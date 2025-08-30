En
با ۷۰۰ میلیون تومان آپارتمان ۳ خوابه اجاره کنید+جدول

اگر قصد اجاره آپارتمان در غرب تهران را دارید، شرایط در هر محله متفاوت است؛ از اجاره‌های چند میلیونی تا ودیعه‌های سنگین میلیاردی.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن در غرب تهران در شهریور ماه ۱۴۰۴ همچنان با نوسانات همراه است. بررسی فایل‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد که میزان ودیعه و اجاره در محله‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و شرایط معامله به‌ طور مستقیم به سال ساخت، متراژ و موقعیت ملک بستگی پیدا کرده است.

در صادقیه یک واحد ۷۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۳ با ودیعه ۶۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.

یک واحد ۱۲۶ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶ در جنت آباد جنوبی با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۴۴ میلیون تومان در دسترس است. همچنین، در ستارخان واحدی ۱۱۹ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۹ میلیون تومان آگهی شده است.

در آگهی دیگری، در پونک یک واحد ۸۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان ارائه شده است.

 واحد دیگری، با متراژ ۹۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ در گیشا با ودیعه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
 

در شهران شمالی یک واحد ۱۰۰ متری ۲ خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ با ودیعه یک میلیارد تومان واجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان قابل اجاره است.

واحدی ۱۳۳ متری با سال ساخت ۱۴۰۳ با ودیعه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون توماناجاره ماهیانه یک میلیون تومان موجود است. همچنین، در فردوس یک واحد ۹۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ودیعه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۱ میلیون تومان عرضه شده است.

به نظر می‌رسد که با وجود افزایش نرخ اجاره در برخی مناطق، همچنان می‌توان در محله‌هایی مانند تهرانسر و فردوس واحدهایی با اجاره ماهانه پایین‌تر پیدا کرد، اما میزان ودیعه در اغلب موارد بسیار بالاست.

لیست اجاره مسکن در غرب تهران - شهریور ۱۴۰۴
محله مشخصات ودیعه (تومان) اجاره (تومان)
صادقیه ۷۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۳- ۲ خوابه ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد جنوبی ۱۲۶ متر- سال ساخت ۱۳۹۶- ۲ خوابه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان ۱۱۹ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۳ خوابه ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پونک ۸۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گیشا ۹۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران شمالی ۱۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۲ خوابه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانسر ۱۳۳ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۳ خوابه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
فردوس ۹۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 
