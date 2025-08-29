En
مسیر شمال به جنوب یکطرفه می‌شود

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: از ساعت ۱۵ امروز ۷ شهریور محدودیت ترافیکی در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس اعمال خواهد شد و تردد کلیه وسایل نقلیه در این مسیر ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۲۵
360 بازدید
سرهنگ احمد کرمی، رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین از ساعت ۱۶:۳۰ مسیر شمال به جنوب از پل زنگوله به سمت تهران و کرج به منظور تخلیه بار ترافیکی، یکطرفه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ کرمی در ادامه تصریح کرد: در سایر محورهای اصلی از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت، ترافیک پرحجم و به صورت دوطرفه جریان دارد و از رانندگان درخواست شد ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، صبر و حوصله داشته باشند و پیش از حرکت از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

 

پلیس راهور ترافیک راهنمایی و رانندگی خبر فوری یکطرفه شدن ترافیک جاده
