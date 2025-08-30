En
اشک‌های جولیا رابرتز در ونیز جاری شد

نمایش «پس از شکار‌» به کارگردانی لوکا گودانینو‌ در جشنواره فیلم ونیز با تشویق و تحسین تماشاگران و منتقدان همراه شد.
اشک‌های جولیا رابرتز در ونیز جاری شد

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ فیلم «پس از شکار» به کارگردانی لوکا گودانینو و با بازی جولیا رابرتز شب گذشته در جشنواره فیلم ونیز با تشویق ۶ دقیقه‌ای تماشاگران مواجه شد و اشک‌های این بازیگر سرشناس را جاری کرد.

ورایتی نوشت: جولیا رابرتز که از این استقبال احساساتی شده بود، در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد، برای تماشاچیان دست تکان داد و به کارگردان و هم‌بازی‌هایش، آیو ادیبیری و اندرو گارفیلد که آنها نیز متأثر شده بودند، ابراز احساسات کرد.

گوادانینو، رابرتس و گارفیلد پیش از ورود به سالن اصلی، در فرش قرمز با امضای عکس و گرفتن سلفی با طرفداران، آنها را به وجد آوردند.

در حالی که سالن سالا گرانده مملو از جمعیت بود، صدای فریاد «جولیا» و «لوکا» فضای سالن را پر کرده بود.

این فیلم با درجه‌بندی R (فقط افراد بالای ۱۷ سال مجاز به تماشای آن هستند) از همان ابتدا در ونیز جنجال‌برانگیز شد.

در یک کنفرانس مطبوعاتی سوالات تندی درباره پیام فیلم در ارتباط با جنبش #MeToo و فرهنگ لغو یا حذف افراد مطرح شد.

رابرتز در دفاع از فیلم، هرگونه تلاش برای ایجاد جنجال را رد کرد و با ابراز تأسف از وضعیت فعلی جامعه گفت: در حال حاضر، هنر گفت‌و‌گو در میان انسان‌ها را از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: ما قصد بیانیه‌نویسی نداریم؛ تنها در حال به تصویر کشیدن این افراد در یک مقطع زمانی خاص هستیم. ما مردم را به چالش می‌کشیم تا با هم صحبت کنند. اینکه از فیلم هیجان‌زده یا عصبانی شوید، به خودتان بستگی دارد. اگر ساخت این فیلم بتواند مردم را به صحبت با یکدیگر وادار کند، به نظرم هیجان‌انگیزترین دستاوردی است که می‌توانیم داشته باشیم.

