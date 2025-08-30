En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ آذری جهرمی به طرح مجلس برای خروج از NPT

محمدجواد آذری جهرمی نوشت: طرح خروج از NPT از منظر حقوق اساسی، نه تنها وجاهت ندارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از برداشت نادرست از جایگاه مجلس در نظام حقوقی کشور باشد.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۱۹
| |
485 بازدید
|
۱
پاسخ آذری جهرمی به طرح مجلس برای خروج از NPT

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرده‌اند. بررسی این موضوع در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد چنین ابتکاری با حدود صلاحیت‌های مجلس تطابق ندارد.

۱- صلاحیت سیاستگذاری کلان

طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی امنیت ملی و سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیمات نیز پس از تأیید مقام رهبری لازم‌الاجرا می‌شود. خروج از یک معاهده بین‌المللی از جنس همین سیاست‌های کلان است و نمی‌تواند صرفاً در قالب یک طرح تقنینی مجلس دنبال شود.

۲- جایگاه مجلس در معاهدات بین‌المللی

اصول ۷۷ و ۱۲۵ به‌صراحت بیان می‌کنند که مجلس صرفاً اختیار دارد «عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی» را تصویب یا رد کند. یعنی نقش مجلس نظارتی ـ تقنینی است و به معنی ورود به تصمیم‌گیری درباره خروج یا بقای ایران در یک معاهده بنیادین همچون NPT نیست.

۳- نظارت به جای سیاستگذاری

بر اساس اصول ۷۶ و ۸۹، مجلس ابزارهای قوی برای نظارت بر سیاست خارجی دارد: تحقیق و تفحص، سؤال و حتی استیضاح وزیر امور خارجه. استفاده از این ابزارها مطابق قانون اساسی است، اما ارائه طرح برای خروج از معاهده‌ای بین‌المللی، تجاوز از حدود اختیارات مجلس محسوب می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مجلس را در حوزه سیاست خارجی، «ناظر و تصویب‌کننده» تعریف کرده است، نه «سیاستگذار کلان». از این رو، طرح خروج از NPT از منظر حقوق اساسی، نه تنها وجاهت ندارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از برداشت نادرست از جایگاه مجلس در نظام حقوقی کشور باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آذری جهرمی مجلس شورای اسلامی خروج از ان پی تی خبر فوری مکانیسم ماشه
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عجله تروئیکای اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه
حمایت شریعتمداری از خروج از NPT: کوچه دادن به حریف!
اروپا: مصمم به دیپلماسی با ایران پس از ماشه هستیم
ایران هم دست به ماشه می‌برد!
مجلس: از NPT خارج می‌شویم، مذاکرات قطع می‌شود
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام
روسیه :فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» مبنای حقوقی ندارد
خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات رهبری است
گزینه‌ ایران در صورت استفاده اروپا از مکانیسم ماشه
بررسی احتمال فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» در مجمع تشخیص
اخبار ۴ شهریور مجلس؛ تاکید قالیباف بر پشتیبانی از دولت
درخواست عطاالله مهاجرانی برای خروج ایران از ان.پی.تی
جزئیات طرح مجلس برای خروج خودکار از برجام
پاسخ احتمالی ایران به فعالسازی «ماشه» چه خواهد بود؟
شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد
حمله شدیداللحن روزنامه خراسان به رسایی
اعلام آمادگی مسکو برای حل مساله هسته‌ای ایران
مکانیسم ماشه یعنی جنگ روانی/اگر لازم باشد تنگه هرمز را می‌بندیم
در چه صورتی خروج از NPT در دستورکار قرار می‌گیرد؟
آذری جهرمی: دعوای بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای را رها کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
کجای باغی
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۵۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۳ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۲۷ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۷ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Ynj
tabnak.ir/005Ynj