En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حقوق ۱۴ میلیونی برای این گروه از سربازان

سقف حقوق سربازان متاهل مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی ماهانه ۱۴ میلیون تومان است
کد خبر: ۱۳۲۵۲۸۷
| |
5 بازدید

سربازی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد است؛ درست زمانی که جوانان از تحصیلات فارغ می‌شوند و وارد عرصه کار می‌شوند، باید به خدمت سربازی بروند. در این دوران، دریافت حقوق مناسب اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بخشی از زندگی روزمره را تأمین کند. امسال با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، مبلغ حقوق سربازان افزایش یافته و امید می‌رود این تغییر، شرایط خدمت را برای آن‌ها آسان‌تر کند.

کدام ارگان مسئول تعیین حقوق سربازان است؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، حقوق سربازان از سوی سازمان نیروهای مسلح مشخص و به حساب آن‌ها واریز می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مسئول تأمین اعتبارات لازم برای اجرای مصوبه حقوق است و این امر تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.

حقوق سربازان بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

میزان حقوق سربازان به عواملی چون: وضعیت تأهل و داشتن فرزند، منطقه خدمت (عملیاتی، غیرعملیاتی یا ناحیه شهری)، درجه و مدرک تحصیلی، سرباز امریه بودن یا نبودن و دوری مسافت وابسته است. همچنین حقوق دوره آموزشی خدمت سربازی نیز جداگانه و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح پرداخت می‌شود و جزء سوابق بیمه سربازان محسوب می‌شود.


حقوق سربازان ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، حقوق سربازان نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. حداقل حقوق سربازان مجرد در مناطق غیرعملیاتی حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در مناطق عملیاتی ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و در ناحیه شهری ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان تعیین شده است. این افزایش به منظور تأمین بهتر نیازهای روزمره و بهبود شرایط زندگی سربازان در دوران خدمت اجرا شده است.

حقوق سربازان متأهل نیز در سال جاری رشد چشمگیری داشته است؛ حداقل حقوق آن‌ها در مناطق غیرعملیاتی و عملیاتی بین ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تومان و در ناحیه شهری ۹ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان اعلام شده است. علاوه بر تأهل، داشتن فرزند، درجه سربازی و تحصیلات بالاتر می‌تواند بر میزان حقوق تأثیر بگذارد و مبلغ نهایی حقوق برخی سربازان را تا سقف ۱۴ میلیون تومان افزایش دهد. لازم به ذکر است حقوق سربازان در تمام ارگان‌های نظامی کشور بر اساس همان معیارها محاسبه و پرداخت می‌شود و هیچ تفاوتی بین حقوق سربازان ارتش، سپاه و ناجا وجود ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سربازی سربازان حقوق حقوق سربازی حقوق سربازان خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این سربازان یک ماه از خدمتشان کم می‌شود
حقوق و مزایای سربازان در سراسر کشور یکنواخت است
افزایش دوباره حقوق سربازان در اصلاح قانون بودجه
خبر مهم سخنگوی دولت برای سربازان
حقوق سربازها چقدر است؟
تعلل مسئولان در ابلاغ معافیت مشمولان؛ زمان اجرا، انتظار می کشد!
سربازان چقدر حقوق می‌گیرند؟
آغاز ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق مهارت‌آموزی
آخرین جزئیات افزایش حقوق سربازان وظیفه
اگر سربازی حقوق نگرفت چه کند؟
زمان افزایش حقوق سربازان
حقوق سربازان بیشتر شد
خبر خوش به سربازان ؛ حقوق سربازان ۳ برابر می‌شود
تکلیف حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ چه می‌شود؟
افزایش حقوق سربازان در سال ۹۹ به کجا رسید؟
افزایش بیش از ۸ برابری حقوق سربازان
حقوق‌ومزایای سربازان درسراسر کشور یکنواخت است
میانگین پرداخت حقوق سربازان باید افزایش یابد
میران حقوق سربازان در قانون چقدر است؟
جزئیات افزایش حقوق سربازان اعلام شد
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005Ylb
tabnak.ir/005Ylb