تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وحید احمدی با اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: وقتی قراردادی بین دو و یا چند کشور تنظیم میشود، طرفین قرارداد ملزم به رعایت تمامی مفاد آن هستند.
وی توضیح داد: در برخی از قراردادهای بینالمللی حق تحفظ (Reservation) وجود دارد یعنی یک کشور میتواند براساس تواناییهای خودش برخی از بندهای قرارداد را نپذیرد اما در قرارداهای دوجانبه همچون توافق برجام بین ایران و 1+5، دو طرف ملزم به رعایت همه بندهای قرارداد هستند.
احمدی یادآور شد: اولا آمریکا از برجام خارج شد و آن را کنار گذاشت و در مقابل، ایران تمام تعهدات خود را انجام داد اما اروپاییها هم حتی به یک بند از تعهداتشان عمل نکردند؛ بنابراین وقتی گفته میشود اروپاییها صلاحیت فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند به این دلیل است آنها به تعهداتشان پایبند نبودند.
وی اضافه کرد: وقتی اروپاییها به تعهدات خود در برجام پایبند نبودند و آن را اجرا نکردند، چه طور میتوانند از طرف مقابل خواستار اجرای تعهدات شوند و یا اینکه بگویند که به دلیل رخ دادن فلان اتفاق، باید مکانیسم ماشه فعال شود؛ لذا تروئیکای اروپایی صلاحیت قانونی و حقوقی برای استفاده از «اسنپبک» را ندارد چون به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است.
احتمالا اسنپبک فعال میشود
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: متاسفانه در عرصه بینالملل، منطق و استدلال و مبانی حقوقی جایگاهی ندارد و همه چیز، بازی سیاسی است. دستگاههای بینالمللی مثل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اختیار آنهاست و سیاسی برخورد میکنند به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که اسنپبک فعال شود.
احمدی درباره واکنش ایران به فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: جمهوری اسلامی ایران گزینههای مختلفی برای برخورد متناسب با تصمیم ظالمانه تروئیکای اروپایی دارد که خروج از معاهده NPT از جمله این گزینههاست.
وی توضیح داد: ایران عضو NPT است و باید مراکز و دانشمندان هستهای ما تحت حمایت آژانش باشند اما آژانس حتی حاضر به محکوم کردن بمباران مراکز هستهای ایران توسط رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و ترور دانشمندان هستهای ما نشد. این چه تعهد یک طرفهای است که ما فقط باید عمل کنیم و اساسا چه سودی برای ما داشته است؟
احمدی افزود: باید از کشورهای عضو NPT حمایت شده تا بتوانند از این دانش بهرهمند شوند. جمهوری اسلامی ایران توانست با اتکا به توانمندیهای خودش در این عرصه وارد شد اما تنها با کارشکنی و فشار مواجه شد. در این شرایط خروج از NPT میتواند یکی از واکنشهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از دیگر اقدامات احتمالی ایران برشمرد و گفت: با فعال کردن مکانیسم ماشه طرفهای مقابل بیشتر ضرر میکنند و آسیب میبینند.
