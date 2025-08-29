En
قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول

جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۷ شهریور - ۰۶:۰۰

ارز

قیمت (ریال)
دلار ۹۸۹,۰۰۰
یورو ۱,۱۶۹,۸۰۰
درهم امارات ۲۷۴,۲۰۰
پوند انگلیس ۱,۳۵۳,۶۰۰
لیر ترکیه ۲۴,۵۰۰
فرانک سوئیس ۱,۲۴۹,۶۰۰
یوان چین ۱۴۰,۷۰۰
ین ژاپن ۶۸۳,۷۷۰
وون کره جنوبی ۷۲۰
دلار کانادا ۷۲۸,۵۰۰
دلار استرالیا ۶۵۴,۴۰۰
دلار نیوزیلند ۵۸۸,۸۰۰
دلار سنگاپور ۷۸۲,۱۰۰
روپیه هند ۱۱,۴۵۰
روپیه پاکستان ۳,۵۵۲
دینار عراق ۷۷۰
لیر سوریه ۷۷
افغانی ۱۴,۷۶۰
کرون دانمارک ۱۵۶,۷۰۰
کرون سوئد ۱۰۵,۷۰۰
کرون نروژ ۹۹,۷۰۰
ریال عربستان ۲۶۷,۶۰۰
ریال قطر ۲۷۴,۳۰۰
ریال عمان ۲,۶۰۶,۰۰۰
دینار کویت ۳,۲۸۷,۶۰۰
دینار بحرین ۲,۶۶۱,۳۰۰
رینگیت مالزی ۲۳۸,۰۰۰
بات تایلند ۳۰,۹۹۰
دلار هنگ کنگ ۱۲۸,۷۰۰
روبل روسیه ۱۲,۵۶۰
منات آذربایجان ۵۹۱,۸۰۰
درام ارمنستان ۲,۸۱۰
لاری گرجستان ۳۷۴,۵۰۰
سوم قرقیزستان ۱۱,۴۸۰
سامانی تاجیکستان ۱۰۷,۶۰۰
منات ترکمنستان ۲۸۹,۵۰۰
 
