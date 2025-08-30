En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باکس‌های بلوبانک؛ راهکاری هوشمند برای مدیریت پول

اپلیکیشن بلوبانک سامان، با طراحی بخش‌های متنوع و کاربردی، نیاز‌های بانکی و مالی هر کاربر را به شکل ساده و جذاب پوشش می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۴۲
| |
195 بازدید
باکس‌های بلوبانک؛ راهکاری هوشمند برای مدیریت پول

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از این بخش‌های کاربردی این نئوبانک، باکس‌های بلوبانک است که امکان مدیریت هوشمند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

برای دسترسی به باکس‌ها، کافی است اپلیکیشن را باز کنید؛ در صفحه نخست و کنار گزینه شارژ حساب، گزینه باکس قابل مشاهده است. با انتخاب این گزینه، امکان ایجاد اولین باکس خود فراهم می‌شود.

بلوبانک دو نوع باکس جذاب و کاربردی به کاربرش ارائه می‌دهد:

۱. باکس پس‌انداز

۲. بیگ باکس

باکس پس‌انداز؛ هدف‌گذاری و جمع‌آوری پول خرد

در باکس پس‌انداز، کاربر می‌تواند تا ۱۰ باکس با نام‌های دلخواه مانند «سفر»، «زیبایی»، «موبایل»، «ورزش» یا «بدهی» ایجاد کند. پس از ساخت باکس، امکان ویرایش نام و تصویر آن وجود دارد و سه ویژگی مهم قابل فعال‌سازی است:

۱. هدف‌گذاری باکس: تعیین مبلغ هدف برای هر باکس و مشاهده میزان پیشرفت در رسیدن به آن هدف.

۲. واریز خودکار: مشخص کردن مبلغ و دوره زمانی و انتقال خودکار پول از حساب اصلی به باکس مورد نظر.

۳. فعال‌سازی گزینه رُند: پس از هر خرید، مبلغ به بالا رُند شده و مازاد آن به باکس اضافه می‌شود. برای مثال، با انتخاب رُند ۵ هزار تومانی، خرید ۸۳ هزار تومانی باعث واریز ۲ هزار تومان به باکس می‌شود.

بیگ باکس؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت با سود جذاب

بیگ باکس، گزینه‌ای ویژه برای سپرده‌گذاری بلندمدت با نرخ سود ۱۲ تا ۲۰.۵ درصد است. این باکس امکان سرمایه‌گذاری با بازه‌های زمانی مختلف و دریافت سود ماهانه را فراهم می‌کند. اصل سرمایه در مدت انتخابی مسدود می‌ماند، اما سود ماهانه به حساب اصلی واریز می‌شود.

کاربران می‌توانند نرخ سود پیش‌فرض ۱۲، ۱۷ یا ۲۰.۵ درصد را انتخاب کنند، مبلغ سرمایه‌گذاری را مشخص کنند و پیش از تصمیم‌گیری، میزان سود ماهانه را مشاهده کنند. این ویژگی‌ها تجربه‌ای ساده، شفاف و جذاب از مدیریت مالی شخصی ارائه می‌دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلوبانک بانک سامان بانکی نئوبانک مدیریت پول
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005Ypi
tabnak.ir/005Ypi