خفت گیری از مصطفی امامی مجری تلویزیون در اتوبان مدرس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ مصطفی امامی، مجری شناختهشده صداوسیما، شامگاه جمعه در یکی از پرترددترین بزرگراههای تهران قربانی خفتگیری شد. او در روایت این ماجرا گفت: «حدود ساعت ۸:۳۰ شب در مسیر شمال اتوبان مدرس، برای کمتر از ۲۰ ثانیه شیشه ماشین را پایین کشیدم که ناگهان دستی از بیرون به داخل خودرو آمد و گوشی تلفن همراهم را ربود.»
به گفته امامی، وی بلافاصله برای تعقیب سارق از خودرو پیاده شده، اما فرد مهاجم با استفاده از اسپری فلفل او را زمینگیر کرده است: «اسپری فلفل را مستقیم به صورتم زد و برای لحظاتی نفس کشیدن برایم بسیار سخت شد. چشمانم به شدت میسوخت و دیگر امکان ادامه تعقیب نداشتم.»
این مجری صداوسیما با اشاره به اینکه موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ ثبت کرده است، افزود: «جالب اینجاست که چند صد متر بالاتر دیدم یک راننده دیگر هم قربانی همین شیوه خفتگیری شده بود.»
این حادثه بار دیگر زنگ هشدار درباره فعالیت باندهای خفتگیری در بزرگراههای پایتخت را به صدا درآورده است؛ موضوعی که طی ماههای اخیر بارها از سوی شهروندان گزارش شده و نیازمند برخورد جدیتر دستگاههای مسئول است.
