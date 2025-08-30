با ۷۰۰ میلیون تومان آپارتمان ۳ خوابه اجاره کنید+جدول

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن در غرب تهران در شهریور ماه ۱۴۰۴ همچنان با نوسانات همراه است. بررسی فایل‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد که میزان ودیعه و اجاره در محله‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و شرایط معامله به‌ طور مستقیم به سال ساخت، متراژ و موقعیت ملک بستگی پیدا کرده است.

در صادقیه یک واحد ۷۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۳ با ودیعه ۶۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.

یک واحد ۱۲۶ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶ در جنت آباد جنوبی با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۴۴ میلیون تومان در دسترس است. همچنین، در ستارخان واحدی ۱۱۹ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۹ میلیون تومان آگهی شده است.

در آگهی دیگری، در پونک یک واحد ۸۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان ارائه شده است.

واحد دیگری، با متراژ ۹۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ در گیشا با ودیعه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.



در شهران شمالی یک واحد ۱۰۰ متری ۲ خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با ودیعه یک میلیارد تومان واجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان قابل اجاره است.

واحدی ۱۳۳ متری با سال ساخت ۱۴۰۳ با ودیعه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون توماناجاره ماهیانه یک میلیون تومان موجود است. همچنین، در فردوس یک واحد ۹۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ودیعه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۱ میلیون تومان عرضه شده است.

به نظر می‌رسد که با وجود افزایش نرخ اجاره در برخی مناطق، همچنان می‌توان در محله‌هایی مانند تهرانسر و فردوس واحدهایی با اجاره ماهانه پایین‌تر پیدا کرد، اما میزان ودیعه در اغلب موارد بسیار بالاست.