En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وضعیت نامطلوب اشتغال در کردستان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقاد از وضعیت نامطلوب اشتغال در کردستان، تفویض اختیار به استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی را کلید توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان دانست.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۷۴
| |
350 بازدید
وضعیت نامطلوب اشتغال در کردستان

به گزارش تابناک، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر امروز خود به استان کردستان، در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک از کردستان مبنی بر اینکه، وزارت کار چه برنامه‌هایی برای ارتقای وضعیت نامناسب آمار اشتغال در کردستان دارد؟ گفت: کردستان ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی بالایی دارد.

وی افزود: سیاست‌های یکپارچه گذشته باعث شده بود بسیاری از این ظرفیت‌ها فعال نشود، اما با راهبرد تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، می‌توان این منابع بالقوه را به شکوفایی رساند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استانداران توانمندی مانند جناب آقای هامونی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه را در استان فراهم کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه تولید و اشتغال، تصریح کرد: در زمینه تولید لاستیک بارز، هدف افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است و در حوزه مشاغل خرد و خانگی، سهم استان کردستان و شهرهای مرزی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

میدری با بیان اینکه در بازگشت به مرکز، پیگیری‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد که از جمله آن تأمین ۱۵ میلیون دلار برای تکمیل خط تولید بارز و تکمیل مجموعه ورزش کارگری استان کردستان است، گفت: با اجرای این برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، زمینه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی مرزنشینان و جامعه محلی در کردستان به شکل مؤثر فراهم خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد میدری وزیر کار کردستان اشتغال بیکاری خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش وزیر کار به خبر افزایش دوباره دستمزد کارگران
حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد؟/ زمزمه‌های جدید وزیرکار درمورد دستمزد
خبر خوش وزیر کار برای بازنشستگان
واریزی جدید برای ۷ میلیون بازنشسته از آبان
اظهارات جدید وزیر کار درباره افزایش دستمزد ۱۴۰۴
«احمد میدری» ناجی کارگران و یارانه بگیران می‌شود؟
تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال
آمار دقیقی از اشتغال و بیکاری در کشور نداریم
دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yn0
tabnak.ir/005Yn0