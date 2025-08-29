En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا

مهاجم تیم ملی ایران گفت: اردوی خیلی خوبی برای بازیکنان لیگ برتر به ویژه جوان‌ترها است.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۶۴
| |
252 بازدید
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی طارمی پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل افغانستان گفت: بازیکنان با خستگی در این مسابقات حاضر شدند. برخی بازیکنان ۳-۲ روز قبل بازی کرده و با خستگی به اردو آمدند. ۲ بازی اول هم بیرون از فیفادی است اما با این حال بچه‌ها بد بازی نکردند. هرچند افغانستان فرصت‌هایی داشت اما اگر پای خستگی و این شرایط بگذاریم، بازی بدی نبود‌. هرچند می‌توانستیم بهتر باشیم و گل‌های بیشتری بزنیم اما در کل همین که بردیم خوب بود.

وی درمورد وضعیت خود در باشگاه اینترمیلان، گفت: این سوال را نپرسید، ۳_۲ روز دیگر معلوم می‌شود.

مهاجم تیم ملی درخصوص اینکه آیا از بین بازیکنان جوان حاضر در اردو آیا بازیکن می‌تواند به لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی اضافه شود، گفت: اصلا شک نکنید که چنین اتفاقی می‌افتد. نمی‌گویم مشکل اما یکی از ایرادهای امروز تیم تمرین نداشتن بود در شرایطی که نفرات زیادی به ما اضافه شده‌اند. بازیکنانی که اردوی اول یا نهایت دوم یا سوم‌شان است. هماهنگی و دوستی بین نفرات خیلی مهم است و برای هماهنگ‌تر و رفیق‌تر شدن نیاز به زمان دارند.

طارمی تاکید کرد: قبل از بازی با تیم صحبت کرده و گفتیم نسبت به اتفاقات رخ داده و تلاش و کیفیت خودتان، باعث شد به تیم ملی برسید و کافا به شما خیلی کمک می‌کند. باید خود را اثبات کنید و نشان بدهید تا سال‌های زیادی برای تیم ملی بازی کنید. الان در تیم ملی برای برای بازیکنان جوان باز است‌. همه آمده‌اند تا خود را نشان بدهند و برای اردوی بعدی هم در تیم باشند. در کل اردوی خیلی خوبی برای بازیکنان لیگ برتر به ویژه جوان‌ترها است.

وی درباره وضعیت خودش در اینترمیلان توضیح داد: من می توانم در اینتر بمانم اما بستگی به شرایط دارد. همه چیز با هم دوستانه است و ارتباط خوبی داریم. می‌خواهیم بهترین اتفاق برای دو طرف بیفتد. باید تا آخر این تورنمنت تکلیفم روشن شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال مهدی طارمی افغانستان خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدیر تیم‌ملی: قلعه‌نویی تدبیر به خرج داد
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر افغانستان
خلاصه بازی ایران 3 - افغانستان 1
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
واکسن‌های آینده فقط با یک دوز؟/ کشف هیجان‌انگیز MIT برای تقویت باورنکردنی سیستم ایمنی!
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا
ایلان ماسک با مدل کدنویسی “عامل‌محور” به جنگ غول‌های هوش مصنوعی می‌رود!
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران
️جانسون: کنگره آمریکا احتمالا تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
ممانعت آمریکا از حضور مقام‌های فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل
کشف اولین سیاره فراخورشیدی در دیسک چند حلقه‌ای یک ستاره
جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها
جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
قلعه‌نویی: خواسته ما این بود که در کافا شرکت نکنیم
پزشکیان در گفت و گو با نخست وزیر پاکستان: اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به سیل‌زدگان پاکستانی
بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Ymq
tabnak.ir/005Ymq