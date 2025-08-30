این رابطه که محدود به آموزش نیروهای پیشمرگ کُرد و تامین سلاح برای آنها توسط رژیم صهیونیستی نمی‌شد و به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز کشیده شده بود، در دهه هفتاد قرن گذشته و همزمان با جنگ اکتبر میان مصر و سوریه از یک سو و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر ضربه محکمی خورد که منجر به ناامیدی تل‌آویو از اقلیم به دلیل عدم حمایت آن از رژیم صهیونیستی با اقدام علیه ارتش عراق شد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، از اواسط دهه نود قرن گذشته میلادی، شرکت‌های امنیتی خصوصی رژیم صهیونیستی در گوشه و کنار مناطق مورد تنازع در دنیا خود را نشان دادند. آنها تلاش می‌کنند به‌ازای مشاوره‌های امنیتی و اطلاعات جاسوسی و خدماتی از این دست و انتقال اطلاعات نظامی، برای خود مشتری دست‌و‌پا کنند.

رؤسای سابق کابینه‌های رژیم صهیونیستی و فرماندهان نظامی و ژنرال‌های این رژیم نظیر ایهود باراک و ایهود اولمرت و دان حالوتص و رهبران و افسران ارشد موساد نظیر شبتای شاویت و دانی یاتوم و یوسی مایمن مالکان این شرکت‌ها هستند و از این طریق اموال نجومی را البته در راستای منافع سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی به جیب می‌زنند.

طی دو دهه گذشته و با بروز پدیده جهانی‌سازی آمریکا، انتشار شرکت‌های خصوصی برای ارائه مشاوره‌های امنیتی و انتقال اطلاعات جاسوسی در ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا کرده است. این شرکتهای فراقاره‌ای نقش مهمی در مناطق مختلف مورد تنازع و جنگ‌های منطقه‌ای و تجارت اسلحه دارند و به‌دنبال تجهیز کشورها و طرف‌های مختلف تأثیرگذار در عرصه بین الملل به اطلاعات و پژوهش‌ها و مسائل مرتبط با رویکردهای نظامی هستند.(1)

ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی است که بسته‌های تشویقی را برای تأسیس این شرکت‌های خصوصی ارائه و تلاش کرد فعالیت آنها در عرصه جهانی را تسهیل ببخشد. آمریکا سیستم کاری سیاست خارجی خود را در راستای بهره‌برداری از این شرکت‌ها قرار داد تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

اما با این مقدمه که ذکر گردید؛ عمق و قدمت روابط سری میان دولت اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی به ویژه سرویس‌های جاسوسی این رژیم دیگر بر کسی پوشیده نیست و همکاری مشترک آن‌ها حول محور همکاری نظامی، امنیتی و اقتصادی است.

«ریچارد سیلور اشتاین» روزنامه‌نگار سرشناس یهودی-آمریکایی که تاکنون از مسائل و اسرار محرمانه امنیتی و استراتژیک بسیاری در سطح جهان پرده برداشته است، در یادداشتی که پیشتر توسط وبسایت خبری «میدل ایست آی» منتشر شده بود درباره روابط دولت اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی نوشت: «روابط دائمی اسرائیل با اقلیم کردستان عراق به تل‌آویو یک مزیت استراتژیک در درگیری با ایران داده است و این مزیت یک نقطه شروع برای حمله به ایران» فراهم کرده است.

وی معتقد است: «هیچ کس نباید از آنچه درباره وجود پایگاه مخفی اسرائیل در اربیل به عنوان مرکز اقلیم کردستان عراق فاش شد، تعجب کند؛ چراکه این امر نتیجه «رابطه طولانی مدت میان اسرائیل و اقلیم کردستان عراق است».

«اوفرا بانجو» پروفسور و محقق صهیونیست در مرکز مطالعات خاورمیانه «موشه دایان» در مطالعه خود که ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ منتشر شد، تأیید می‌کند ریشه‌های روابط رژیم صهیونیستی و کردها در شمال عراق از دهه ۱۹۵۰ وجود داشته و در سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ به اوج خود رسیده است. این روابط بر اساس نظریه «دیوید بن‌گوریون» اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنا شد؛ نظریه‌ای که بن‌گوریون آن را «دکترین پیرامون» نامیده بود و به دنبال برقراری روابط با احزاب و طرف‌های غیر عرب در منطقه بود تا به واسطه این روابط تل‌آویو را از انزوا خارج کند.(2)

بانجو می‌گوید: مبنایی که این روابط بر اساس آن شکل گرفت این دیدگاه بود که «دشمنِ دشمن من، دوست من است»، چراکه منافع اسرائیل در آن زمان مستلزم تضعیف عراق برای اطمینان از ناتوانی آن در حمله به اسرائیل، شکستن انزوای منطقه‌ای و شکل دادن روابط رژیم‌ها و کشورهای غیر عربی در منطقه با اسرائیل و همچنین کمک به تلاش‌های تل‌آویو برای خارج کردن یهودیان عرب از عراق بود.

این رابطه که محدود به آموزش نیروهای پیشمرگ کُرد و تامین سلاح برای آنها توسط رژیم صهیونیستی نمی‌شد و به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز کشیده شده بود، در دهه هفتاد قرن گذشته و همزمان با جنگ اکتبر میان مصر و سوریه از یک سو و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر ضربه محکمی خورد که منجر به ناامیدی تل‌آویو از اقلیم به دلیل عدم حمایت آن از رژیم صهیونیستی با اقدام علیه ارتش عراق شد. پروفوسور بانجو در این باره می‌گوید: «ناامیدی اسرائیل منجر به کاهش روابط کردهای عراق و اسرائیل شد که چند دلیل داشت و ازجمله مهم‌ترین آنها روابط ترکیه و اسرائیل و حساسیت موضوع کردها برای ترکیه بود».

اربیل و تل‌آویو؛ تاریخچه‌ای از روابط فوق سرّی

روابط اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی پس از اعلام حمایت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تشکیل دولت کردستان عراق، همزمان با برگزاری همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ درباره استقلال اقلیم کردستان از عراق، به تیتر دوباره رسانه‌ها تبدیل شد. مرکز مطالعات استراتژیک «بگین سادات» در آن زمان یادداشتی درباره چرایی اظهارات نتانیاهو و حمایت صریح وی از استقلال کردستان عراق منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است اظهارات نتانیاهو که با اظهارات حمایتی «آیلت شاکد» وزیر دادگستری وقت رژیم صهیونیستی و مقامات دیگری ازجمله «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ وقت این رژیم همراه شد، در کنار برافراشتن پرچم‌های رژیم صهیونیستی همراه با پرچم‌های اقلیم کردستان عراق در جریان همه‌پرسی، نشان از عمق روابط میان دو طرف است.

با توجه به متن فوق ،افول روابط میان اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی دیری نپایید و این روابط پس از وقوع حوادث کشورهای عربی و ظهور داعش دوباره ظاهر شد. سیلور اشتاین در این باره می‌گوید: «اهمیت استراتژیک کردهای عراق برای اسرائیل پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت و بنابراین موساد یک شبکه جاسوسی را در اقلیم کردستان عراق حفظ کرد».

در سال ۲۰۰۵ روزنامه «یدیعوت آحارنوت» در گزارشی نوشت که نیروهای ویژه سابق اسرائیل، نیروهای کُرد را در فنون «ضد تروریسم» آموزش داده‌اند.در همین راستا «سیمور هرش» روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ در نشریه «نیویورکر» منتشر شد، درباره این روابط محرمانه فاش کرد «ماموران اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در حال حاضر بی سر و صدا در کردستان عراق به واحدهای کماندوی کُرد آموزش می‌دهند و عملیات‌های مخفی را در داخل مناطق کردنشین ایران و سوریه انجام می‌دهند» که به صحت اظهارات مقامات ایران مبنی بر اینکه حمله به اهداف ایرانی از پایگاه‌های اسرائیل واقع در اربیل طراحی می‌شود، دامن می‌زند.(3)

در آن دوره توجه همه به سخنان «مسعود بارزانی» رئیس وقت اقلیم کردستان عراق در سفر سال ۲۰۰۶ به کویت جلب شد که در آن در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این روابط گفت: «برقراری روابط با اسرائیل جرم نیست». پیش از این نیز در اظهارات مکرر چندین مقام رژیم صهیونیستی از جمله «آریل شارون» یازدهمین نخست‌وزیر و «شیمون» پرز نُهمین رئیس اسرائیل به روابط اقلیم کردستان عراق و تل‌آویو اشاره شده بود.

«تولد یک اسرائیل جدید» در شمال عراق

در یادداشت مرکز بگین سادات آمده است که دولت اقلیم کردستان عراق «خائن» است و همین تصور به وجهه و روابط آن در محیط عربی و اسلامی آسیب رساند و نگرانی‌ها از «تولد یک اسرائیل جدید» در شمال عراق به عنوان یک «مترسک در دست اسرائیلی‌ها» را تقویت کرد و همین مسئله منجر به وحدت مواضع ایران، ترکیه و عراق شد و «نوری المالکی» معاون وقت رئیس جمهور عراق را برآن داشت تا بگوید «بغداد اجازه تشکیل اسرائیل دوم در عراق را نخواهد داد»، این همان چیزی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز به آن اشاره کرد و به همین دلیل گفت: «موساد اسرائیل پشت این همه‌پرسی است».(4)

جنبه دیگر در روابط اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی، صادرات نفت اقلیم به سرزمین‌های اشغالی است. روزنامه فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۵ در این باره فاش کرده بود که بیشتر نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی از کردستان عراق تهیه می‌شود و شرکت‌های این رژیم طی سه ماه ۱۹ میلیون بشکه نفت به ارزش یک میلیارد دلار به سرزمین‌های اشغالی وارد کرده‌اند.طبق نوشته این روزنامه با در نظر گرفتن ارقام فوق مشخص می‌شود که ۷۵ درصد نیاز نفتی رژیم صهیونیستی به کردستان عراق وابسته است و نفتی که با هدف مصرف و ذخیره سازی از شمال عراق به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌شود، به قیمت پایین فروخته می‌شود.

به طور کلی همه شواهد حاکی از آن است که صهیونیست‌ها حضور عمیق و پررنگی در اقلیم کردستان دارند و به دنبال سیطره بر این منطقه هستند.

بر همین اساس اهداف حضور اسرائیل در این منطقه را می‌توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

- انجام عملیات‌های اطلاعاتی و جاسوسی از کشورهای عضو محور مقاومت و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران. روزنامه انگلیسی گاردین در ژوئن ۲۰۰۴ در مقاله‌ای اعلام کرد که اهداف حضور اسرائیل در منطقه شمال عراق ایجاد پایگاهی برای جاسوسی از تاسیسات هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش مزدوران و عناصر اطلاعاتی اسرائیل در مناطق کردستان فعال هستند و به واحدهای کماندو کُرد آموزش می‌دهند و عملیات‌هایی را اجرا می‌کنند که می‌تواند کل منطقه را بی‌ثبات کند.

- غارت منابع عراق و کسب منافع اقتصادی. در سال ۲۰۰۷ روزنامه صهیونیستی معاریو در مقاله‌ای با عنوان «اینگونه است که اسرائیلی‌ها به حساب عراق ثروتمند می‌شوند» تاکید کرد که بیش از ۷۰ شرکت اسرائیلی در زمینه تجارت و صنعت به شکل غیرعلنی در عراق فعالیت دارند که از جمله آنها شرکت «سونول» از بزرگترین شرکت‌های اسرائیلی در زمینه فروش سوخت است.(5)

- همکاری با نیروهای ارتش آمریکا که در عراق حضور دارند.

- آموزش نیروهای کُرد در راستای اجرای عملیات‌های رژیم صهیونیستی. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در سال ۲۰۰۷ در گزارشی فاش کرد که ۱۲۰۰ نیروی اطلاعاتی و جاسوسی ارتش اسرائیل به عناصر پیشمرگه در اربیل و سلیمانیه واقع در کردستان عراق آموزش می‌دهند.

افزایش سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا در پیرامون ایران

دولت‌های متوالی آمریکا اعتقاد داشتند که وجود شرکت‌های خصوصی می‌تواند پوشش لازم را برای سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی رسمی آمریکا جهت تحقق منافع بسیار آنها فراهم کند. شرکت‌های مذکور با دولت‌ها و طرف‌های غیردولتی برای انتقال تجربه‌های نظامی و کمک به ارتش و حمایت از مرزها در سطح جهانی همکاری می‌کردند، بدون آنکه نشانه‌ای از موجودیت رسمی نظامی آمریکا به‌شکل پایگاه‌های دائمی یا مداخله مستقیم میان افکار عمومی یا جامعه بین‌الملل وجود داشته باشد.

عناصر متخصص در وزارت جنگ و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند که این شرکت‌ها نقش آمریکا در سلطه جهانی را تقویت کرده و به این کشور در اطلاع مستقیم از بحران‌ها و حل آنها به‌صورت یک‌جانبه کمک می‌کند، علاوه بر این‌که تا حد زیادی از هزینه‌ها و بودجه ارتش می‌کاهد.

به این ترتیب بود که نقش شرکت‌های خصوصی در قراردادهای امنیتی و نظامی افزایش پیدا کرد و افراد بازنشسته نیز حوزه فعالیت خود را افزایش دادند، به‌عنوان مثال از زمان پایان جنگ سرد در سال 1991 تا سال 2000 شرکت‌های خصوصی آمریکایی در 80 منازعه به‌وجودآمده دست داشتند، این در حالی بود که حوزه نفوذ این شرکت‌ها از سال 1950 تا 1989 تنها در 15 منازعه بود.

تنها در عراق 5000 پیمانکار غیرنظامی آمریکایی در انجام مأموریت‌های مربوط به حفاظت و کارکردهای دیگر حضور داشتند. این اتفاق در نتیجه قراردادهایی بود که برخی شرکت‌های آمریکایی با دولت عراق به امضا رسانده بودند. بعد از اشغال عراق در سال 2003 حضور این نیروهای آمریکایی در عراق افزایش پیدا کرد. وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا متولی صدور مجوز برای شرکت‌های مذکور بودند و مأموریت‌های آنها را به‌گونه‌ای طراحی می‌کردند که در راستای خدمت به منافع آمریکا باشد و هر نوع اطلاعات مورد نیاز سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا و وزارت امنیت داخلی این کشور و وزارت انرژی را در زمان لازم در اختیار آنها قرار دهد.

تنها در عراق بیش از 200 شرکت آمریکایی و خارجی و داخلی از این نوع فعالیت می‌کردند که مأموریت‌های متعددی را انجام می‌دادند که شامل موارد زیر است:

برخی از این شرکت‌ها مأموریت‌های ویژه مربوط به مبارزه را در برابر قراردادهای مالی انجام می‌دادند.

برخی شرکت‌ها مسئول ارائه مشاوره‌های امنیتی و آموزش نظامی و آماده‌سازی و تجهیز نیروها و حفاظت از شخصیت‌های مختلف بودند.

برخی شرکت‌ها مسئول ارائه خدمات پشتیبانی نظامی سبک نظیر کمک در نگهداری تسلیحات و آموزش نیروها و کمک به استفاده از تجهیزات فنی نظامی و خنثی‌سازی مواد منفجره و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و ارزیابی اوضاع مربوط به طرف‌های منازعه بودند.

وجه مشترک تمامی تخصص‌ها و اقداماتی که شرکت‌های مذکور انجام می‌دهند، ارائه خدمات است و آنها هرگز دانش و تجربه تولید تسلیحات نظیر مهمات متوسط و سنگین یا تانک یا هواپیما و موشک را به دیگران منتقل نمی‌کنند. اینها همان خدماتی است که شرکت‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز ارائه می‌دهند.

بیشتر این شرکت‌ها که جنبه بین‌المللی دارند، مشاوره‌های امنیتی و آموزشی و جمع‌آوری اطلاعات را به دیگران می‌دهند. آنها همچنین به پیمانکاران خود راهکارها و نحوه ارتباط و برقراری مناسبات با دولت آمریکا یا انگلیس و فرانسه و برقراری مناسبات ویژه با رژیم صهیونیستی را ارائه می‌کنند. این موضوع به‌ویژه هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که کشورهای طرف قرارداد، از دولت‌هایی باشند که در آنها جنگ داخلی یا بحران شدید داخلی بین طرف‌های متنازع ایجاد شده است. نظیر این درگیری‌ها را می‌توان در دوران جنگ سرد در آنگولا یا سیرالئون یا بالکان و جزایر پاپوا و گینه‌نو و برخی دولت‌های آمریکای لاتین مشاهده کرد.(6)

صاحبان شرکت‌های امنیتی و سیاستمداران رژیم صهیونیستی:

اگر بگوییم که مجموعه یهودی آمریکایی آیپک از طریق موجودیت رسمی و علنی خود در واشنگتن مأموریت دفاع از منافع اسرائیل و پروژه صهیونیستی و تقویت حمایت‌های دائمی آمریکا برای اسرائیل را به‌عهده دارد و این اقدام را از طریق مؤسسات نفوذی محرمانه و علنی خود و قدرت تسلط تبلیغاتی و مالی انجام می‌دهد تا بتواند موقعیت خود را در مراکز تصمیم‌سازی دولت آمریکا تقویت کند، مجموعه نظامی و اطلاعاتی محرمانه دیگری نیز در سرزمین‌های اشغالی وجود دارد که مدیریت فعالیت‌های تجاری و رایزنی‌های خارجی در کشورهای مختلف در راستای خدمت به اهداف و منافع اسرائیل و کسب درآمدهای گسترده مالی را دنبال می‌کند.

این مجموعه از اشخاصی تشکیل می‌شود که سابقاً در بخش‌های فرماندهی و مدیریت سرویس جاسوسی موساد فعالیت داشته‌اند و بازنشسته شده‌اند. آنها در بازنشستگی تبدیل به یک شخص غیرنظامی می‌شوند که مدیریت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را از طریق به‌کارگیری ارتباطات و اطلاعات محرمانه خودشان دنبال می‌کنند تا از این طریق بتوانند به سودهای کلان دست پیدا کنند.

این فعالیت‌ها معمولاً با همکاری مؤسسات نظامی و سرویس جاسوسی موساد دنبال می‌شود، به این ترتیب رهبران و فرماندهان ارتش اسرائیل و موساد بعد از پایان مدت خدمت رسمی نظامی به رؤسای مراکز مطالعات و صاحبان شرکت‌های تجاری و بازرگانی بزرگ تبدیل می‌شوند تا بتوانند ثروت خود را افزایش دهند. آنها در نتیجه تخصص‌های فردی خود و حمایت مؤسسات صهیونیستی و آمریکایی به سود سرشاری دست پیدا می‌کنند و همچنین منافع سیاسی و اقتصادی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز تأمین می‌نمایند.

حدود 55 شرکت اسرائیلی هم اکنون تحت اسامی ساختگی در زمینه های مختلف بویژه امور زیربنانی، بازاریابی و سایر معاملات تجاری درعراق فعالیت می کنند.

به نوشته پایگاه مارب، خاک عراق عرصه مناسبی برای طرح های صهیونیستی - آمریکایی شده است به گونه ای که سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل (موساد) بانکی را تاسیس کرده که مقر آن در شهر سلیمانیه در منطقه کردستان عراق است.

مارب پرس می نویسد که ماموریت سری این بانک محدود به خرید زمین های گسترده زراعی، نفتی و مسکونی شهرهای نفت خیز موصل و کرکوک است که هدف از این کار کوچاندن ساکنان اصلی آن از جمله اعراب، ترکمان ها و آشوری با کمک نیروهای پیشمرگ کرد است.به نوشته این پایگاه، حجم صادرات رژیم اسرائیل به عراق به بیش از 300 میلیون دلار در سال است و قراردادهای بازسازی عراق از طریق آژانس توسعه بین المللی آمریکا "AID US" که مامور تقسیم قراردادهای بازسازی عراق است، به شرکت های صهیونیستی محول می شود.

برپایه این گزارش، شرکت اطلاعاتی رژیم اسرائیل موسوم به (دان اند بردستریت اسرائیل- D&B) ب(ر روند تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و بازسازی محول شده از طرف آژانس توسعه بین المللی آمریکا به شرکت های اسرائیلی نظارت دارد.

این شرکت اطلاعاتی اسرائیل اقدام به تهیه ارزیابی از وضعیت اقتصادی عراق می کند و از برجسته ترین سرمایه گذاران و مسئولان اسرائیلی فعال در زمینه روابط تجاری رژیم اسرائیل و عراق، " امنون لیبکین شاحاک " رئیس سابق ستاد مشترک ارتش اسرائیل است که سمت وزیر راه و ترابری را در کابینه گذشته این رژیم برعهده داشت.(7)

برپایه این گزارش،"یوسف باتریزکی" وزیر امور زیربنایی سابق رژیم اسرائیل نیز بر قرارداد اصلاح و راه اندازی خط لوله نفت "کرکوک به موصل و بندرحیفا" در فلسطین اشغالی نظارت می کند.به نوشته مارب پرس، فعالیت شرکت های رژیم اسرائیل درعراق از طریق مسیرهای فلسطین ـ ترکیه ـ عراق، فلسطین ـ اردن ـ عراق، فلسطین - لهستان ـ عراق یا فلسطین ـ قبرس ـ عراق و فلسطین ـ مصر ـ عراق صورت می گیرد.

برپایه این گزارش، 10 شرکت رژیم اسرائیل در زمینه ترخیص کالا کار می کنند. کالاها از راه زمینی از طریق گذرگاه شیخ حسین در مرز اردن و فلسطین اشغالی به عراق منتقل می شود و شرکت های ترخیص گمرکی اردن مسئولیت انتقال آنها به خاک عراق را به عهده دارند.

پایگاه خبری مارب پرس در پایان گزارش خود اسامی شرکت های مختلف رژیم صهیونیستی درسراسر عراق و کردستان را که تحت پوشش اسامی ساختگی در زمینه های مختلف کار می کند، به طور مجزا ذکر کرده است که به دو بخش شرکت های امنیتی و شرکت های بازرگانی تقسیم می شوند.

معرفی شرکت ها و فعالیت های رژیم صهیونیستی در عراق

سرنگونی رژیم بعث صدام و اشغال عراق از سوی آمریکا فضا و بستر مناسبی را برای اجرای اهداف سلطه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطفه استراتژیک خاورمیانه که نبض حیات صنعت و اقتصاد جهان در آن می تپد را فراهم ساخت.منافع ودستاوردهای صهیونیسم بین الملل از حضور درعراق،قبل از هرچیزدرجلوگیری وکنترل جریانات فکری ودینی ضد صهیونیستی ویا شکل گیری ساختارهای حکومت مذهبی خصوصاٌ دولت شیعی مطرح می باشد. در این سطح تلاشهای رژیم اشغالگرقدس بر ممانعت و یا تضعیف و حذف توانمندیهای فکری، اندیشه ای ، جریانها و گروههای اسلامی منطقه که امکان تهدید زایی علیه اسراییل را دارند متمرکز است.

در همین راستا، با نگاه به اقدامات اسراییل در عراق خصوصا در شمال این کشور ، می توان به خوبی این مطلب را دریافت که اسراییل قصد دارد با الگو سازی جدید سیاسی در این کشور علاوه بر اینکه منافع و اهداف خود را در عراق پیگیری می نماید به دنبال آنست تا نقشه سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد تا فضای سیاسی و فرهنگی خاومیانه برای تحقق اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی و نظامی آنان فراهم گردد.

الف: فعالیتهای تجاری و اقتصادی ا سرائیل در شمال عراق

1-اسامی شرکتها و سازمانهای خدماتی؛* سازمان امورخیریه – اربیل* شرکت تجاری مریوان – دهوک* شرکت توسعه کردستان عراق تحت عنوان kodoسلیمانیه* شرکت ترک ( بازسازی مراقد پیامبران ) استان کرکوک* شرکت خدمات امنیتی ( بیروت ) کرکوک* سازمان امور خیریه - دهوک – زاخو

* شرکت لوازم پزشکی

این شرکت فعالیت خود را در سه استان اربیل ،سلیمانیه ودهوک انجام می دهدوتقریبا تمام خدمات بیمارستانی این سه استان تحت پوشش این شرکت قرار دارد .* شرکت علاج ودواء:فعالیت این شرکت در استانهای اربیل و سلیمانیه است و امور مربوط به اعزام بیماران را به خارج از کردستان عراق برعهده دارد.* شرکت کودو:فعالیت این شرکت در زمینه های فنی و الکترونیک است و در شهر های اربیل و سلیمانیه فعالیت دارد . رئیس این شرکت فردی به نام آنتون لیبکیس شاحاک اهل تلا ویو است.* کمپانی intropعمده فعالیت این شرکت در زمینه سلاح و مهمات است و بیشترین قرارداد های نظامی و تسلیحاتی را با اقلیم کردستان منعقد کرده است.رئیس این شرکت فردی بنام دنی یا توم است که قبلا رئیس بخش اطلاعات خارجی اسرائیل بوده است .

* شرکت باواچی:فعالیت این شرکت در زمینه اکتشاف و استخراج نفت در شهر بیجی از حوالی کرکوک است .* شرکت سنگهای تزئینی فعالیت این شرکت پیرامون واردات و صادرات سنگهای تزئینی می باشد و تحت حمایت منصور بارزانی فرزند مسعود بارزانی ودفتر اصلی این شرکت در شهر اربیل می باشد .* شرکت 77فعالیت این شرکت در زمینه سنگهای بتنی به ارتفاع حداکثرچهار متراست که در حصار کشی اماکن و مقرات مورد استفاده قرار می گیرد و دفاتر اصلی آن در شهرهای اربیل و سلیمانیه است.* شرکت عنسولین یونیه فعالیت این شرکت در امور راه وساختمان وشعبه اصلی آن درشهر اربیل است .* شرکت دان فعالیت این شرکت در زمینه های اتوبوس های مستعمل و اسقاطی است و دفتر اصلی این شرکت در شهر اربیل قرار دارد.* شرکت سونول فعالیت این شرکت در زمینه های سوخت و فرآورده های نفتی است و دفاتر و شعب اصلی آن در شهر های اربیل ٰ سلیمانیه قرار دارد.* شرکت دلتا ؛فعالیت این شرکت در زمینه صادرات و واردات انواع پارچه می باشد و دفتر اصلی این شرکت در اربیل است.

2- اسامی بانکها* بانک الثقه ( بانک قرضی) فعالیت این بانک در زمینه پرداخت وام به یهودیان اکراد برای خرید زمین است.رئیس این بانک فردی است به نام احمد و این بانک دارای 13 کارمند است که 9 نفر آن مرد و 4 نفر آن زن هستند.محل بانک مذکور سلیمانیه

*بانک آینده روشن در سلیمانیه *بانک ریلیس سلیمانیه *بانک آشتی

ب- فعالیتهای نظامی -امنیتی :بطور کلی می توان اهداف و فعالیتهای اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی را در کردستان عراق به شرح زیر بر شمرد. - برگزاری دوره های آموزش اطلاعاتی – امنیتی - افزایش توان نظامی پیشمرگه های کرد - اقدامات اطلاعاتی- امنیتی - برگزاری دوره های آموزش نظامی - اعزام تیم های مستشاری در امور امنیتی- نظامی

1- پایگاههای نیروی اسرائیلی در کردستان عراق:

- اربیل - هتل خانزاد /- اربیل - هتل شرایتون - اقامتگاه عناصر اسرائیلی/ موصل – انتهای پل قدیم /خانه امن سلیمانیه – سلیمانیه – محله ابراهیم پاشا /مقر صالحی – اربیل – مصیف دارالضیافه پارتی

2-پایگاههای نظامی و فرودگاهها:

- پایگاه هوایی الحریه- کرکوک – برخی از ترددهای یهودیان اسرائیلی از طریق این پایگاه انجام می گیرد.- فرودگاه اربیل: بیشتر تردد عناصر رژیم صهیونیستی از طریق فرودگاه اربیل انجام می گیرد.- احداث پایگاهی در چمچمال سلیمانیه – بین روستای حمزه کانی و کانی کوچک /قابل توجه اینکه: مقر مذکور یک قلعه قدیمی و باستانی بوده و قرار است بزودی تبدیل به زندان شود.

ج- فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی:

اسرائیل بصورت مشترک با آمریکا به منظور جذب مردم به مسیحیت از طریق فعالیتهای فرهنگی تبلیغی تلاش می کنندو در همین راستا خبری مبنی بر اینکه 800نفر مبلغ مسیحی وارد شمال عراق شده و کلیسای شهر حلب در سوریه مرکز مهم برای انتقال مبلغان مسیحی به شمال عراق است. همچنین در خبری نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه مرزی این کشور با کردستان عراق نیز بالغ بر 10986 نسخه کتاب زبور را که جهت ارسال به شمال عراق در نظر گرفته شده را توقیف کرده‌اند.

اماکن فرهنگی تبلیغی:

1- جمعیت کتاب مقدس-اربیل2- چاپخانه ثقافه – اربیل3- سازمان الحیاط- اربیل4 - سازمان تبلیغی وتبشیری– دفاتر این سازمان درمرکزاستان دهوک،اربیل وسلیمانیه به تازگی تاسیس شد.

د-فعالیت سیاسی

مهمترین اقدامات و فعالیت سیاسی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق، برقراری ارتباط با رهبران و عناصر بانفوذ اکراد عراقی و برقراری روابط دیپلماتیک با این اقلیم و در نهایت جذب و بکارگیری افراد همسو با اهداف صهیونیستی در بدنه سیاسی عراق خلاصه می شود.

ه- فعالیت های اسرائیل در عراق (غیر از اقلیم کردستان)

1- فعالیت‌های تجاری و اقتصادی

شرکتهای تجاری اسرائیلی به دو شکل اساسی در عراق مشغول فعالیت هستند:- شرکتهایی که تولیدات و محصولات خود را در اسرائیل تولید می کنند و با حذف کلیه نشانها و علائم و با مارکهای جعلی به عراق صادر می کنند.- شرکتهایی که تولیدات و محصولات سایر کشورها را به عراق صادر می کنند.

الف- مهمترین شرکتهای اسرائیلی که در عراق فعال هستند عبارتند از :

* شرکت ترانسکلال؛ این شرکت در زمینه کالاهای الکترونیکی فعالیت دارد و دفتر مرکزی آن در کراده بغداد می باشد.

* شرکت اعینش؛ این شرکت در زمینه حمل و نقل اجناس و کالا از حیفا به اردن و سپس به عراق فعالیت دارد.

* شرکت تنور غاز؛ فعالیت این شرکت در زمینه واردات و صادرات کلیه کالاها و اجناس مصرفی است و تاکنون 8 جلسه بین مدیران شرکت با تجار عراقی برگزار شده است.

* شرکت ربینتکس؛ این شرکت در زمینه ساخت و تهیه جلیقه های ضد گلوله نیروهای ائتلاف فعالیت دارد که کالاهای مورد معامله را از طریق اردن وارد عراق می کند.

* شرکت عتیس میئیل؛ این شرکت متخصص در زمینه تولید وسایل حفاظت فیزیکی ساختمانها و اماکن ( نرده، حفاظ درب و...) است.

* شرکت طمبور؛ این شرکت در زمینه های تولید روغن خوراکی و گیاهی فعالیت دارد.

* شرکت بزان؛ این شرکت در زمینه های تعمیر خودروهای زرهی نیروهای ائتلاف و ارتش آمریکا فعالیت دارد و از حمایت وزارت دفاع اسرائیل برخوردار است.

* شرکت غایه؛این شرکت در زمینه های صنایع الکترونیک فعالیت دارد.

* شرکت تایمی 4؛ فعالیت این شرکت در زمینه حفاری چاههای آب است.

* شرکت لاغروب؛ فعالیت این شرکت در زمینه تهیه و توزیع مواد دارویی در عراق است.

* شرکت رافنیت؛ این شرکت در زمینه های صنایع ضد زره فعالیت دارد.

* شرکت نختال؛ این شرکت متخصص درزمینه زیر ساختها و بازسازی عراق فعالیت دارد.

* شرکت ترولیدور؛ فعالیت این شرکت در زمینه تولید پنجره های امنیتی و سیم های خاردار نظامی و امنیتی است.

* شرکت لیتمون؛ فعالیت این شرکت در زمینه تولیدات مشروبات الکلی و نوشیدنیهاست.

* شرکت امنیتی isi؛ این شرکت از شاخص ترین شرکتهای امنیتی است که برای ارتش امریکا کار می کند و افراد آن از نخبگان موسسات اسرائیلی هستند مانند یگان مباررزه با تروریست و دستگاه امنیتی شین بت.

* شرکت الفرید؛ فعالیت این شرکت حفاظت از هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در فرودگاه بین المللی بغداد است.

* شرکت للاعمار (امریکایی- عراقی)؛فعالیت این شرکت در زمینه واردات کالاهای اسرائیلی به عراق تحت عنوان کالاهای قبرسی ، ترکی و اردنی است و نمایندگی آن در الکراده بغداد است.

* شرکت المدار؛ فعالیت این شرکت در زمینه حمل و نقل دریایی کالاها و اجناس است و نمایندگی آن در الکراده و الوحده بغداد و بصره است.

* شرکت نورتن لیلی؛ فعالیت این شرکت در زمینه حمل و نقل تجهیزات و ادوات نظامی از طریق دریایی است و نمایندگی آن در الخضرا بغداد است.

*مجموعه شرکتهای العرس؛ فعالیت این شرکتها در زمینه حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی کالاها و اجناس است و نمایندگی آن در الکراده بغداد است.

* شرکت اردن؛ فعالیت این شرکت در زمینه واردات هر گونه کالاهای اسرائیلی و دفتر نمایندگی آن در اربیل است.

*شرکت الهکاک؛ فعالیت این شرکت در زمینه واردات کالاهای اسرائیلی از طریق کشورهای مختلف بوده و نمایندگی آن در الکراده بغداد است.

* شرکت سلمان؛ این شرکت در زمینه طلا و جواهرات فعالیت داشته و دفتر نمایندگی آن در المنصور بغداد است.

* شرکت الازل؛ فعالیت این شرکت در زمینه واردات ذرت و علوفه برای وزارت کشاورزی عراق بوده و دفتر نمایندگی آن در السعدون بغداد است.

ب- اسامی شرکتهایی که به عنوان پیمانکار ثانوی در الخضراء فعال هستند عبارتند از :

دفتر گسترش و بهره برداری عراق_ الکراده- مجموعه الغدوه _المنصور- شرکت ساخت معاصر_المنصور- " المدامغه_ خیابان الرشید- " خدمات مهندسی_ المنصور- مجموعه الاعمار_ الکراده- مجموعه القدوه_خیابان السعدون- شرکت قراردادهای عمومی عراق_المنصور- " الفاج_ الکراده- خانه مهندسی _الجادریه- مجموعه القریه_المنصور- شرکت ارض الخزف_المنصور خیابان 14 رمضان- مجموعه الفنار العربی_الوزیریه- مجموعه البرهان_ خیابان الکندی- مجموعه شرکتهای عراقی –امریکایی_ الحارثیه- شرکت رواد بغداد_حی بابل- " الدانوب _ الکراده- " فریق التصمیم_ عرصات هندی- " اصلان _المنصور- " وادی جنوبی_ جاده پادگان الرشید- شرکا. الاوسی_ساختمان حسیب صالح- مجموعه روعه الغانم- شرکت الرتبا_المنصور- " خدمات معماری_ اربیل- " سما الفجر _السیدیه- " کوکب الدری_ جاده پادگان الرشید- " الدجیل_زیونه- " نیه جنرال المحدوده_ الکراده- " دانه _خیابان فلسطین- " سویرکو – المنصور

2_فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی؛به طور کلی می توان اهداف و فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در عراق به شرح ذیل بر شمرد:

الف- تشکیل تیمهای عملیات ویژه شامل : ترور، ربایش ،خرابکاری و ...

ب- نفوذ در تشکیلات دولتی بویژه وزارتخانه ها و موسسات دولتی

ج- شناسایی ،جذب ، بکار گیری وآموزش نیروهای عراقی ، اکراد و یهودیان مقیم عراق به منظور جمع آوری اخبار و اطلاعات از فعالیت های ج.ا.ا

د-انجام فعالیت های جاسوسی تحت پوشش سازمانهای بین المللی، خیریه و شرکتهای تجاری

ه-پیگیری مواضع گروهها و جریانات اسلامی سنی و شیعه

فعالیت های عناصر اطلاعاتی و امنیتی اسرا ئیل در مناطق بغداد

1- منطقه الخضراء

2 -هتل السدیر در میدان الآندلس

3 - قصر دجله (مجمع الوزراء سابق)

4 - باشگاه قایقرانی بغداد (مقر سابق عدی)

5- منطقه المنصور

6-منطقه المرصات در امتداد دجله

7- قصر العینی در حارثیه

8- هتل الحمران در الجادریه

فعالیت‌های اسرائیلی‌ها در حله

نیروهای اسرائیلی 17 باب ساختمان را در حی البابل حله جهت فعالیت های اطلاعاتی خود اجاره کرده که افسران اطلاعاتی در آنجا مستقر هستند . این سا ختمانها مجهز به دستگاههای ارتباطی بسیار پیشرفته می باشند و با دستگاههای اطلاعاتی آنان در استانهای سلیمانیه ، اربیل و بصره و نیز با سفارت آمریکا در بغداد ارتباط مستقیم دارند. رفت و آمد عناصر اطلاعاتی در این اماکن در هنگام شب و یا صبح زود می باشد.(8)

ملاحظات:

1- همه تجار و واسطه های اسرائیلی که در خصوص تجارت و بازر گانی فعال هستند دارای اصلیت اروپائی و آ مریکائی بوده و با پاسپورت های غیر اسرائیلی به عراق تردد دارند.

2- واسطه های عراقی که که بیشتر آنان کرد هستند در لندن و اردن ملاقاتهای خود را با اسرائیلیها انجام می‌دهند.

3-یهودیهای عراقی الاصل بیشتر به عنوان مشاور و راهنمای اسرائیلی ها عمل می کنند و مانع افشا شدن هویت اصلی تجار و بازر گانان اسرائیلی می شوند.

4- تجار و سرمایه داران عراقی توجه و حساسیت چندانی نسبت به ماهیت تجار اسرائیلی ندارند اما در سطح عمومی (بویژه شیعیان ) هنوز حساسیت و برجورد منفی با اسرائیلی ها وجود دارد.

5- آمریکایی‌ها هنوز با حضور رسمی اسرائیلی ها موافقت نکرده اند اما با حضور غیر مستقیم و د ر پوشش شرکتهای تجاری ثانویه کاملا موافق هستند.

6- در حال حاضر اردن (منطقه صنعتی زرقا در شمال اردن و منطقه آزاد تجاری در عقبه )به عنوان سرزمین واسطه و تسهیل کننده فعالیت شرکتهای اسرائیلی برای فعالیت در عراق عمل می کنند.

7- بیشتر شرکتهای اسرائیلی در عراق پوششهای عربی – اروپائی – اسرائیلی ، عربی – اسرائیلی –امریکائی و عربی – ترکی – اسرا ئیلی را دارا هستند.

نتیجه

حضور رژیم صهیونیستی در عراق، با برنامه های استراتژیک این رژیم همخوانی دارد و بر همین اساس آنها تلاش می کنند تا از سطوح پایین همکاری مانند همکاری های فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی فعالیت های خود را شروع و در آینده به برنامه های امنیتی و سیاسی خود سامان داده و اهداف خود را در منطقه عملی کنند.

در محیط امنیتی جدید خاورمیانه، اسرائیل محدوده استراتژیک خود را تا دریای سیاه در شمال خلیج عدن در جنوب تنگه جبل الطارق در غرب و آسیای مرکزی و قفقاز و دریای خزر در شرق می بیند.

دستیابی به مواد و سوخت های هسته ای کشورهای استقلال یافته از شوروی، جذب متخصصین هسته ای آنها، دستیابی به منابع نفت و گاز و دیگر مواد خام منطقه ای برای تولیدات صنعتی، مشارکت در پروژه های کشاورزی ، آبیاری و بیابان زدایی برای وابسته کردن اقتصاد کشورهای منطقه ،انعقاد پیمان های اقتصادی با کشورهای پیرامونی برای کاستن از فشار تحریم های اقتصادی احتمالی کشورهای عرب و مسلمان و بازاریابی و نفوذ در بازارهای منطقه به منظور فروش تولیدات و مصنوعات اقتصادی و تلاش برای یافتن متحدین منطقه ای جدید در بستر خاورمیانه جدید به منظور خروج از انزوای سیاسی از اهداف رژیم صهیونیستی است.

علی معروفی آرانی پژوهشگر یهودیت و صهیونیسم

***

