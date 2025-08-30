En
"دین من انسانیت است" یعنی چه؟

ادعای استقلال «انسانیت» از دین، هرچند ممکن است در نگاه سطحی جذاب به نظر رسد، اما دارای سه مشکل اساسی است:
أ) نسبیت اخلاقی: در غیاب دین و وحی، معیار ثابت و جهان‌شمولی برای تعریف «خوب» و «بد» وجود ندارد و «انسانیت» به سلیقه افراد، جوامع و حکومت‌ها تبدیل می‌شود. آنچه امروز «انسانیت» خوانده می‌شود، ممکن است فردا به نام «پیشرفت» نقض شود.
 
ب) ریشه‌های الحادی: این اندیشه به‌طور مستقیم متأثر از «اومانیسم» است که محوریت جهان را از خدا سلب کرده و آن را به انسان می‌دهد. در این مکتب، انسان معیار و مدار همه چیز است.
 
پ) تعارض با خدامحوری: اسلام بر محوریت خدا در همه عرصه‌ها (اخلاق، قانونگذاری، حاکمیت) تأکید دارد، در حالی که اومانیسم انسان را جایگزین خدا می‌کند. پذیرش «انسانیتِ مستقل از دین»، نرم‌ترین راه برای ترویج سکولاریسم و جداکردن دین از زندگی است.
 
در نهایت، آنچه به نام «انسانیت» مستقل از دین عرضه می‌شود، نه‌تنها کمکی به تعالی اخلاقی جامعه نمی‌کند، بلکه با ترویج نسبی‌گرایی اخلاقی و مبانی سکولار، به تدریج بنیان‌های ارزشی جامعه را سست می‌کند.
 
در مقابل، مفهوم «احسان» در اسلام، با حفظ اصالت الهی و قراردادن اخلاق در چارچوب عبادت آگاهانه پروردگار، تضمینی پایدار برای فضیلت‌های انسانی است. وظیفه دعوتگران دینی است که به جای تکرار مفاهیم مبهم و وارداتی، این گوهر اصیل اسلامی را تبیین و به جامعه معرفی نمایند. 
 
 
برچسب ها
انسانیت دین وحی
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
4
9
پاسخ
انسانیت مطابق با فطرت انسان ها است منظور این است که دین من دینی است که مطابق فطرت انسان ها باشد و به کرامت انسان ها ارزش قائل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
3
5
پاسخ
ریاکاری دینداران اوضاع را به این روز انداخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
6
پاسخ
دوستان تابناک؛اگردین ندارید،آزاده باشیدیعنی چه!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
1
پاسخ
دین ابعاد گوناگونی دارد به جنبه اخلاقی دین ، انسانیت گفته شد
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
