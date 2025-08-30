En
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!

از پیش از ظهر امروز شنبه، برخی اکانت‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه ها، شایعه مرگ « دونالد ترامپ» را منتشر کرده‌اند.
فقدان حضور عمومی و اختلال موقت در پخش زنده، به گمانه‌زنی‌ها دامن زده است، اما هیچ شواهد معتبری که مرگ رئیس‌جمهور آمریکا را تأیید کند، وجود ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در ۳۰ اوت ۲۰۲۵ (۸ شهریور ۱۴۰۴)، هشتگ #ترامپ_مرده است در رسانه‌های اجتماعی، به ویژه در پلتفرم ایکس (X)، به موضوع داغ تبدیل شد و موجب گمانه‌زنی‌های گسترده درباره وضعیت سلامت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده شد.

افزایش ناگهانی جست‌و‌جو‌های آنلاین با عباراتی مانند «آیا دونالد ترامپ مرده است؟» این هفته موجب گسترش شایعات در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی شده و بسیاری را درباره وضعیت سلامت رئیس‌جمهور آمریکا به تعجب واداشته است. این روند غیرمعمول پس از غیبت اخیر او در برخی رویداد‌های عمومی و همزمانی آن با ادعا‌های مبنی بر پیش‌بینی مرگ وی در سال ۲۰۲۵ توسط سریال انیمیشن «سیمپسون‌ها» آغاز شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ۷۹ ساله ایالات متحده، از زمانی موضوع شایعات مکرر بوده که معاون رئیس‌جمهور، جی. دی. ونس، در مصاحبه‌ای با USA Today در ۲۷ اوت گفته بود که «اگر تراژدی وحشتناکی رخ دهد، آماده است تا جایگزین شود». اگرچه ونس بلافاصله توضیح داد که ترامپ همچنان «سالم، پرانرژی و در وضعیت سلامت بسیار خوبی» به سر می‌برد، اما همین اظهارنظر برای برانگیختن گفت‌و‌گو‌های تازه در فضای آنلاین کافی بود.

این کلیپ که میلیون‌ها بازدید به دست آورده، به سرعت سیلی از پرسش‌ها مانند «آخرین بار ترامپ چه زمانی در ملاء عام دیده شده؟» و این که آیا سریال کمدی انیمیشنی بار دیگر یک رویداد واقعی را «پیش‌بینی» کرده است را به دنبال داشت. زمان پخش این ویدیو با تأیید رسمی کاخ سفید در ۱۷ ژوئیه مبنی بر تشخیص بیماری نارسایی مزمن وریدی (CVI) در ترامپ مصادف شد؛ یک بیماری گردش خون که باعث تورم و کبودی در پا‌ها می‌شود.

این موضوع همزمان با اختلال غیرمنتظره در پخش زنده وبسایت کاخ سفید رخ داد که پیامی با این مطلب نمایش می‌داد: «منتظر باشید - به زودی دوباره در دسترس خواهیم بود.» این مشکل فنی به گسترش شایعات دامن زد و برخی کاربران آن را نشانه‌ای از نگرانی درباره وضعیت رئیس‌جمهور تفسیر کردند.

گمانه‌زنی‌ها پس از آن تشدید شد که ترامپ حضور عمومی بسیار کم‌تری نسبت به الگوی معمول خود داشت و به طور غیرمعمول در انظار ظاهر نمی‌شد.

تاکنون هیچ بیانیه رسمی از کاخ سفید یا دونالد ترامپ برای پاسخ به این شایعات منتشر نشده است.

فقدان حضور عمومی و اختلال موقت در پخش زنده، به گمانه‌زنی‌ها دامن زده است، اما هیچ شواهد معتبری که مرگ رئیس‌جمهور را تأیید کند، وجود ندارد.

واکنش‌های آنلاین طیفی از نگرانی و باورنکردن تا انتقاد از گسترش سریع اطلاعات نادرست را در بر گرفته است.

برخی اکانت‌های عبری زبان نیز نوشته‌اند: پرچم آمریکا در کاخ سفید به‌طور نمادین به نصف افراشته شد، نشانه‌ای از دوران سخت و تحولی که این کشور با آن روبروست. 

به نوشته این اکانت‌ها مرگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا حالا جامعه این کشور را در طوفانی از واکنش‌ها و هیجانات قرار داده است. چیزی که به وضوح می‌توان گفت این است که آمریکایی‌ها اکنون در میان یک طوفان سیاسی و اجتماعی پیچیده قرار دارند و آینده‌ای نامعلوم پیش رویشان است.

بیماری پوستی ترامپ در چند وقت اخیر مورد توجه عموم قرار گرفته بود.

با وجود مطرح شدن این شایعات هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است.

