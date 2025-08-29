پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر افغانستان

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت کافا در شرایطی برابر افغانستان به پیروزی رسید که از ترکیبی که در این دیدار به میدان رفت تعداد اندکی بازیکن مسافر جام جهانی خواهند شد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت کافا در شرایطی برابر افغانستان به پیروزی رسید که از ترکیبی که در این دیدار به میدان رفت تعداد اندکی بازیکن مسافر جام جهانی خواهند شد.

به گزارش تابناک، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در نخستین بازی از تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ امروز حمعه در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند. مجید علیاری(۲۶ و ۶۴) و امیرحسین حسین زاده(۳۶) برای تیم ملی فوتبال ایران گل زدند.

ترکیب تیم ملی ایران:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور.

ترکیب تیم ملی افغانستان:

فیصل احمد حمیدی، محمد شریف، الیاس منصور، عمید آرزو، هادی مساور، رحمت اکبری، توفی اسکندری، قمرالدین مازیار کوهیار، ذوالفقار نظری، محمد نعیم رحیمی و امید موسوی.

فرار از شوک در نیمه اول

امیر قلعه نویی همانطور که انتظار می‌رفت ترکیبی کاملاً متفاوت را با تکیه بر بازیکنان جوان وارد میدان کرد تا آنها مقابل تیم نه چندان مطرح در قاره آسیا بازی کنند.

همانطور که انتظار می‌رفت بازی مالکانه و تحت کنترل ایران در شروع مسابقه بر بازی حکم فرما بود اما افغان‌ها در تنها ضدحمله خود در دقیقه ۲۲ توانستند توسط امید موسوی دروازه ایران را باز کنند.

همین شوک کافی بود تا بازیکنان ایران جدی تر از دقایق ابتدایی و با اشتهای بیشتری حمله کنند تا تنها ۴ دقیقه برای خوشحالی افغانستانی‌ها باقی بگذارند. مجید علیاری روی ارسال کرنر توانست با ضربه سر دروازه افغان‌ها را باز کند.

شاگردان امیر قلعه نویی سپس در دقیقه ۳۶ توسط امیرحسین حسین‌زاده توانستند گل دوم را به ثمر برسانند.

افغان‌ها در یک دقیقه پایانی نیمه اول با نفوذ از جناح چپ خلق موقعیت کردند اما تلاش آنها را به جایی نبرد تا بازی با رد و بدل سه گل در نیمه اول به پایان برسد.

تلاش برای گل های بیشتر در نیمه دوم

ملی پوشان کشورمان که در همان دقایق ابتدایی نیمه اول از حریف خود گل دریافت کرده بودند، نیمه دوم را در شرایطی آغاز کردند که ابتدا تمرکزشان را روی کارهای دفاعی گذاشتند تا دوباره غافلگیر نشوند.

امیر قلعه نویی که برای این بازی تعداد زیادی از بازیکنان مد نظرش را در اختیار داشت، در نیمه دوم تغییراتی ایجاد کرد تا به تعداد گل های تیم ملی اضافه کند اما فقط یک بار موفق شد در دقیقه 64 توسط علیاری به گل برسد و فاصله را به دو گل برساند.

با این وجود ملی پوشان کشورمان بیشتر توپ را در زمین افغانستان به گردش در آوردند و به دنبال رسیدن به گل های بیشتر بودند که موفق به این مهم نداشت.

با شروع هفت دقیقه وقت اضافه قلعه نویی تصمیم گرفت از مهدی طارمی هم در ترکیب تیمش استفاده کند تا شاید بتواند باز هم دروازه افغانستان را باز کند اما در رسیدن به هدفش ناموفق بود و تیم ملی ایران در پایان این دیدار توانست سه بر یک حریف نه چندان مطرح خود را شکست دهد.