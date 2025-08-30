به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ این تفاهمنامه بهمنظور تسهیل و تسریع امور جاری عموم مردم و با هدف گسترش فرهنگ خدمات غیرحضوری، پرداخت قبوض شهرداری
شهریار، به امضای آقای دکتر اسکندری، مدیرعامل، آقای خوارزمی، عضو هیأتمدیره بانک آینده و جناب آقای ملکی، شهردار شهرستان شهریار رسید.
در چارچوب تفاهمنامه مذکور، شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و در بستری مناسب، تمامی قبوض صادرشده از سوی شهرداری شهرستان شهریار که دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت هستند را از طریق درگاههای بانک آینده، پرداخت کنند.
گفتنی است؛ این تفاهمنامه در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل پرداختهای الکترونیکی صورت گرفته است و از این پس، شهروندان شهرستان شهریار میتوانند از طریق درگاههای اینترنتی و اپلیکیشنهای بانکی بانک آینده، قبوض صادره از سوی شهرداری را پرداخت کنند.