نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص روند قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر و همچنین پیش‌بینی وضعیت هفته آینده گفت: در مجموع شاهد نوساناتی با روند افزایشی در انس جهانی طلا بوده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت‌ها، نوسانات و بالا رفتن نرخ ارز در بازار داخلی بوده است. بخشی از این تغییرات مربوط به بازار جهانی است، اما عمده دلیل رشد قیمت‌ها، افزایش بهای ارز در داخل کشور است. این امر موجب شد که در طول هفته، سکه افزایش قیمت را تجربه کند.

به گفته بذرافشان، خوشبختانه، با وجود این افزایش‌ها، بازار از نظر میزان تقاضا یا بروز التهاب، هیچگونه تغییر محسوسی نداشته و روندی عادی و آرام را طی می‌کند. با این حال، افزایش انس جهانی، بالا رفتن نرخ ارز در بازار داخلی و نیز برخی اخبار سیاسی و اقتصادی، موجب واکنش افزایشی در بازارهای داخلی شده‌اند.

در خصوص پیش‌بینی هفته آینده نیز بذرافشان چنین عنوان کرد: باید دید در دو هفته‌ی آینده شرایط بازارهای جهانی و بازار ارز به چه سمت‌وسویی حرکت خواهند کرد. احتمال نوسان قابل توجه تا پایان این هفته پایین است، چرا که از ابتدای هفته با روند افزایشی همراه بوده‌ایم. در هفته‌های آتی، اگر بانک مرکزی بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر نرخ ارز اعمال کند، بدون تردید این امر می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

به‌طور کلی، برای تحلیل دقیق‌تر، نیاز است تا روزهای ابتدایی هفته‌ی آینده را پشت سر بگذاریم و ببینیم سمت‌وسوی بازار جهانی و واکنش بازار داخلی چگونه خواهد بود.