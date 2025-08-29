فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ در ساعات اولیه روز جمعه سعید طوسی در حوالی وکیل آباد مشهد مورد سوء قصد قرار گرفت.



وی در ساعات اولیه امروز در شهر مشهد توسط افراد ناشناس به وسیله اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته و گزارش ها حاکی از وخامت حال اوست.



عبدالرضا طوسی سوقصد به برادرش را تایید کرد.



برادر سعید طوسی گفت: وی ابتدا ترور شخصیتی شد و سپس ترور فیزیکی.

تکذیبیه

فرماندار مشهد: تکذیب خبر سوء قصد به سعید طوسی

در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سعید طوسی، قاری قرآن، در بلوار وکیل‌آباد مشهد با سلاح گرم مورد سوءقصد قرار گرفته و حال او وخیم است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرماندار مشهد، ضمن تکذیب خبر حمله به سعید طوسی، اظهار کرد: تا کنون خبری از سوءقصد به این قاری قرآن به هیچ کدام از نهادهای انتظامی و امنیتی استان نرسیده و من چنین خبری را تکذیب می‌کنم.

دبیر انجمن خادمان قرآن همچنین گفت: پس از انتشار شایعه سوء قصد به آقای طوسی، من شخصا با این قاری قرآن تماس گرفتم و او خبر حمله به خود را تکذیب و اعلام کرد که در سلامت کامل قرار دارد و هیچ اتفاقی رخ نداده است.