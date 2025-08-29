اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جیدی ونس» معاون ریاستجمهوری آمریکا روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت وقوع اتفاقی برای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که از ۲ سوءقصد جان سالم به در برده، آماده اقدام است، گفت: «بله، همیشه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد.»
معاون ریاستجمهوری آمریکا در مصاحبهای با روزنامه «یواسای تودی» عنوان کرد: «بله، تراژدیهای وحشتناکی اتفاق میافتند. و اگر خدای نکرده، فاجعه وحشتناکی رخ دهد، نمیتوانم آموزشهای حین کار بهتری از آنچه در ۲۰۰ روز گذشته دیدهام، تصور کنم.»
با این حال، او تاکید کرد: «من کاملا مطمئن هستم که رئیسجمهور ایالات متحده در وضعیت خوبی است و قرار است بقیه دوره ریاستجمهوری خود را به پایان برساند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد.»
دونالد ترامپ ۷۹ ساله، مسنترین فردی است که به عنوان رئیسجمهور سوگند یاد کرده است. در همین حال، ونس سومین معاون جوان رئیسجمهور در تاریخ ایالات متحده است اما اصرار دارد که ترامپ همچنان برای این سمت آماده است.
ونس در ادامه افزود: «رئیسجمهور ترامپ انرژی فوقالعادهای دارد و در حالیکه بیشتر افرادی که در اطراف رئیسجمهور ایالات متحده کار میکنند از او جوانتر هستند، فکر میکنم متوجه میشویم که او در واقع آخرین کسی است که به خواب میرود، آخرین کسی است که شبها تماس تلفنی برقرار میکند و اولین کسی است که از خواب بیدار میشود و اولین کسی است که صبحها تماس تلفنی برقرار میکند.»
از نظر برخی رسانهها، او که نامزد احتمالی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ایالات متحده محسوب میشود، گفت که به همراه همسرش روی شغلی که در حال حاضر دارد، تمرکز دارند و اگر بعدا دری به رویش باز شود، همان موقع به آن فکر خواهند کرد.
دیدار با زلنسکی
معاون ترامپ در قسمت دیگری از این مصاحبه با اشاره به سفر اخیر «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین به آمریکا و دیدارش در کاخ سفید گفت: «گفتوگو با رئیسجمهور زلنسکی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید، برخی مسائل را برای مردم آمریکا روشن کرد، هرچند لزوما این چیزی نبود که میخواستیم جلسه به آن شکل پیش برود.»
جیدی ونس به سفرهای زلنسکی در دوران ریاست «جو بایدن» رئیسجمهور سابق آمریکا اشاره و تاکید کرد: «وقتی بایدن در قدرت بود، زلنسکی به واشنگتن میآمد و با ۵۰ میلیارد دلار آنجا را ترک میکرد؛ بدون هیچ هدف واقعی، هیچ دیپلماسی واقعی، هیچ حس واقعی از اینکه قرار است با آن ۱۰۰ میلیارد دلار چه چیزی بخریم.»
