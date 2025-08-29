دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرفهای آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باتوجهبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاكره با آمريكا و سه كشور اروپايی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاریهای نظارتی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را خاتمه دهد.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تهیه طرح سه فوریتی خروج ايران از معاهده پیمان بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و پروتكل الحاقي آن خبر داد و گفت: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسینعلی حاجیدلیگانی، نمایندهٔ شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز تروئیکای سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) با تکرار ادعاهای بیپایه علیه تهران با بیانیهای مشترک از آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه و «فعالسازی اسنپبک» علیه ایران خبر دادند، گفت: آنها تهران را به عدم پایبندی برجامی و نداشتن توجیه غیرنظامی برای ذخایر بالای اورانیوم متهم کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دادند.
وی افزود: در نامه ادعا شده است «ما وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا هدفی مشترک داریم: ایران هرگز به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای نباشد... برجام یک دستاورد مهم عدم اشاعه بود و شورای امنیت نیز در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ از آن حمایت کرد.» آنها افزودند: «پس از خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، ایران از مه ۲۰۱۹ تعهداتش را متوقف کرد... ایران از حدود مجاز اورانیوم، آب سنگین و سانتریفیوژها فراتر رفته، توان آژانس را محدود کرده و پروتکل الحاقی را کنار گذاشته است. این اقدامات با تعهدات ایران در تضاد است و پیامدهای جدی دارد.»
نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: در نامه سه كشور اروپايي عضو برجام سوءنیت و فشار بر جمهوری اسلامي ايران ديده میشود و در ايام جنگ 12 روزه نيز رفتار اين كشورها دشمنی با جمهوري اسلامي ايران را نشان میدهد، لازم است دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام متقابل و قاطعی نسبت به رفتار اين كشورها انجام دهد.
حاجیدلیگانی افزود: در همین راستا طرح خروج ايران از معاهده پیمان بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و پروتكل الحاقی آن با قيد سه فوريت جهت طی مراحل قانونی تقديم مجلس شورای اسلامی میشود.
وی با اشاره به مادهواحده این طرح، آن را اینگونه توضیح داد؛ مادهواحده- از تاريخ تصويب اين قانون ايران از معاهده پیمان بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای (ان پیتی) و پروتكل الحاقي آن خارج و قانون پیمان بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۴۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرفهای آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باتوجهبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاكره با آمريكا و سه كشور اروپايی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاریهای نظارتی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را خاتمه دهد.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی موظفاند ظرف یک هفته گزارش جامعی در خصوص اقدامات انجام شده مبتنی بر این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد که پس طرح در صحن مجلس و در صورت تصویب سه فوریت، در همان روز در صحن علنی کلیات و جزئیات آن بررسی می شود.
در هنگام بررسی طرح سه فوریتی در صحن مجلس، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند تا در صورت تصویب، عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید