En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 46
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 284 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۲۵۵۰۶
کد خبر:۱۳۲۵۵۰۶
343 بازدید
ریتم

سکوت ؛ فرزاد فرزین

سکوت قطعه‌ای از فرزاد فرزین خواننده پاپ ایرانی است. این موزیک ویدیو را در تابناک می‌بینید
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی فرزاد فرزین لیریک لیریک آهنگ ترانه موسیقی پاپ
ویدیوهای مرتبط
عطر تو؛ مهدی مقدم

عطر تو؛ مهدی مقدم

عطر تو قطعه‌ای از مهدی مقدم خواننده پاپ ایرانی است، موزیک ویدیو این قطعه...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟