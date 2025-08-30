En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خفت گیری از مصطفی امامی مجری تلویزیون در اتوبان مدرس

مصطفی امامی، مجری صداوسیما، شامگاه جمعه در اتوبان مدرس تهران قربانی خفت‌گیری شد؛ سارقی با استفاده از اسپری فلفل گوشی تلفن همراه او را ربود و متواری شد، در حالی که چند خودروی دیگر نیز در همان محدوده هدف حمله مشابه قرار گرفته بودند.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۳۳
| |
1264 بازدید
|
۳
خفت گیری از مصطفی امامی مجری تلویزیون در اتوبان مدرس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ مصطفی امامی، مجری شناخته‌شده صداوسیما، شامگاه جمعه در یکی از پرترددترین بزرگراه‌های تهران قربانی خفت‌گیری شد. او در روایت این ماجرا گفت: «حدود ساعت ۸:۳۰ شب در مسیر شمال اتوبان مدرس، برای کمتر از ۲۰ ثانیه شیشه ماشین را پایین کشیدم که ناگهان دستی از بیرون به داخل خودرو آمد و گوشی تلفن همراهم را ربود.»

به گفته امامی، وی بلافاصله برای تعقیب سارق از خودرو پیاده شده، اما فرد مهاجم با استفاده از اسپری فلفل او را زمین‌گیر کرده است: «اسپری فلفل را مستقیم به صورتم زد و برای لحظاتی نفس کشیدن برایم بسیار سخت شد. چشمانم به شدت می‌سوخت و دیگر امکان ادامه تعقیب نداشتم.»

این مجری صداوسیما با اشاره به اینکه موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ثبت کرده است، افزود: «جالب اینجاست که چند صد متر بالاتر دیدم یک راننده دیگر هم قربانی همین شیوه خفت‌گیری شده بود.»

این حادثه بار دیگر زنگ هشدار درباره فعالیت باندهای خفت‌گیری در بزرگراه‌های پایتخت را به صدا درآورده است؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر بارها از سوی شهروندان گزارش شده و نیازمند برخورد جدی‌تر دستگاه‌های مسئول است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خفت گیری سرقت مجری تلویزیون
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فریب کودکان با بستنی برای سرقت گوشواره در امامزاده صالح
هشدار: شگرد جدید دزدان در تهران
دستگیری سارقان خانه‌های اجاره‌ای یک‌ روزه در تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
2
0
پاسخ
وقتی چشماش می سوخته چجوری چندصدمترررر بالاتر رو دیده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
شما خیلی باهوش هستین
برای خودتان اسپند بسوزانید
حیفی والله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
2
پاسخ
فصل خفت گیری شده ...
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۰ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۳ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۸ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل ۷ منشور/ هنوز ۳۰ روز برای دیپلماسی زمان است  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005Ynx
tabnak.ir/005Ynx