En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تروئیکای اروپایی صلاحیت قانونی و حقوقی برای استفاده از «اسنپ‌بک» را ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های مختلفی برای برخورد متناسب با تصممی ظالمانه تروئیکای اروپایی دارد که خروج از معاهده NPT از جمله این گزینه‌هاست.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۲۳
| |
3 بازدید
تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وحید احمدی با اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: وقتی قراردادی بین دو و یا چند کشور تنظیم می‌شود، طرفین قرارداد ملزم به رعایت تمامی مفاد آن هستند.

وی توضیح داد: در برخی از قراردادهای بین‌المللی حق تحفظ (Reservation) وجود دارد یعنی یک کشور ‌می‌تواند براساس توانایی‌های خودش برخی از بندهای قرارداد را نپذیرد اما در قرارداهای دوجانبه همچون توافق برجام بین ایران و 1+5، دو طرف ملزم به رعایت همه بندهای قرارداد هستند.

احمدی یادآور شد: اولا آمریکا از برجام خارج شد و آن را کنار گذاشت و در مقابل، ایران تمام تعهدات خود را انجام داد اما اروپایی‌ها هم حتی به یک بند از تعهداتشان عمل نکردند؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود اروپایی‌ها صلاحیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند به این دلیل است آن‌ها به تعهداتشان پایبند نبودند.

وی اضافه کرد: وقتی اروپایی‌ها به تعهدات خود در برجام پایبند نبودند و آن را اجرا نکردند، چه طور می‌توانند از طرف مقابل خواستار اجرای تعهدات شوند و یا اینکه بگویند که به دلیل رخ دادن فلان اتفاق،‌ باید مکانیسم ماشه فعال شود؛ لذا تروئیکای اروپایی صلاحیت قانونی و حقوقی برای استفاده از «اسنپ‌بک» را ندارد چون به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرده است.

احتمالا اسنپ‌بک فعال می‌شود

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: متاسفانه در عرصه بین‌الملل، منطق و استدلال و مبانی حقوقی جایگاهی ندارد و همه چیز، بازی سیاسی است. دستگاه‌های بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار آن‌هاست و سیاسی برخورد می‌کنند به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که اسنپ‌بک فعال شود.

احمدی درباره واکنش ایران به فعال‌سازی مکانیسم ماشه،‌ گفت: جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های مختلفی برای برخورد متناسب با تصمیم ظالمانه تروئیکای اروپایی دارد که خروج از معاهده NPT از جمله این گزینه‌هاست.

وی توضیح داد: ایران عضو NPT است و باید مراکز و دانشمندان هسته‌ای ما تحت حمایت آژانش باشند اما آژانس حتی حاضر به محکوم کردن بمباران مراکز هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و ترور دانشمندان هسته‌ای ما نشد. این چه تعهد یک ‌طرفه‌ای است که ما فقط باید عمل کنیم و اساسا چه سودی برای ما داشته است؟

احمدی افزود: باید از کشورهای عضو NPT حمایت شده تا بتوانند از این دانش بهره‌مند شوند. جمهوری اسلامی ایران توانست با اتکا به توانمندی‌های خودش در این عرصه وارد شد اما تنها با کارشکنی و فشار مواجه شد. در این شرایط خروج از NPT می‌تواند یکی از واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از دیگر اقدامات احتمالی ایران برشمرد و گفت: با فعال کردن مکانیسم ماشه طرف‌های مقابل بیشتر ضرر می‌کنند و آسیب می‌بینند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسنپ بک مکانیسم ماشه کمیسیون امنیت ملی مجلس
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اروپا چرا اکنون ماشه را کشید؟
تحریم دوباره، مقاومت دوباره/ مکانیسم ماشه و نقشه‌های تهران برای بقا
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
سردار طلایی: اسنپ‌بک بی‌اثر بر قدرت دفاعی ایران
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005YpP
tabnak.ir/005YpP