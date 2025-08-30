دختر نوجوان، دوستش را به باند قاچاق انسان فروخت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ براساس گزارش رسانههای چین، دختر ۱۷ سالهای از چین، دوستپسر ۱۹ ساله خود را به باند قاچاق انسان و کلاهبرداری اینترنتی در میانمار فروخت. این پسر که اهل ژانژیانگ استان گوانگدونگ چین است، فریب ظاهر و حرفهای دوستدخترش را خورد که میگفت، والدین او در جنوب شرق آسیا فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار بزرگی دارند و بسیار ثروتمند هستند.
این دختر از هر فرصتی استفاده میکرد تا دوستپسر خود را متقاعد کند که برای یافتن فرصتهای شغلی پرسود با او به کشور تایلند سفر کند و درنهایت به هدف خود رسید و پسر علیرغم مخالفت خانوادهاش، پنهانی با دختر راهی تایلند شد. آنها وقتی به مرز تایلند و میانمار رسیدند، دختر به بهانه ملاقات با آشنایی در همان نزدیکی، پسر را در منطقهای دورافتاده رها کرد و ناپدید شد. چند دقیقه بعد، چند مرد مسلح پدیدار شدند و مدارک شناسایی و تلفن همراه قربانی را گرفته و او را به کمپی مخفی در مرز میانمار منتقل کردند. بعدها مشخص شد این کمپ، یکی از مراکز فعالیت باندهای کلاهبرداری اینترنتی است.
در این کمپ، سر قربانی را تراشیدند و او را روزانه بین ۱۶ تا ۲۰ ساعت مجبور به نشستن مقابل رایانه و اجرای عملیات فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی از شهروندان چینی کردند. قربانیان این کمپ که همگی به بردگی کشانده شده بودند، اگر کار روزانه را خوب انجام نمیدادند شکنجه میشدند.
با گذشت چند ماه و با توجه به ناکارآمدی پسر در اجرای کلاهبرداری، باند قاچاق تصمیم گرفت او را برای دریافت باج به خانوادهاش بفروشد. آنها با خانواده تماس گرفته و درخواست مبلغ ۳۵۰ هزار یوان (حدود ۴۹ هزار دلار) بهعنوان باج کردند. خانواده، پس از چند هفته تلاش، موفق به تأمین مبلغ شده و فرزند خود را آزاد کردند.
وضعیت جسمی و روانی قربانی وخیم گزارش شده است. او ۱۰ کیلو وزن کم کرده و بر اثر شکنجههایی که شده، شنواییاش آسیب دایمی دیده و همچنین به کابوسهای شبانه، اضطراب مزمن و ترس از ربایش مجدد مبتلا شده است.
پلیس چین توانست دختر کلاهبردار را دستگیر کند. او گفت که در برابر تحویل پسر به باند خلافکار، ۱۴ هزار دلار دریافت و آن را صرف تعطیلات ۱۰ روزه در تایلند کرده است.
