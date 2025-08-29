به گزارش تابناک، به نقل از خبر ورزشی سرمربی تیم ملی با انتقاد از برنامهریزیهای اخیر گفت: بازیکنان خستهاند و توجه بیشتری باید به سال منتهی به جام جهانی شود. وی همچنین از شرایط حضور در کافا و فشار روی بازیکنان گلایه کرد.
میتوانستیم این را تقاضا کنیم که هفته دوم لیگ را بردارند و الان این را میبینیم که بعضی بازیکنان واقعا خسته هستند! اصلا تمرین آنچنانی نداشتیم. حالا امیدواریم در سال منتهی به جام جهانی نگاه مسئولین به جام جهانی بیشتر باشد.
خودم چندین سال مربی باشگاه بودم و مربیان را درک میکنیم؛ به هرحال سال منتهی به جام جهانی است و باید توجه بیشتری کرد. باز هم این را میگویم با برنامه بهتری میتوانستیم وارد کافا شویم که بازیکنان این قدر خسته نباشند.
خواسته ما این بود در کافا شرکت نکنیم و دنبال تیم های بزرگتر برویم! دنبال بازیهای آینده هستیم و ایجنتی که قرار بود کارها را انجام دهد قولهایی داده و کارها در حال اتمام است.
