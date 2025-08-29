قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۷ شهریور - ۰۶:۰۰
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|دلار
|۹۸۹,۰۰۰
|یورو
|۱,۱۶۹,۸۰۰
|درهم امارات
|۲۷۴,۲۰۰
|پوند انگلیس
|۱,۳۵۳,۶۰۰
|لیر ترکیه
|۲۴,۵۰۰
|فرانک سوئیس
|۱,۲۴۹,۶۰۰
|یوان چین
|۱۴۰,۷۰۰
|ین ژاپن
|۶۸۳,۷۷۰
|وون کره جنوبی
|۷۲۰
|دلار کانادا
|۷۲۸,۵۰۰
|دلار استرالیا
|۶۵۴,۴۰۰
|دلار نیوزیلند
|۵۸۸,۸۰۰
|دلار سنگاپور
|۷۸۲,۱۰۰
|روپیه هند
|۱۱,۴۵۰
|روپیه پاکستان
|۳,۵۵۲
|دینار عراق
|۷۷۰
|لیر سوریه
|۷۷
|افغانی
|۱۴,۷۶۰
|کرون دانمارک
|۱۵۶,۷۰۰
|کرون سوئد
|۱۰۵,۷۰۰
|کرون نروژ
|۹۹,۷۰۰
|ریال عربستان
|۲۶۷,۶۰۰
|ریال قطر
|۲۷۴,۳۰۰
|ریال عمان
|۲,۶۰۶,۰۰۰
|دینار کویت
|۳,۲۸۷,۶۰۰
|دینار بحرین
|۲,۶۶۱,۳۰۰
|رینگیت مالزی
|۲۳۸,۰۰۰
|بات تایلند
|۳۰,۹۹۰
|دلار هنگ کنگ
|۱۲۸,۷۰۰
|روبل روسیه
|۱۲,۵۶۰
|منات آذربایجان
|۵۹۱,۸۰۰
|درام ارمنستان
|۲,۸۱۰
|لاری گرجستان
|۳۷۴,۵۰۰
|سوم قرقیزستان
|۱۱,۴۸۰
|سامانی تاجیکستان
|۱۰۷,۶۰۰
|منات ترکمنستان
|۲۸۹,۵۰۰
