حقوق ۱۴ میلیونی برای این گروه از سربازان

سربازی یکی از مهمترین دورههای زندگی هر فرد است؛ درست زمانی که جوانان از تحصیلات فارغ میشوند و وارد عرصه کار میشوند، باید به خدمت سربازی بروند. در این دوران، دریافت حقوق مناسب اهمیت زیادی دارد و میتواند بخشی از زندگی روزمره را تأمین کند. امسال با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، مبلغ حقوق سربازان افزایش یافته و امید میرود این تغییر، شرایط خدمت را برای آنها آسانتر کند.
کدام ارگان مسئول تعیین حقوق سربازان است؟
به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، حقوق سربازان از سوی سازمان نیروهای مسلح مشخص و به حساب آنها واریز میشود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مسئول تأمین اعتبارات لازم برای اجرای مصوبه حقوق است و این امر تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح انجام میشود.
حقوق سربازان بر چه اساسی تعیین میشود؟
میزان حقوق سربازان به عواملی چون: وضعیت تأهل و داشتن فرزند، منطقه خدمت (عملیاتی، غیرعملیاتی یا ناحیه شهری)، درجه و مدرک تحصیلی، سرباز امریه بودن یا نبودن و دوری مسافت وابسته است. همچنین حقوق دوره آموزشی خدمت سربازی نیز جداگانه و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح پرداخت میشود و جزء سوابق بیمه سربازان محسوب میشود.
حقوق سربازان ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴، حقوق سربازان نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. حداقل حقوق سربازان مجرد در مناطق غیرعملیاتی حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در مناطق عملیاتی ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و در ناحیه شهری ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان تعیین شده است. این افزایش به منظور تأمین بهتر نیازهای روزمره و بهبود شرایط زندگی سربازان در دوران خدمت اجرا شده است.
حقوق سربازان متأهل نیز در سال جاری رشد چشمگیری داشته است؛ حداقل حقوق آنها در مناطق غیرعملیاتی و عملیاتی بین ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تومان و در ناحیه شهری ۹ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان اعلام شده است. علاوه بر تأهل، داشتن فرزند، درجه سربازی و تحصیلات بالاتر میتواند بر میزان حقوق تأثیر بگذارد و مبلغ نهایی حقوق برخی سربازان را تا سقف ۱۴ میلیون تومان افزایش دهد. لازم به ذکر است حقوق سربازان در تمام ارگانهای نظامی کشور بر اساس همان معیارها محاسبه و پرداخت میشود و هیچ تفاوتی بین حقوق سربازان ارتش، سپاه و ناجا وجود ندارد.
