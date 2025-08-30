به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عصر امروز در نشست مشترک با مسئولان سیاسی و سلامت استان یزد، ضمن تأکید بر رفع مشکلات حوزه درمان و بهداشت، گفت: سرمایه اصلی وزارت بهداشت نیروی انسانی متخصص و متعهد است و تمام اولویتهای ما نیز در راستای حمایت و حفظ این نیروها تعریف شده است.
وی با مرور خاطراتی از آغاز فعالیت دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: این مرکز آموزشی با تنها ۳۰ دانشجو کار خود را آغاز کرد و امروز با داشتن بیش از شش هزار دانشجو، علاوه بر توسعه علمی، خدمات گستردهای را در حوزه سلامت به جامعه ارائه میدهد.
ظفرقندی روند اقدامات انجامشده در عرصه بهداشت و درمان کشور را مثبت و رو به رشد توصیف کرد و افزود: باید دستاوردهای سالهای گذشته را تقویت کنیم، هرچند چالشهایی همچون کمبود نیروی انسانی همچنان وجود دارد که رفع آن نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت است.
وزیر بهداشت با اشاره به لزوم اصلاح نظام پرداخت در بخش سلامت اظهار داشت: هرچند در سالهای گذشته تلاشهای جدی برای افزایش دستمزد کارکنان این حوزه صورت گرفته، اما رویکرد ما این است که ضمن حفظ نیروهای متخصص، توان مالی دولت نیز متعادل بماند.
وی یادآور شد: تعرفههای بخش سلامت در ۹ سال گذشته بین صفر تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و هیچگاه بیش از نرخ تورم نبوده است؛ بنابراین جبران این عقبماندگی باید به شکل تدریجی محقق شود.
او با تأکید بر حساسیت آموزش در حوزه سلامت گفت: آموزش پزشکی بدون نظم امکانپذیر نیست و کوچکترین سهلانگاری میتواند جان بیماران را تهدید کند. به همین دلیل رعایت استانداردها در دانشگاهها و مراکز آموزشی اولویت اصلی ماست.
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود پزشکی را مسئولیتی اجتماعی خواند و افزود: باید به سمت پزشکی جامعهمحور و مسئولیتمحور حرکت کنیم. ارتقای سواد سلامت عمومی یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری است؛ چرا که بسیاری از بیماریها و حتی مرگومیرها با آموزش و آگاهی قابل پیشگیریاند.
وی با اشاره به آمارها گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جادهای یا آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، در حالی که این میزان در سطح جهان موجب مرگ ۷۰۰ هزار کودک میشود.
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت خاص استان یزد بیان کرد: این استان در شاخص کلسترول بالا جزو سه استان نخست کشور و در زمینه کمتحرکی که از عوامل بروز بسیاری بیماریهاست، در رتبه اول قرار دارد؛ بنابراین برنامهریزی برای ارتقای سواد سلامت و همکاری انجمنهای علمی میتواند نقشی مؤثر در بهبود این وضعیت ایفا کند.
وی افزایش سواد سلامت را حتی در پیشگیری و درمان زودهنگام سرطانها مؤثر دانست و با اشاره به نتایج پژوهشهای علمی در این زمینه گفت: اگر آموزش همگانی بهطور جدی دنبال شود، هزینههای درمانی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
ظفرقندی در پایان به طرح پزشک خانواده نیز اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح همچنان از برنامههای اصلی وزارت بهداشت است و در کنار آن باید به مقوله جمعیت و فعالیتهای مبتنی بر محله توجه ویژه داشت تا سلامت جامعه در ابعاد مختلف تضمین شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید