En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ حفاظت از رقیب انتخاباتی‌اش را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ادامه الگوی اقدامات انتقام‌جویانه علیه مخالفان سیاسی خود حفاظت فیزیکی از معاون رئیس‌جمهور در دولت سابق ایالات متحده را لغو کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۰۸
| |
1087 بازدید
|
۵
ترامپ حفاظت از رقیب انتخاباتی‌اش را لغو کرد

شبکه اسکای‌نیوز گزارش داده که خدمات حفاظتی سرویس مخفی برای کامالا هریس که در انتخابات ۲۰۲۴ رقیب دونالد ترامپ بود لغو شده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس قوانین آمریکا، معاونان رئیس‌جمهور پس از پایان دوره خدمت خود معمولاً به مدت شش ماه تحت حفاظت سرویس مخفی قرار می‌گیرند.با این حال، برای کامالا هریس این دوره به ۱۸ ماه افزایش یافته بود. سرویس مخفی نهادی در آمریکا است که وظیفه تأمین امنیت مقامات ارشد این کشور از جمله رئیس‌جمهور و خانواده او را بر عهده دارند.

ابتدا جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، حفاظت هریس را تا یک سال یعنی تا ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کرده بود.اندکی بعدتر اما یک مقام سرویس مخفی به شبکه خبری ان‌بی‌سی اعلام کرد که جو بایدن با امضای یک فرمان اجرایی این دوره حفاظت را به ۱۸ ماه افزایش داده بود.رؤسای جمهور سابق آمریکا به صورت مادام‌العمر تحت حفاظت سرویس مخفی قرار می‌گیرند، اما این قانون برای معاونان رئیس‌جمهور متفاوت است و معمولاً حفاظت آنها محدود به مدت مشخصی است.

بسیاری از منتقدان، از جمله مقامات محلی و فعالان سیاسی، این تصمیم را بخشی از الگوی اقدامات انتقام‌جویانه ترامپ علیه مخالفان سیاسی خود می‌دانند.   برای مثال، کارن باس، شهردار لس‌آنجلس، این اقدام را «یک عمل انتقام‌جویانه دیگر» توصیف کرد و آن را در ادامه سلسله اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مانند لغو مجوزهای امنیتی یا اخراج مقامات دانست. 

برخی منتقدان معتقدند که این تصمیم در کنار اقدامات دیگر ترامپ، مانند عفو حامیانش در حمله به کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، می‌تواند به تشدید فضای سیاسی پرتنش و حتی خشونت سیاسی منجر شود. ترامپ پیش‌تر حفاظت سرویس مخفی را برای افرادی مانند جان بولتون (مشاور سابق امنیت ملی)، مایک پومپئو (وزیر سابق امور خارجه)، آنتونی فائوچی (مدیر سابق مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی)، و فرزندان جو بایدن (هانتر و اشلی بایدن) لغو کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ  رقیب انتخاباتی کامالا هریس تیم محافظت سرویس مخفی خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام شدیداللحن محسن رضایی خطاب به ترامپ
ترامپ نگران وضعیت سلامتی بایدن شد
ترامپ: تعرفه‌های جدید در راه است
عراقچی: هیچ پیشنهاد مکتوبی از آمریکا دریافت نکرده‌ایم!
ترامپ بریکس را تهدید کرد
ترامپ در لباس "سوپرمن" به تصویر کشیده شد
بایدن «سرویس مخفی» را پاکسازی می‌کند
برتری ترامپ مقابل هریس کاهش یافت
ترامپ: جهان هریس را تمسخر می کند
تهدید شدیداللحن ترامپ علیه دانشجویان معترض
ترامپ این دو کشور را نقره داغ کرد
ترامپ با بدل همسرش در تشییع پاپ حاضر شد؟ 
ترامپ تلویحاً بایدن را به مصرف مواد مخدر متهم کرد
اعلام آمادگی پوتین برای گفت‌وگو با ترامپ
نگاه رهبران ایران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ دموکراتها برای ایران بهتر هستند!
ترامپ مدیر سرویس مخفی آمریکا را برکنار کرد
ترامپ با دموکرات‌ها به توافق رسید
نشست روحانی با ۷ رقیب انتخاباتی‌اش
جزئیات افزایش اختیارات سرویس مخفی ترکیه
چه مقاماتی نیاز به محافظ دارند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
ترامپ می اید با اروپا
منشششششششششششششششششششششششششششششششششور سازمان ملل یعنی بزنید و ساقطش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
چی چی عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
1
پاسخ
سفاکان جهان به چون هم بیفتند تا دیگران نفسی بکشند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
جهان بدون ترامپ خیلی زیبا تر است
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۵۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۷ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YnY
tabnak.ir/005YnY