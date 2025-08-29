سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفت: «ولادیمیر پوتین» احتمال دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» را رد نمی‌کند، اما مقدمات این دیدار باید به خوبی آماده شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری پسکوف جمعه هفتم شهریور ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: رئیس‌جمهور روسیه معتقد است که هر دیداری در بالاترین سطح (بین مقامات دو کشور) باید به خوبی آماده شود تا آنها قادر باشند، کاری را که ابتدا باید در سطح کارشناسی انجام شود، نهایی کند.مذاکرات اوکراین، جوش و خروش نداردسخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش دیگری نیز درباره روند مذاکرات درباره موضوع حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین نیز گفت: ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که کار کارشناسی جوش و خروج دارد؛ نه، متأسفانه اینگونه نیست، با این وجود ما همچنان علاقه‌مند و آماده چنین مذاکراتی هستیم.

تمام جزئیات گفت‌وگوی پوتین و ترامپ عمداً فاش نمی‌شودپسکوف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همه جزئیات گفتگوی پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، عمداً و در راستای دستیابی به یک توافق، فاش نمی‌شود.

وی افزود: در دیدار پوتین و ترامپ، موضوع حل و فصل اوکراین به طور عمیق مورد بحث قرار گرفت، اما ما معتقدیم که ارائه هرگونه جزئیاتی از این نشست، اقدامی کاملاً نامناسب است.

ظرفیت همکاری روسیه و چین هنوز به صورت کامل محقق نشده استسخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره سفر آتی رئیس‌جمهور روسیه به پکن گفت:‌ فدراسیون روسیه و چین برای روابط مشارکت استراتژیک ممتاز خود ارزش قائل هستند.

وی افزود: هم ما و هم دوستان چینی‌مان در این موضوع اشتراک نظر داریم که ظرفیت مشارکت دوجانبه ما هنوز به طور کامل محقق نشده است.پیش از این، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در روزهای ۳۱ اوت و اول سپتامبر (۹ و ۱۰ شهریورماه) به میزبانی شهر تیانجین و به ریاست «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود.

همچنین چین چهارشنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) به مناسبت هشتادمین سالگرد روز پیروزی بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم، رژه نظامی بزرگی در پکن برگزار خواهد کرد.به همین منظور، شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به کشورش دعوت کرده است.