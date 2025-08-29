En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ

معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت اگر اتفاق «وحشتناکی» برای رئیس‌جمهور ترامپ رخ دهد، او آماده است تا کشور را اداره کند.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۸۵
| |
1300 بازدید
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جی‌دی ‌ونس» معاون ریاست‌جمهوری آمریکا روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت وقوع اتفاقی برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که از ۲ سوء‌قصد جان سالم به در برده، آماده اقدام است، گفت: «بله، همیشه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد.»

معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با روزنامه «یواس‌ای تودی» عنوان کرد: «بله، تراژدی‌های وحشتناکی اتفاق می‌افتند. و اگر خدای نکرده، فاجعه وحشتناکی رخ دهد، نمی‌توانم آموزش‌های حین کار بهتری از آنچه در ۲۰۰ روز گذشته دیده‌ام، تصور کنم.»

با این حال، او تاکید کرد: «من کاملا مطمئن هستم که رئیس‌جمهور ایالات متحده در وضعیت خوبی است و قرار است بقیه دوره ریاست‌جمهوری خود را به پایان برساند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد.»

دونالد ترامپ ۷۹ ساله، مسن‌ترین فردی است که به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده است. در همین حال، ونس سومین معاون جوان رئیس‌جمهور در تاریخ ایالات متحده است اما اصرار دارد که ترامپ همچنان برای این سمت آماده است.

ونس در ادامه افزود: «رئیس‌جمهور ترامپ انرژی فوق‌العاده‌ای دارد و در حالی‌که بیشتر افرادی که در اطراف رئیس‌جمهور ایالات متحده کار می‌کنند از او جوان‌تر هستند، فکر می‌کنم متوجه می‌شویم که او در واقع آخرین کسی است که به خواب می‌رود، آخرین کسی است که شب‌ها تماس تلفنی برقرار می‌کند و اولین کسی است که از خواب بیدار می‌شود و اولین کسی است که صبح‌ها تماس تلفنی برقرار می‌کند.»

از نظر برخی رسانه‌ها، او که نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ایالات متحده محسوب می‌شود، گفت که به همراه همسرش روی شغلی که در حال حاضر دارد، تمرکز دارند و اگر بعدا دری به رویش باز شود، همان موقع به آن فکر خواهند کرد.

دیدار با زلنسکی

معاون ترامپ در قسمت دیگری از این مصاحبه با اشاره به سفر اخیر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین به آمریکا و دیدارش در کاخ سفید گفت: «گفت‌وگو با رئیس‌جمهور زلنسکی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید، برخی مسائل را برای مردم آمریکا روشن کرد، هرچند لزوما این چیزی نبود که می‌خواستیم جلسه به آن شکل پیش برود.»

جی‌دی ونس به سفرهای زلنسکی در دوران ریاست «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا اشاره و تاکید کرد: «وقتی بایدن در قدرت بود، زلنسکی به واشنگتن می‌آمد و با ۵۰ میلیارد دلار آنجا را ترک می‌کرد؛ بدون هیچ هدف واقعی، هیچ دیپلماسی واقعی، هیچ حس واقعی از اینکه قرار است با آن ۱۰۰ میلیارد دلار چه چیزی بخریم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جی دی ونس معاون ترامپ جانشینی خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقائی: اقدام اروپا علیه ما، دستور ترامپ بود
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
️جانسون: کنگره آمریکا احتمالا تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
معاون ترامپ: ما هیچ کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005YnB
tabnak.ir/005YnB