایل شما را نگرفتند. من هم آخوند و حاضر جواب گفتم لابد در مورد شماها بیشتر باید مراعات کنند. خندیدیم.

آقای پزشکیان که آمد، خیلی خوب به حرف عوامل گوش می‌کرد. بردند گریم. گفتند از آن پشت بیاید روی صحنه و دست بدهد به ما. آمد. همه‌مان میکروفون داشتیم، سیم‌هایش کشیده شد، یک وضعی شد. از توی دولت آقای خاتمی من هر وقت دکتر را می‌دیدم به ترکی می‌گفتم: «احوالوموز یاخچیدی.» دیروز هم گفتم.

وسط مصاحبه یوسف، پسر پزشکیان، وقتی دوربین روی دکتر نبود آمد در گوش رئیس‌جمهور چیزی گفت و رفت. من با چشم و ابرو پرسیدم چی بود. دکتر بلند گفت: «می‌گه پاهاتو طبق پروتکل نگذاشتی.» این قسمت حذف شده بود. بچه‌های ارتباطات همه بودند. ابتکار خوبی بود. مهدی و شهاب طباطبایی و مبین و عوامل تلویزیونی خیلی زحمت کشیدند. کمی هم در مورد دیدارش با آقای خاتمی صحبت کردیم. می‌گفت خطری بوده و زود توانسته بودند رسیدگی کنند.

تنوع در تبلیغات و رسانه بسیار مهم است. به شخصه از دفتر رئیس‌جمهور و صداوسیما ممنونم. »