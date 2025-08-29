وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقاد از وضعیت نامطلوب اشتغال در کردستان، تفویض اختیار به استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی را کلید توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان دانست.

به گزارش تابناک، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر امروز خود به استان کردستان، در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک از کردستان مبنی بر اینکه، وزارت کار چه برنامه‌هایی برای ارتقای وضعیت نامناسب آمار اشتغال در کردستان دارد؟ گفت: کردستان ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی بالایی دارد.

وی افزود: سیاست‌های یکپارچه گذشته باعث شده بود بسیاری از این ظرفیت‌ها فعال نشود، اما با راهبرد تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، می‌توان این منابع بالقوه را به شکوفایی رساند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استانداران توانمندی مانند جناب آقای هامونی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه را در استان فراهم کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه تولید و اشتغال، تصریح کرد: در زمینه تولید لاستیک بارز، هدف افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است و در حوزه مشاغل خرد و خانگی، سهم استان کردستان و شهرهای مرزی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

میدری با بیان اینکه در بازگشت به مرکز، پیگیری‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد که از جمله آن تأمین ۱۵ میلیون دلار برای تکمیل خط تولید بارز و تکمیل مجموعه ورزش کارگری استان کردستان است، گفت: با اجرای این برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، زمینه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی مرزنشینان و جامعه محلی در کردستان به شکل مؤثر فراهم خواهد شد.