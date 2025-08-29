قیمت فروش طارمی مشخص شد

نیکولا شیرا، خبرنگار مطرح ایتالیایی امروز (جمعه) اعلام کرد که باشگاه اینتر برای فروش مهدی طارمی به قیمت ۲ تا ۳ میلیون یورو رضایت داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طارمی طبق گزارش رسانه‌های ایتالیا قبل از پایان زمان نقل‌وانتقالات تابستانی تا ۲۴ ساعت آینده مقصد جدیدش را مشخص می‌کند.

خبرنگار ایتالیایی می‌نویسد که طارمی در اینتر آینده‌ای ندارد و این بازیکن ایرانی باید تا ۲۴ ساعت آینده تیم جدیدش را انتخاب کند.بر اساس گزارش نشریه توتو اسپورت، طارمی دوست دارد به آیندهوون برود ولی پیشنهاد جدی ندارد و در شرایط کنونی المپیاکوس نزدیک‌ترین مقصد مهاجم ایرانی است.