به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از این بخشهای کاربردی این نئوبانک، باکسهای بلوبانک است که امکان مدیریت هوشمند پسانداز و سرمایهگذاری را فراهم میکند.
برای دسترسی به باکسها، کافی است اپلیکیشن را باز کنید؛ در صفحه نخست و کنار گزینه شارژ حساب، گزینه باکس قابل مشاهده است. با انتخاب این گزینه، امکان ایجاد اولین باکس خود فراهم میشود.
بلوبانک دو نوع باکس جذاب و کاربردی به کاربرش ارائه میدهد:
۱. باکس پسانداز
۲. بیگ باکس
باکس پسانداز؛ هدفگذاری و جمعآوری پول خرد
در باکس پسانداز، کاربر میتواند تا ۱۰ باکس با نامهای دلخواه مانند «سفر»، «زیبایی»، «موبایل»، «ورزش» یا «بدهی» ایجاد کند. پس از ساخت باکس، امکان ویرایش نام و تصویر آن وجود دارد و سه ویژگی مهم قابل فعالسازی است:
۱. هدفگذاری باکس: تعیین مبلغ هدف برای هر باکس و مشاهده میزان پیشرفت در رسیدن به آن هدف.
۲. واریز خودکار: مشخص کردن مبلغ و دوره زمانی و انتقال خودکار پول از حساب اصلی به باکس مورد نظر.
۳. فعالسازی گزینه رُند: پس از هر خرید، مبلغ به بالا رُند شده و مازاد آن به باکس اضافه میشود. برای مثال، با انتخاب رُند ۵ هزار تومانی، خرید ۸۳ هزار تومانی باعث واریز ۲ هزار تومان به باکس میشود.
بیگ باکس؛ سرمایهگذاری بلندمدت با سود جذاب
بیگ باکس، گزینهای ویژه برای سپردهگذاری بلندمدت با نرخ سود ۱۲ تا ۲۰.۵ درصد است. این باکس امکان سرمایهگذاری با بازههای زمانی مختلف و دریافت سود ماهانه را فراهم میکند. اصل سرمایه در مدت انتخابی مسدود میماند، اما سود ماهانه به حساب اصلی واریز میشود.
کاربران میتوانند نرخ سود پیشفرض ۱۲، ۱۷ یا ۲۰.۵ درصد را انتخاب کنند، مبلغ سرمایهگذاری را مشخص کنند و پیش از تصمیمگیری، میزان سود ماهانه را مشاهده کنند. این ویژگیها تجربهای ساده، شفاف و جذاب از مدیریت مالی شخصی ارائه میدهند.
