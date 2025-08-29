En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد

در ساعات اولیه روز جمعه سعید طوسی در حوالی وکیل آباد مشهد مورد سوء قصد قرار گرفت. وی در ساعات اولیه امروز در شهر مشهد توسط افراد ناشناس به وسیله اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته و گزارش‌ها حاکی از وخامت حال اوست.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۱۰
| |
13490 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ در ساعات اولیه روز جمعه سعید طوسی در حوالی وکیل آباد مشهد مورد سوء قصد قرار گرفت.
 
وی در ساعات اولیه امروز در شهر مشهد توسط افراد ناشناس به وسیله اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته و گزارش ها حاکی از وخامت حال اوست.
 
عبدالرضا طوسی سوقصد به برادرش را تایید کرد.
 
برادر سعید طوسی گفت: وی ابتدا ترور شخصیتی شد و سپس ترور فیزیکی.

تکذیبیه

فرماندار مشهد: تکذیب خبر سوء قصد به سعید طوسی

در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سعید طوسی، قاری قرآن، در بلوار وکیل‌آباد مشهد با سلاح گرم مورد سوءقصد قرار گرفته و حال او وخیم است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرماندار مشهد، ضمن تکذیب خبر حمله به سعید طوسی، اظهار کرد: تا کنون خبری از سوءقصد به این قاری قرآن به هیچ کدام از نهادهای انتظامی و امنیتی استان نرسیده و من چنین خبری را تکذیب می‌کنم.

دبیر انجمن خادمان قرآن همچنین گفت: پس از انتشار شایعه سوء قصد به آقای طوسی، من شخصا با این قاری قرآن تماس گرفتم و او خبر حمله به خود را تکذیب و اعلام کرد که در سلامت کامل قرار دارد و هیچ اتفاقی رخ نداده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید طوسی حمله سوءقصد خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنان رائفی پور درباره طوسی و رئیس ارشاد گیلان
سوء قصد مسلحانه به یک وکیل دادگستری
حمله شدید پسر نتانیاهو به ماکرون
حمله فرد ناشناس به شهردار بوشهر با بطری بنزین!
گفت‌وگوی بایدن و ترامپ پس از حادثه تروریستی
توضیحات اژه‌ای درباره پرونده سعید طوسی
دستگيری مظنونین سوءقصد به فرماندار «صحنه»
حمله توپخانه‌ای عربستان به منطقه‌ای در یمن
ترامپ: روی دعوت برای اتحاد تمرکز می‌کنم
روایت سالک از ماجرای سوءقصد و مجروح‌شدن محافظ
مدیر شبکه جم در ترکیه مورد سوء قصد قرار گرفت
یک گلوله به زیر بغل ترامپ خورد؟
نمایش تبلیغاتی ـ سیاسی ترامپ کامل شد
تکذیب شایعه شهادت فرماندار اسلامشهر
آقای رئیسی؛ «سعید طوسی» را نجات دهید!
کاهش وزن چشمگیر خواننده معروف در مراسم
جوان ۲۰ساله ۲۰دقیقه پس از مرگ زنده شد
حمله به بخشی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه
عکس تصادفی عکاس نیویورک تایمز از لحظه ترور ترامپ
با اعمال ماده ۴۷۷ پرونده سعید طوسی موافقت شده است/ پرونده قاری مشهور در دیوان عالی کشور بررسی مجدد می‌شود
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۶ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yly
tabnak.ir/005Yly