سرهنگ احمد کرمی، رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین از ساعت ۱۶:۳۰ مسیر شمال به جنوب از پل زنگوله به سمت تهران و کرج به منظور تخلیه بار ترافیکی، یکطرفه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ کرمی در ادامه تصریح کرد: در سایر محورهای اصلی از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت، ترافیک پرحجم و به صورت دوطرفه جریان دارد و از رانندگان درخواست شد ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، صبر و حوصله داشته باشند و پیش از حرکت از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.