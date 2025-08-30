En
دام شیطانی لوله‌کش اینترنتی برای سرقت و باج‌گیری

سارق حرفه‌ای که در پوشش ماساژور و لوله‌کش در اینترنت آگهی پخش می‌کرد و با بیهوش‌کردن قربانیان، اقدام به سرقت می‌کرد، دستگیر شد.
دام شیطانی لوله‌کش اینترنتی برای سرقت و باج‌گیری

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ چندی قبل مرد جوانی به یکی از کلانتری‌های تهران رفت و به افسر نگهبان اعلام کرد پس از هماهنگی با یک لوله‌کش از طریق سایت اینترنتی، تعمیرکار به خانه آمد و بعد از اینکه برای او چای ریختم به سرویس بهداشتی رفتم.

بعد از اینکه چای را خوردم، بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم متوجه سرقت موبایل، شش فقره کارت هدیه دو میلیون تومانی، لپ‌تاپ، ریموت خودرو، مدارک شناسایی و کارت‌های بانکی شدم.

پس از بهبود وضعیت و دریافت سیم‌کارت جدید و نصب پیام‌رسان تلگرام، پیام‌هایی از یک شماره ناشناس دریافت کردم که در آن به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی خود تهدید می‌شدم. فردی که این پیام‌ها را ارسال می‌کرد، در ازای عدم انتشار این تصاویر از من درخواست پرداخت ۲۵ میلیون تومان پول کرد.

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴، تیم پلیسی وارد عمل شد و با بررسی‌های فنی، شماره سریال گوشی‌های سرقتی و تراکنش‌های کارت‌های بانکی را ردیابی کرد. بررسی‌ها نشان داد مبالغ سرقت شده به چندین کارت بانکی دیگر منتقل شده است که پس از احضار صاحبان آنها به پلیس، مشخص شد کارت‌ها مسروقه است.

در نهایت با پیگیری‌های تخصصی، شماره خط تلفن همراه متهم شناسایی شد. مالک خط اظهار داشت که خط را گم کرده و از دسترسی دیگران مطلع نبوده است. بررسی‌های بیشتر نشان داد که خط در اختیار فردی افغان‌تبار قرار دارد.

دستگیری متهم

با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل اختفاء متهم در محدوده محله مشیریه شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم قضائی وی طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد. تصویر متهم هنگام استفاده از کارت بانکی شاکی در دستگاه ATM نیز استخراج شده بود.

متهم که در ابتدا منکر جرم بود، پس از مواجهه حضوری با شاکی و ارائه مستندات، به سرقت اعتراف و اعلام کرد با درج آگهی در سایت دیوار تحت عنوان لوله‌کش و ماساژور وارد منازل شده و با ریختن قرص خواب‌آور، قربانیان را بیهوش کرده و اموال آنان را به سرقت می‌برد. وی به ۵ فقره سرقت مشابه اعتراف کرده و ۵ شاکی دیگر نیز شناسایی و به پلیس مراجعه کردند.

متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس تهران قرار گرفت.

