واکنش شینا انصاری به تأمین آب شرب تهران از طالقان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شینا انصاری با اشاره به شرایط نامطلوب بارش در سال جاری اظهار کرد: کشور ما طی پنج سال اخیر با خشکسالی متوالی مواجه بوده و امسال نیز از نظر بارش در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است. این مسئله تحت تأثیر تغییر اقلیم است، اما بخشی از بحران کنونی به حکمرانی نامناسب در مدیریت منابع آب برمیگردد که متاسفانه برای سیاستگذاری و بارگذاریها به ظرفیتهای بومشناختی توجه نشده است. بهعنوان نمونه در شهری با محدودیت منابع آب، صنایع آببر مستقر شدند یا ساختوسازهای مسکونی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع توسعه یافتند که در نهایت برای تأمین آب این مناطق، انتقالهای بینحوضهای انجام شده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز الگوی کشت ناپایدار و محصولات آببر در مناطقی که منابع توان پاسخگویی نداشته و استفاده از روشهای سنتی مزید بر علت شده است و همه این عوامل سبب شده امروز کشور با بحران منابع آب مواجه باشد.
