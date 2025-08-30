احمد پژمان، آهنگساز و موسیقی‌دان ایرانی ۷ شهریورماه در شهر لس‌انجلس آمریکا پس از چند هفته بیماری در سن ۹۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ احمد پژمان زادهٔ ۱۸ تیر ۱۳۱۴ در شهر لار استان فارس ٬آهنگساز و موسیقیدان ایرانی است. پژمان در سنین کودکی و نوجوانی با ریتم ها و آهنگ های جنوب ایران آشنا شد. در دوران دبیرستان به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری و تئوری موسیقی را نزد حسین ناصحی فراگرفت. پس از چندی به عنوان نوارندهٔ ویولن به ارکستر سمفونیک تهران راه یافت و در دوره رهبری سنجری و هایمو تویبر در ارکستر حضور داشت.

وی در سال ۱۳۴۲ تحصیلات دانشگاهی خود را در رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی در دانشسرای عالی به اتمام رسانید.

پژمان در سال ۱۳۴۳ با اخذ بورسیه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی وین نزد اساتیدی چون : توماس کریستین داوید(Thomas Christian David)، آلفرد اوول( Alfred Uhl )، هانس یلینک ( Hans Jelinek ) به تحصیل آهنگسازی پرداخت.

در سال ۱۳۴۷ بعد از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و به عنوان آهنگساز تالار رودکی و استاد موسیقی دانشگاه تهران به کار مشغول شد. از آثار او در این دوره می توان به : اپرای جشن دهقان( برای افتتاح تالار رودکی )، اپرای دلاور سهند و اپرای سمندر اشاره کرد که قبل از انقلاب در تالار رودکی اجرا شدند.

در سال ۱۳۵۴ برای ادامه تحصیلات در مقطع دکترای آهنگسازی راهی دانشگاه کلمبیا (نیویورک) شد و به آموزش موسیقی الکترونیک مشغول شد.

از استادان او در این دوره میتوان به ولادیمیر اوساچوسکی (Vladimir Ushachevsky )، جک بیسن ( Jack Beeson)، بولانت آرل (Buelant Arel) اشاره کرد.

او در طول فعالیت خود شاگردان فراوانی تربیت کرد و سالها به تدریس هارمونی، کنترپوان و آهنگسازی در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران مشغول بود.

پژمان در سالهای پایانی عمر خود در کشور آمریکا ساکن بود.