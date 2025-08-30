نشست وزیران دفاع ژاپن و انگلیس و متهم کردن ایران

«جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس در یک کنفرانس خبری مشترک با «جن ناکاتانی»، همتای ژاپنیاش تاکید کرد ناو هواپیمابر «شاهزاده ولز» ارتش انگلیس که در صدر یک گروه رزمی ۱۲ کشوری متشکل از ۴۰۰۰ سرباز در یک ماموریت هشت ماهه عازم استقرار در منطقه شده است اولین ناو هواپیمابر خارجی است که به توکیو میآید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ، هیلی بعد از مذاکرات با ناکاتانی در محل وزارت دفاع ژاپن بیان داشت: «ما مفتخر به این هستیم که اکنون همکاریهای هوایی و دریایی خود را به سطوح بالای جدیدی میرسانیم.»
او اظهار کرد همکاری راهبردی لندن با توکیو بخشی از تعهد انگلیس به تعامل اقتصادی و امنیتی بیشتر در منطقه هند-اقیانوسیه است.
همچنین ناکاتانی اظهار کرد: «ژاپن و بریتانیا نزدیکترین متحدان امنیتی در آسیا و اروپا هستند و ما به طور مستمر همکاریهای خود را ارتقا دادهایم. شدیدا از به اشتراک گذاشتن این لحظه تاریخی در زمانی که همکاریهای دفاعی انگلیس-ژاپن به سطح جدیدی رسیده خوشحالم.»
وزیران دفاع انگلیس و ژاپن همچنین در بیانیهای بر ادعای تکراری حمایت ایران از روسیه در جنگ با ایران تاکید کردند؛ ادعایی که توسط مقامات ایرانی رد شده است.
