ماجرای انتشار فایل صوتی درباره ترور سعید طوسی

با این حال، کانال جلسات قرآن سعید طوسی در ایتا با انتشار یک ویس از این فرد هرگونه خبر در این رابطه را رد کرده و نوشت:«استاد حاج سعید طوسی در صحت سلامت هستند و هرگونه شایعات در این رابطه تکذیب می‌گردد. لذا از کلیه دوستان و قاریان پیگیر سلامتی ایشان درخواست می‌شود با ایشان تماس نگیرند و برای ایشان و خانواده‌شان مزاحمتی ایجاد نکنند.»

از صبح امروز شایعاتی مبنی بر سوءقصد به سعید طوسی در مشهد در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع غیررسمی وقوع حمله را تأیید کرده و مدعی بستری بودن او در یکی از بیمارستان‌های مشهد شده‌اند، اما در مقابل برخی دیگر این موضوع را تکذیب کردند و مدعی شدند که وی در صحت و سلامت است.

عبدالرضا طوسی، برادر سعید طوسی، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها وقوع سوءقصد به برادرش را تأیید کرده و گفته است: «سعید طوسی ابتدا ترور شخصیتی شد و اکنون ترور فیزیکی. تا این لحظه هیچ مسئول یا نهادی این موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده است.»

اکنون باید دید مدعی‌العموم به این موضوع ورود خواهد کرد و ادعای برادر سعید طوسی یا ادعای رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرد را بررسی می‌کند.

سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تکذیب خبر حمله به سعید طوسی، اظهار کرد: تا کنون خبری از سوءقصد به این قاری قرآن به هیچ کدام از نهادهای انتظامی و امنیتی استان نرسیده و من چنین خبری را تکذیب می‌کنم.

همچنین علی سرابی، دبیر انجمن خادمان قرآن نیز با تأیید سلامتی سعید طوسی، به ایسنا گفت: پس از انتشار شایعه سوء‌قصد به آقای طوسی، من شخصاً با این قاری قرآن تماس گرفتم و او خبر حمله به خود را تکذیب و اعلام کرد که در سلامت کامل قرار دارد و هیچ اتفاقی رخ نداده است.