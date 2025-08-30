دختر نوجوان، دوستش را به باند قاچاق انسان فروخت

دختر چینی، دوست‌پسر خود را به باندی خطرناک در میانمار فروخت و این مرد نگون‌بخت چهار ماه را در بردگی و شکنجه گذراند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ براساس گزارش رسانه‌های چین، دختر ۱۷ ساله‌ای از چین، دوست‌پسر ۱۹ ساله خود را به باند قاچاق انسان و کلاهبرداری اینترنتی در میانمار فروخت. این پسر که اهل ژان‌ژیانگ استان گوانگ‌دونگ چین است، فریب ظاهر و حرف‌های دوست‌دخترش را خورد که می‌گفت، والدین او در جنوب شرق آسیا فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار بزرگی دارند و بسیار ثروتمند هستند.

این دختر از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا دوست‌پسر خود را متقاعد کند که برای یافتن فرصت‌های شغلی پرسود با او به کشور تایلند سفر کند و درنهایت به هدف خود رسید و پسر علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش، پنهانی با دختر راهی تایلند شد. آنها وقتی به مرز تایلند و میانمار رسیدند، دختر به بهانه ملاقات با آشنایی در همان نزدیکی، پسر را در منطقه‌ای دورافتاده رها کرد و ناپدید شد. چند دقیقه بعد، چند مرد مسلح پدیدار شدند و مدارک شناسایی و تلفن همراه قربانی را گرفته و او را به کمپی مخفی در مرز میانمار منتقل کردند. بعد‌ها مشخص شد این کمپ، یکی از مراکز فعالیت باند‌های کلاهبرداری اینترنتی است.

در این کمپ، سر قربانی را تراشیدند و او را روزانه بین ۱۶ تا ۲۰ ساعت مجبور به نشستن مقابل رایانه و اجرای عملیات فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی از شهروندان چینی کردند. قربانیان این کمپ که همگی به بردگی کشانده شده بودند، اگر کار روزانه را خوب انجام نمی‌دادند شکنجه می‌شدند.

با گذشت چند ماه و با توجه به ناکارآمدی پسر در اجرای کلاهبرداری، باند قاچاق تصمیم گرفت او را برای دریافت باج به خانواده‌اش بفروشد. آنها با خانواده تماس گرفته و درخواست مبلغ ۳۵۰ هزار یوان (حدود ۴۹ هزار دلار) به‌عنوان باج کردند. خانواده، پس از چند هفته تلاش، موفق به تأمین مبلغ شده و فرزند خود را آزاد کردند.

وضعیت جسمی و روانی قربانی وخیم گزارش شده است. او ۱۰ کیلو وزن کم کرده و بر اثر شکنجه‌هایی که شده، شنوایی‌اش آسیب دایمی دیده و همچنین به کابوس‌های شبانه، اضطراب مزمن و ترس از ربایش مجدد مبتلا شده است.

پلیس چین توانست دختر کلاهبردار را دستگیر کند. او گفت که در برابر تحویل پسر به باند خلافکار، ۱۴ هزار دلار دریافت و آن را صرف تعطیلات ۱۰ روزه در تایلند کرده است.