شوهر جوان قربانی رانندگی همسرش شد

سرهنگ کارآگاه آقاجانلو، سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان، جزئیات پرونده مرگ جوانی ۲۱ ساله در ورودی شهر زنجان را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، به گفته او، پس از اعلام گزارش مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه و فوت این جوان بر اثر برخورد با خودرو، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.
تحقیقات اولیه کارآگاهان نشان داد اظهارات همسر ۱۷ ساله متوفی ضدونقیض است. بنابراین با هماهنگی دستگاه قضایی، او برای بازجویی به مقر انتظامی منتقل و جسد نیز به پزشکی قانونی تحویل شد.
این دختر جوان در بازجوییها سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: «روز حادثه پس از مشاجره بر سر رانندگی من در اتوبان زنجان – قزوین، همسرم از خودرو پیاده شد و تلاش کرد مانع رانندگی من شود. من خودرو را به حرکت درآوردم، اما او از پنجره آویزان شد و در همین حین خودرو با نیوجرسیهای کنار جاده برخورد کرد که باعث مرگ او شد.»
به دنبال این اعترافات، برای متهم پروندهای تشکیل و با دستور مقام قضایی او بازداشت و روانه زندان شد تا مراحل قانونی طی شود.
