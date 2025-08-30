شبکه اسکاینیوز گزارش داده که خدمات حفاظتی سرویس مخفی برای کامالا هریس که در انتخابات ۲۰۲۴ رقیب دونالد ترامپ بود لغو شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس قوانین آمریکا، معاونان رئیسجمهور پس از پایان دوره خدمت خود معمولاً به مدت شش ماه تحت حفاظت سرویس مخفی قرار میگیرند.با این حال، برای کامالا هریس این دوره به ۱۸ ماه افزایش یافته بود. سرویس مخفی نهادی در آمریکا است که وظیفه تأمین امنیت مقامات ارشد این کشور از جمله رئیسجمهور و خانواده او را بر عهده دارند.
ابتدا جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، حفاظت هریس را تا یک سال یعنی تا ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کرده بود.اندکی بعدتر اما یک مقام سرویس مخفی به شبکه خبری انبیسی اعلام کرد که جو بایدن با امضای یک فرمان اجرایی این دوره حفاظت را به ۱۸ ماه افزایش داده بود.رؤسای جمهور سابق آمریکا به صورت مادامالعمر تحت حفاظت سرویس مخفی قرار میگیرند، اما این قانون برای معاونان رئیسجمهور متفاوت است و معمولاً حفاظت آنها محدود به مدت مشخصی است.
بسیاری از منتقدان، از جمله مقامات محلی و فعالان سیاسی، این تصمیم را بخشی از الگوی اقدامات انتقامجویانه ترامپ علیه مخالفان سیاسی خود میدانند. برای مثال، کارن باس، شهردار لسآنجلس، این اقدام را «یک عمل انتقامجویانه دیگر» توصیف کرد و آن را در ادامه سلسله اقدامات تلافیجویانهای مانند لغو مجوزهای امنیتی یا اخراج مقامات دانست.
برخی منتقدان معتقدند که این تصمیم در کنار اقدامات دیگر ترامپ، مانند عفو حامیانش در حمله به کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، میتواند به تشدید فضای سیاسی پرتنش و حتی خشونت سیاسی منجر شود. ترامپ پیشتر حفاظت سرویس مخفی را برای افرادی مانند جان بولتون (مشاور سابق امنیت ملی)، مایک پومپئو (وزیر سابق امور خارجه)، آنتونی فائوچی (مدیر سابق مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی)، و فرزندان جو بایدن (هانتر و اشلی بایدن) لغو کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید