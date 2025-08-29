پیشنهاد جدید تأمین منابع کالابرگ از عوارض واردات خودرو

سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با اصلاح آییننامه واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور، به آنها اجازه داده میشود خودرو خود را وارد کنند و منابع حاصل از عوارض این خودروها صرف پرداخت کالابرگ مستمر برای دهکهای هدف تا پایان سال شود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گفتنی است، پیشتر مقرر بود منابع کالابرگ از محل حذف سه دهک یارانهبگیر تأمین شود؛ اما اکنون این پیشنهاد جدید مطرح شده که علاوه بر ایجاد درآمد برای اقشار ضعیف، مورد استقبال ایرانیان خارج از کشور نیز قرار گرفته است. به گفته او، خودروهای وارداتی مصرف سوخت کمتری خواهند داشت و این موضوع از نظر صرفهجویی انرژی نیز اهمیت دارد.
واردات خودرو سواری سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404
به تازگی سامانه جامع تجارت اعلام کرده است، در راستای اجرای تصویبنامه شماره 50703/ت63881هـ مورخ 1404/04/03 هیات وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال 1404 از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404، امکان ثبتسفارش خودرو سواری توسط سرمایه گذاران خارجی از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» ایجاد گردید.
بر اساس اعلام معاون رئیس جمهور ، برای دوره اخیر تاکنون پرداخت کالابرگ به سه دهک اول انجام شده و پرداخت به چهار دهک دیگر در حال تکمیل است.
با توجه به اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه می توان انتظار داشت واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور تسهیل شود.
برنامه ریزی تخصیص کالابرگ برای هر سه ماه یکبار/پرداخت سه مرتبه کالابرگ با اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی
همچنین طبق اعلام وزیر کار، رئیس جمهور نظرش این است که هر ماه یا سه ماه یک بار بتوانیم این کالا برگ را پرداخت کنیم، در طول هشت ماه گذشته سه بار کالا برگ در کشور پرداخت شده که هر بار اعتبار آن 25 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به چهار سال گذشته رشد داشته، اما با توجه به تورم بیسابقه کافی نیست.
لازم به ذکر است، در هفتههای اخیر حذف حدود 3 میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران، اعتراضاتی را به دنبال داشت.یکی از مسئولان وزارت کار اعلام کرده بود دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانۀ نقدی این دهکها مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را بهعنوان بستۀ حمایت به معیشت محرومان اختصاص دهد.
به گزارش تسنیم، بر اساس تبصره13 قانون بودجه 1404، دولت موظف است منابع موردنیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را از محل صرفهجوییها و بازتوزیع یارانهها تأمین کند. یکی از اصلیترین راهکارهای در نظر گرفتهشده، حذف دهکهای غیرنیازمند از فهرست یارانهبگیران نقدی بوده است.
در ماههای اخیر، حدود سه میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده این حذفها بر اساس شاخصهایی چون سطح درآمد، داراییهای بانکی، مالکیت خودرو و مسکن، و همچنین تراکنشهای مالی انجام گرفته است. با این حال، اجرای این سیاست با انتقادها و اعتراض بخشی از خانوارها مواجه شد؛ زیرا بسیاری مدعی هستند با وجود شرایط سخت معیشتی، به اشتباه در فهرست حذفشدگان قرار گرفتهاند.
موافقان این سیاست تأکید میکنند که با اصلاح نظام پرداخت یارانه و تمرکز منابع بر دهکهای پایین، امکان افزایش پوشش حمایتی و توزیع عادلانهتر فراهم میشود. اما منتقدان هشدار میدهند که نبود بانک اطلاعاتی دقیق و ضعف در نظام شناسایی دهکهای درآمدی میتواند منجر به بیعدالتی در حذف یارانهها شود.
آن طور که اعلام شده منابع آزادشده در قالب کالابرگ الکترونیک به مصرف کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. این کالابرگها قرار است بخشی از هزینههای معیشتی دهکهای کمدرآمد را پوشش دهند و در مقابل، از انحراف یارانهها به مصارف غیرضروری جلوگیری کنند.
در عین حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این طرح وابسته به کارآمدی زیرساختهای الکترونیک، ثبات قیمت کالاهای اساسی و شفافیت در نحوه تخصیص منابع است. در غیر این صورت، خطر تبدیلشدن کالابرگ به ابزاری ناکارآمد مشابه یارانه نقدی وجود دارد.
